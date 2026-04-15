Vòng 2 Munich Open 2026: Joao Fonseca tái đấu Rinderknech, Ben Shelton đối đầu ẩn số Tâm điểm quần vợt ngày 15/4 đổ dồn về Munich Open, nơi tài năng trẻ Joao Fonseca tìm cách khẳng định vị thế trước Arthur Rinderknech và Ben Shelton bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu.

Sân đất nện tại Munich (Đức) đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với các cuộc đối đầu kịch tính tại vòng 2. Đáng chú ý nhất là màn tái đấu giữa Joao Fonseca và Arthur Rinderknech, cùng sự xuất hiện của hạt giống số 1 Ben Shelton trước đối thủ trẻ đầy hưng phấn.

Joao Fonseca và màn tái đấu đầy duyên nợ với Rinderknech

Cuộc chạm trán giữa Arthur Rinderknech và Joao Fonseca vào lúc 16h00 ngày 15/4 không chỉ đơn thuần là một trận đấu tại vòng 2 Munich Open, mà còn mang tính chất của một màn phục thù. Chỉ vài tuần trước đó, tay vợt 19 tuổi người Brazil đã gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ đàn anh tại Monte Carlo.

Fonseca (bên trái) gặp Rinderknech (bên phải), trận đấu hấp dẫn tại vòng 2 Munich Open

Phong độ hiện tại đang ủng hộ tài năng trẻ Fonseca. Sau chiến thắng thuyết phục trước Alejandro Tabilo, tay vợt người Brazil cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong khả năng kiểm soát tâm lý ở những thời điểm quyết định. Lối chơi giàu năng lượng với những cú đánh sấm sét từ cuối sân giúp Fonseca trở thành mối đe dọa thực sự trên mặt sân đất nện.

Ngược lại, Arthur Rinderknech vẫn duy trì được sự ổn định cần thiết sau chiến thắng trước Alex Michelsen. Tuy nhiên, điểm yếu của tay vợt người Pháp nằm ở khả năng chịu đựng áp lực trong các loạt bóng bền (rally). Trước một đối thủ có khả năng di chuyển và tăng tốc tốt như Fonseca, Rinderknech cần nhiều hơn là những cú giao bóng uy lực để có thể lật ngược thế cờ.

Ben Shelton và bản lĩnh của ứng viên vô địch

Vào khoảng 18h30, tâm điểm sẽ chuyển sang cuộc đối đầu giữa Alexander Blockx và Ben Shelton. Đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán nhau, nhưng đẳng cấp đang nghiêng hẳn về phía ngôi sao người Mỹ.

Shelton phải cẩn trọng trước Blockx

Ben Shelton, á quân giải đấu năm 2025, bước vào vòng 2 sau chiến thắng nhọc nhằn 3 set trước Emilio Nava. Dù đôi lúc còn chệch nhịp, tay vợt số 6 thế giới vẫn thể hiện được bản lĩnh ở những game đấu then chốt. Vũ khí nguy hiểm nhất của Shelton vẫn là những cú giao bóng có vận tốc cực lớn và khả năng dứt điểm nhanh gọn, giúp anh hạn chế tiêu tốn thể lực trên mặt sân chậm.

Phía bên kia lưới, Alexander Blockx đang tận dụng triệt để tấm vé wildcard để gây tiếng vang. Chiến thắng trước Yannick Hanfmann là minh chứng cho sự tự tin và khả năng thích nghi tốt của tay vợt người Bỉ trên sân đất nện. Tuy nhiên, để vượt qua một đối thủ tầm cỡ như Shelton, Blockx sẽ cần nhiều hơn là sự hưng phấn nhất thời.

Lịch thi đấu chi tiết ngày 15/4/2026

Bên cạnh Munich Open, các giải đấu tại Barcelona và Stuttgart cũng bước vào những giai đoạn quan trọng với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn.

Giải đấu Thời gian Cặp đấu ATP 500 Munich 16:00 Arthur Rinderknech - Joao Fonseca ATP 500 Munich 18:30 Alexander Blockx - Ben Shelton ATP 500 Barcelona 17:30 Alex de Minaur - Hamad Medjedovic WTA 500 Stuttgart 23:30 Iga Swiatek - Laura Siegemund

Sự ổn định của các hạt giống hàng đầu và tham vọng của các tài năng trẻ hứa hẹn sẽ tạo nên một ngày thi đấu đầy bùng nổ cho người hâm mộ quần vợt thế giới.