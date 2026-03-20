Volvo EX30 dừng bán tại Mỹ: Bài học đắt giá về chiến lược xe điện giá rẻ Mẫu SUV điện cỡ nhỏ Volvo EX30 chính thức rút lui khỏi thị trường Mỹ sau hàng loạt khó khăn về thuế quan, lỗi phần mềm và mức giá thực tế cao hơn dự kiến ban đầu.

Volvo vừa chính thức xác nhận việc ngừng phân phối mẫu SUV điện cỡ nhỏ EX30 tại thị trường Hoa Kỳ. Quyết định này được đưa ra sau khi các đại lý nhận thông báo dừng phân phối, biến EX30 trở thành cái tên mới nhất gia nhập danh sách các dòng xe điện gặp khó khăn tại khu vực Bắc Mỹ.

Mẫu Volvo EX30 từng được kỳ vọng là quân bài chiến lược của hãng xe Thụy Điển tại phân khúc xe điện phổ thông.

Thất bại trong việc tiếp cận phân khúc xe điện giá rẻ

Ban đầu, Volvo EX30 được định vị là mẫu xe chiến lược với mức giá khởi điểm khoảng 35.000 USD (tương đương khoảng 860 triệu đồng). Tuy nhiên, kế hoạch chinh phục nhóm khách hàng phổ thông đã đổ vỡ do các chính sách thuế nghiêm ngặt đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc.

Việc phải chuyển dịch dây chuyền sản xuất sang châu Âu đã dẫn đến những hệ quả tất yếu: thời gian ra mắt bị trì hoãn kéo dài và chi phí sản xuất tăng vọt. Theo ghi nhận, giá bán thực tế của mẫu xe này đã bị đẩy lên mức gần 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng). Dù sau đó hãng đã nỗ lực giới thiệu phiên bản có giá khoảng 40.000 USD (gần 1 tỷ đồng), nhưng mức giá này vẫn bị đánh giá là thiếu sức cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc.

Nỗi lo về chất lượng và công nghệ phần mềm

Bên cạnh rào cản về giá, Volvo EX30 còn đối mặt với nhiều phản hồi tiêu cực về trải nghiệm người dùng. Chuyên trang đánh giá xe Edmunds thậm chí đã gọi mẫu xe này là “cơn ác mộng công nghệ” trong quá trình thử nghiệm dài hạn. Các vấn đề chính bao gồm:

Lỗi phần mềm hệ thống thường xuyên xảy ra.

Trải nghiệm các tính năng công nghệ chưa đạt độ hoàn thiện cần thiết.

Vật liệu nội thất chưa tương xứng với mức giá bán đã tăng cao.

Từng phải thực hiện lệnh triệu hồi liên quan đến các vấn đề về pin.

Bối cảnh chung của thị trường xe điện tại Mỹ

Sự rút lui của EX30 không phải là trường hợp cá biệt. Hiện nay, nhiều nhà sản xuất ô tô lớn đang có xu hướng cắt giảm hoặc tạm dừng các dự án xe điện (EV) do nhu cầu thị trường suy yếu và các ưu đãi chính phủ bị thắt chặt. Điển hình có thể kể đến:

Hãng xe Dòng xe/Dự án bị ảnh hưởng Ford F-150 Lightning Hyundai Ioniq 6 Honda Các dự án xe điện hợp tác bị hủy bỏ

Mặc dù dừng bước với EX30 tại Mỹ, Volvo khẳng định vẫn kiên trì với chiến lược điện hóa toàn cầu. Hãng hiện đang tập trung nguồn lực vào các dòng xe điện cao cấp hơn như Volvo EX90 và mẫu Volvo EX60 sắp tới. Trong đó, EX60 được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe chiến lược mới với phạm vi hoạt động dự kiến lên tới 640 km cho mỗi lần sạc đầy.