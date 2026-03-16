Volkswagen ID.Unyx 08: SUV điện kiến trúc 800V hợp tác cùng Xpeng chính thức sản xuất Volkswagen vừa khởi động dây chuyền sản xuất ID.Unyx 08 tại Trung Quốc, mẫu SUV điện cỡ lớn đầu tiên của hãng sở hữu công nghệ sạc nhanh 800V nhờ sự hợp tác chiến lược với Xpeng.

Trong cuộc đua xe điện ngày càng khốc liệt tại Trung Quốc, Volkswagen vừa chính thức khởi động sản xuất mẫu SUV điện hoàn toàn mới mang tên Volkswagen ID.Unyx 08 tại thành phố Hefei. Đây được xem là một trong những mẫu xe chiến lược nhất của hãng tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới, đánh dấu bước chuyển mình về công nghệ sạc và tốc độ phát triển sản phẩm.

Kiến trúc 800V và sự hợp tác chiến lược cùng Xpeng

Điểm khác biệt quan trọng nhất của ID.Unyx 08 nằm ở nền tảng kỹ thuật. Đây là chiếc SUV điện cỡ lớn đầu tiên của Volkswagen sử dụng kiến trúc điện 800V, cho phép tốc độ sạc nhanh hơn đáng kể so với các hệ thống 400V phổ biến hiện nay. Để hiện thực hóa điều này, Volkswagen đã hợp tác với hãng xe điện Trung Quốc Xpeng để sử dụng nền tảng sạc nhanh của đối tác.

Dự án này nằm trong chiến lược “In China, for China”, tập trung vào việc phát triển những mẫu xe được thiết kế riêng cho nhu cầu của người tiêu dùng nội địa. Đáng chú ý, quá trình phát triển mẫu xe này chỉ mất chưa tới 24 tháng — một kỷ lục đối với Volkswagen, vốn thường mất khoảng 4 năm để hoàn thiện một dòng xe mới.

Không gian nội thất tối giản và công nghệ màn hình 2,4K

Bên cạnh đột phá về hệ thống truyền động, Volkswagen cũng công bố những hình ảnh chi tiết về khoang nội thất của ID.Unyx 08. Khoang lái được thiết kế theo phong cách công nghệ mạnh mẽ, gần như loại bỏ hoàn toàn các nút bấm vật lý, chỉ giữ lại phím điều khiển trên vô lăng và cánh cửa.

Tâm điểm của bảng táp-lô là hệ thống hai màn hình lớn kích thước 14,96 inch với độ phân giải 2,4K, bao gồm màn hình trung tâm và một màn hình riêng dành cho hành khách phía trước. Người lái được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch nhỏ gọn hơn. Tiện nghi bên trong xe được chú trọng với hệ thống âm thanh 20 loa, hai đế sạc không dây và mái kính toàn cảnh có khả năng điều chỉnh độ tối sáng qua 10 cấp độ khác nhau.

Trải nghiệm thư giãn tối đa cho hành khách

Với chiều dài tổng thể gần 5 mét và chiều dài cơ sở vượt mức 3 mét, ID.Unyx 08 cung cấp một không gian cabin rộng rãi hàng đầu phân khúc. Dù kích thước lớn, Volkswagen chỉ bố trí xe với cấu hình 5 chỗ ngồi để tối ưu hóa sự thoải mái cho từng vị trí thay vì lắp thêm hàng ghế thứ ba.

Đặc biệt, ghế phụ phía trước có khả năng chỉnh điện 14 hướng kèm bệ gác chân mở rộng, cho phép hành khách ngả lưng như trên các dòng ghế thư giãn cao cấp. Ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 10 hướng, trong khi hàng ghế sau có thể ngả thêm 10 độ, giúp tăng cường trải nghiệm trên những hành trình dài.

Hiệu năng vận hành và thông số kỹ thuật

ID.Unyx 08 được sản xuất bởi liên doanh Volkswagen Anhui (hợp tác giữa Volkswagen và JAC Motors). Xe sử dụng hệ thống pin lithium iron phosphate (LFP) được cung cấp bởi CATL, với hai tùy chọn dung lượng là 82 kWh và 95 kWh.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật cơ bản của hai phiên bản chính:

Thông số Phiên bản Dẫn động cầu sau (RWD) Phiên bản Dẫn động bốn bánh (AWD) Công suất tối đa 308 mã lực 496 mã lực Loại Pin Lithium Iron Phosphate (CATL) Dung lượng pin 82 kWh / 95 kWh Tầm vận hành (CLTC) Tối đa khoảng 454 dặm (730 km) Kiến trúc điện 800 volt

Dự kiến, Volkswagen ID.Unyx 08 sẽ chính thức ra mắt thị trường trong nửa đầu năm nay. Đây là một trong 20 mẫu xe năng lượng mới (NEV) mà hãng xe Đức dự kiến tung ra tại Trung Quốc từ nay đến năm 2026, nhằm củng cố vị thế trước các đối thủ nội địa đang tăng trưởng mạnh mẽ.