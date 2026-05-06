Vòng 22 V-League: 10 trụ cột bị treo giò gây xáo trộn đội hình các câu lạc bộ Cuộc đua vô địch và trụ hạng tại V-League 2025/2026 dự báo có nhiều biến động khi 10 cầu thủ quan trọng vắng mặt tại vòng 22 do án thẻ phạt.

Vòng 22 V-League 2025/2026 đối mặt với một cơn khủng hoảng nhân sự diện rộng khi Ban tổ chức xác nhận có tới 10 cầu thủ bị treo giò. Sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột không chỉ khiến các huấn luyện viên đau đầu trong việc xoay tua đội hình, mà còn hứa hẹn tạo nên những biến động khó lường trong cuộc đua căng thẳng ở cả hai đầu bảng xếp hạng.

Danh sách 10 cầu thủ vắng mặt vì án kỷ luật

Theo số liệu thống kê chính thức, danh sách các cầu thủ phải ngồi ngoài ở vòng đấu này được chia thành hai nhóm chính dựa trên tính chất thẻ phạt. Nhóm đầu tiên gồm 4 cầu thủ bị treo giò do phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ vòng đấu trước:

Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng)

(Đà Nẵng) Vũ Tiến Long (Hà Nội FC)

(Hà Nội FC) Nguyễn Đức Hoàng Minh (Thể Công Viettel)

(Thể Công Viettel) Cao Văn Bình (Thủ môn SLNA)

Sự thiếu vắng các nhân tố này trong các tình huống tranh chấp nóng bỏng trực tiếp làm suy yếu đáng kể hàng thủ lẫn khả năng điều tiết lối chơi của các đội bóng chủ quản. Ngoài ra, 6 cầu thủ khác cũng vắng mặt vì đã tích lũy đủ 3 thẻ vàng theo quy định, bao gồm các cái tên đáng chú ý như thủ môn Đặng Văn Lâm, Dụng Quang Nho (Ninh Bình), Huỳnh Minh Đoàn (Thanh Hóa), Đinh Viết Tú (Thể Công Viettel), cùng bộ đôi trụ cột của HAGL là Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Minh Tâm.

HAGL và bài toán nan giải nơi hàng thủ

Trong số các đội bị ảnh hưởng, HAGL là cái tên đáng lo ngại nhất khi mất cùng lúc hai "mắt xích" quan trọng trong hệ thống vận hành. Đặc biệt là sự vắng mặt của trung vệ Đinh Quang Kiệt, người được xem là điểm tựa vững chãi nhất nơi hàng thủ đội bóng phố Núi.

Quang Kiệt của HAGL bị treo giò.

Đinh Quang Kiệt đã chơi 20 trận với 1665 phút thi đấu ở mùa giải này. Trong khi đó, trên hàng công, tiền đạo Nguyễn Minh Tâm cũng không thể góp mặt dù đã đóng góp 3 bàn thắng sau 18 lần ra sân. Sự thiếu hụt nhân sự này tạo ra thách thức cực lớn cho HAGL trong trận so tài quan trọng với PVF-CAND.

Thử thách bản lĩnh cho các huấn luyện viên

Không chỉ HAGL, các câu lạc bộ giàu truyền thống như Hà Nội FC hay Thể Công Viettel cũng chịu chung cảnh ngộ khi đội hình bị xáo trộn. Một chi tiết thú vị trong bức tranh toàn cảnh của vòng 22 là duy nhất cặp đấu giữa Công an Hà Nội và Nam Định là không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ án treo giò nào.

Với 10 sự vắng mặt trải đều trên nhiều vị trí, vòng đấu này sẽ là nơi thử thách bản lĩnh và chiều sâu đội hình của các chiến lược gia. Khi yếu tố nhân sự chủ chốt bị hạn chế, tính bất ngờ trong lối chơi chắc chắn sẽ tăng cao. Người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào những màn trình diễn khó lường từ những gương mặt dự bị, biến vòng 22 trở thành một trong những điểm nhấn kịch tính nhất của mùa giải.