Vòng 14 V-League 2025/26: Rực lửa Derby Thủ đô và thử thách cực đại cho Nam Định Vòng 14 V-League bùng nổ với hàng loạt trận derby then chốt, từ màn đối đầu Viettel - Hà Nội FC đến cuộc chiến sinh tồn của nhà ĐKVĐ Nam Định trước Ninh Bình.

Vòng 14 V-League 2025/26 chứng kiến ba nhóm trận đấu then chốt: các trận derby tranh ngôi vô địch, những cuộc đối đầu vùng miền rực lửa và trận "chung kết ngược" dưới đáy bảng xếp hạng. Giai đoạn khốc liệt này là nơi những toan tính chiến thuật của các huấn luyện viên và bản lĩnh của các ngôi sao hàng đầu được đặt lên bàn cân, định hình trực tiếp cục diện cuộc đua mùa giải năm nay.

Vòng 14 V-League sẽ có nhiều trận đấu hấp dẫn.

Khủng hoảng tại Thiên Trường: Nam Định đối mặt "vực thẳm"

Tâm điểm của sự chú ý dồn về sân Thiên Trường, nơi một kịch bản ít ai ngờ tới đang diễn ra với nhà đương kim vô địch Nam Định. Từng là biểu tượng của sức mạnh áp đảo ở mùa giải trước, đội bóng thành Nam hiện đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với chuỗi 10 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Áp lực đè nặng lên vai huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khi đội bóng của ông đánh mất đi bản sắc tấn công rực lửa vốn có.

Thử thách tiếp theo của Nam Định lại chính là Ninh Bình, đội bóng đang khao khát đòi lại ngôi đầu sau hai cú sảy chân liên tiếp. Đây không chỉ là một trận đấu giành điểm, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho dàn sao của Ninh Bình, đặc biệt là Hoàng Đức. Nếu không thể tìm lại phong độ ngay lập tức, đội khách sẽ khó lòng duy trì vị thế kẻ thách thức trong cuộc đua vô địch đầy biến động.

Ninh Bình phải sớm tìm lại phong độ nếu muốn thách thức ngôi đầu.

Derby Thủ đô: Cuộc đối đầu chiến thuật giữa Harry Kewell và Velizar Popov

Tại sân Mỹ Đình, trận Derby Thủ đô giữa Viettel và Hà Nội FC mang sắc thái của một cuộc trỗi dậy đầy mạnh mẽ. Dưới bàn tay nhào nặn của cựu danh thủ Harry Kewell, Hà Nội FC đang dần tìm lại hình bóng của một quân vương. Lối chơi kiểm soát bóng chặt chẽ và khả năng tấn công đa dạng của đội bóng áo tím đã giúp họ duy trì chuỗi trận bất bại ấn tượng trong thời gian qua.

Đối diện với Harry Kewell là một Velizar Popov đầy cá tính bên phía Viettel. Huấn luyện viên Popov đã xây dựng cho đội bóng áo lính một lối chơi quyết liệt, giàu thể lực và không ngại va chạm. Đây được đánh giá là cơ hội vàng để kẻ chiến thắng thực hiện cú bứt phá mạnh mẽ, trực tiếp loại bỏ đối thủ cạnh tranh trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sức nóng từ các trận derby vùng miền và cuộc chiến trụ hạng

Bên cạnh những màn so tài đỉnh cao ở nhóm đầu, vòng 14 còn chứng kiến những trận cầu mang đậm bản sắc vùng miền. Trận derby Bắc Trung Bộ giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An luôn tiềm ẩn sự căng thẳng đặc biệt dựa trên lịch sử đối đầu đầy duyên nợ. Cùng thời điểm, bóng đá TP.HCM cũng sục sôi với cuộc chạm trán giữa Công an TP.HCM và Becamex TP.HCM, nơi danh dự và niềm tự hào địa phương được đặt lên hàng đầu.

Đáng chú ý, cuộc chiến ở nửa dưới bảng xếp hạng cũng căng thẳng không kém với trận "chung kết ngược" giữa Đà Nẵng và PVF-CAND. Đối với đội bóng sông Hàn, mỗi trận đấu lúc này đều được coi là một trận chung kết đúng nghĩa. Họ buộc phải giành điểm nếu không muốn bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua trụ hạng đầy cam go.

Cục diện bảng xếp hạng: CAHN thong dong hưởng lợi

Trong khi các đối thủ trực tiếp phải tiêu hao năng lượng và đối mặt với rủi ro mất điểm trong các trận derby sinh tử, Công an Hà Nội đang ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi. Việc các đội nhóm bám đuổi kìm chân nhau là cơ hội không thể tốt hơn để đội bóng ngành Công an củng cố vị trí dẫn đầu.

Có thể thấy, vòng 14 không chỉ đơn thuần là một vòng đấu bóng đá, mà chính là bước ngoặt quyết định hình dạng cuộc đua vô địch và cuộc chiến trụ hạng cho toàn bộ mùa giải V-League 2025/26. Mọi diễn biến tại Thiên Trường, Mỹ Đình và các sân cỏ cả nước sẽ phản ánh rõ nét bản lĩnh của những ứng cử viên thực thụ.