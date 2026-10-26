Vốn hóa Apple chạm mốc 5.110 tỷ USD, vượt Nvidia trong ngày chính thức mở bán iPhone Duo Giá trị vốn hóa của Apple có thời điểm đạt 5.110 tỷ USD, tạm vượt Nvidia khi mẫu điện thoại gập iPhone Duo ra mắt với lượng đặt trước vượt xa nguồn cung.

Trong phiên giao dịch ngày 23/10, vốn hóa của Apple đã có thời điểm chạm mốc khoảng 5.110 tỷ USD, tạm thời vượt qua Nvidia để giành lại vị trí tập đoàn có giá trị lớn nhất thế giới. Diễn biến này diễn ra trùng khớp với ngày Apple chính thức đưa mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo lên kệ tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cuộc bám đuổi vốn hóa nghẹt thở giữa Apple và Nvidia

Theo ghi nhận từ 9to5Mac, giá cổ phiếu Apple trong phiên có lúc đạt đỉnh kỷ lục hơn 351 USD. Dữ liệu Google Finance do Yahoo Finance dẫn lại cho thấy quy mô vốn hóa của công ty đạt khoảng 5.110 tỷ USD, nhỉnh hơn mức 5.090 tỷ USD của Nvidia vào cùng thời điểm, tạo ra khoảng cách chênh lệch xấp xỉ 20 tỷ USD.

Tuy nhiên, cục diện nhanh chóng thay đổi khi thị trường bước vào những phút cuối phiên. Đóng cửa ngày giao dịch, cổ phiếu Apple hạ 0,14% xuống mức 347,73 USD. Dù cổ phiếu Nvidia cũng chịu mức giảm 0,59%, nhà sản xuất chip này vẫn giữ vững ngôi vị số một với mức vốn hóa chốt phiên đạt khoảng 5.094 tỷ USD.

Sức ép cung ứng từ thiết bị màn hình gập iPhone Duo

iPhone Duo đánh dấu sự gia nhập chính thức của Apple vào thị trường thiết bị gập cao cấp với giá bán khởi điểm 1.999 USD. Sức hút ban đầu từ mẫu máy này đã tạo áp lực lớn lên chuỗi cung ứng khi lượng đặt hàng trước vượt xa năng lực cung ứng hiện có. Theo Yahoo Finance, thời gian bàn giao của một số phiên bản cấu hình đã bị kéo dài sang tận cuối tháng 1/2027.

Trước các lo ngại về khả năng bàn giao, ông Greg Joswiak, Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị toàn cầu của Apple, khẳng định nhu cầu đặt trước cho iPhone Duo đang ở mức rất cao. Đại diện tập đoàn cũng bác bỏ những nghi ngại cho rằng dây chuyền sản xuất đang gặp sự cố nghiêm trọng.

Tiêu chí so sánh Apple Nvidia Vốn hóa đỉnh điểm phiên 23/10 Khoảng 5.110 tỷ USD Khoảng 5.090 tỷ USD Vốn hóa đóng cửa phiên 23/10 Dưới Nvidia Khoảng 5.094 tỷ USD Biến động thị giá từ ngày 6/10 Tăng khoảng 4,3% Giảm khoảng 11% Yếu tố tác động chính Mở bán iPhone Duo, ra mắt dải sản phẩm mới Thị trường điều chỉnh kỳ vọng hạ tầng AI

Thị trường tái định giá làn sóng AI và triển vọng kinh doanh

Khoảng cách vốn hóa giữa hai tập đoàn công nghệ lớn bị thu hẹp đáng kể bắt nguồn từ sự phân hóa dòng tiền. Số liệu từ Investing.com cho thấy cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 11% so với mốc kỷ lục thiết lập vào ngày 6/10. Trong cùng chu kỳ này, giá cổ phiếu Apple lại tăng trưởng khoảng 4,3%.

Sự đảo chiều này phản ánh tâm lý thận trọng hơn của giới đầu tư đối với nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI). Thị trường đang tiến hành đánh giá lại quy mô chi phí đầu tư hạ tầng AI cũng như tiến độ thu hồi dòng vốn thực tế của các doanh nghiệp bán dẫn.

Đối với Apple, đà tăng giá không chỉ chịu sự chi phối từ iPhone Duo mà còn gắn liền với loạt thiết bị công nghệ mới ra mắt trong tháng 10. Sự chú ý của giới tài chính hiện đổ dồn về ngày 2/11, thời điểm hãng dự kiến công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý, mở ra góc nhìn rõ nét hơn về sức khỏe tài chính và biên lợi nhuận của doanh nghiệp.