Vòng 2 Miami Open 2026: Sinner và Zverev ra quân, Learner Tien đối đầu thử thách Ba Lan Các hạt giống hàng đầu như Jannik Sinner và Alexander Zverev được dự báo sẽ có chiến thắng áp đảo tại vòng 2 Miami Open, trong khi tài năng trẻ Learner Tien hứa hẹn màn so tài kịch tính.

Tâm điểm của vòng 2 Miami Open 2026 đổ dồn vào sự xuất hiện của các tay vợt trong top đầu thế giới. Sau chức vô địch tại Indian Wells, Jannik Sinner đang duy trì một phong độ được mô tả là "hủy diệt", trong khi Alexander Zverev cũng sẵn sàng khẳng định đẳng cấp trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Jannik Sinner: Duy trì sự thống trị

Hạt giống số 2 Jannik Sinner sẽ bắt đầu chiến dịch tại Miami bằng cuộc đối đầu với Damir Dzumhur. Sau màn lội ngược dòng đầy kịch tính ở vòng 1, Dzumhur đang có tinh thần rất cao, nhưng khoảng cách về trình độ giữa anh và tay vợt người Ý là quá lớn. Sinner không chỉ sở hữu lối chơi tấn công hiện đại mà còn có tâm lý cực kỳ vững vàng trên mặt sân cứng.

Sinner (bên phải) được đánh giá cao hơn hẳn so với Dzumhur (bên trái)

Thống kê cho thấy Sinner đã thắng 8 trên 10 trận gần nhất, và đáng chú ý là tất cả các trận thắng này đều kết thúc với tỷ số 2-0. Khả năng giao bóng ổn định và những cú điều bóng chính xác giúp tay vợt số 2 thế giới thường xuyên áp đảo ngay từ những game trả giao. Ngược lại, Dzumhur vốn thiếu ổn định và khó có thể duy trì cường độ cao trước một đối thủ ở đẳng cấp thế giới.

Alexander Zverev và bài toán giải mã "ẩn số" Martin Damm

Một cặp đấu chênh lệch khác là màn so tài giữa hạt giống số 5 Alexander Zverev và tay vợt hạng 133 thế giới Martin Damm. Dù Damm có lợi thế về mặt tâm lý khi thi đấu trên sân nhà và thường xuyên khởi đầu tốt với việc thắng set 1 ở 7/10 trận gần đây, nhưng kinh nghiệm tại các giải đấu lớn của anh vẫn là con số không so với Zverev.

Zverev (bên phải) đang có phong độ rất tốt, vì thế Damm (bên trái) rất khó tạo bất ngờ

Zverev sở hữu vũ khí là những cú giao bóng uy lực và khả năng phòng ngự cuối sân xuất sắc. Sau thất bại đáng tiếc trước Sinner tại Indian Wells, tay vợt người Đức đang rất khao khát lấy lại vị thế. Việc kết thúc trận đấu nhanh chóng trong 2 set là mục tiêu khả thi để Zverev tiết kiệm thể lực cho các vòng đấu sâu hơn.

Learner Tien: Niềm hy vọng trẻ đối đầu sự lì lợm

Trận đấu giữa Learner Tien và Kamil Majchrzak được dự báo là cân bằng nhất trong loạt trận này. Tien đang có bước thăng tiến mạnh mẽ với những chiến thắng trước các đối thủ sừng sỏ như Ben Shelton hay Alejandro Davidovich Fokina. Lối chơi linh hoạt và những cú đánh giàu sức nặng là điểm tựa để tay vợt trẻ người Mỹ tin vào một kết quả có lợi.

Tien (bên phải) có lợi thế rõ rệt trước Majchrzak (bên trái)

Tuy nhiên, Majchrzak không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Tay vợt người Ba Lan nổi tiếng với sự lì lợm và khả năng lật ngược tình thế trong những trận đấu kéo dài 3 set. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của Tien trong việc giải quyết những đối thủ giàu kinh nghiệm và có lối chơi khó chịu.

