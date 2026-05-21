Vòng 24 V-League: Cuộc chiến sinh tồn của PVF-CAND và tham vọng Top 3 của Ninh Bình Dù CAHN đã sớm lên ngôi, V-League 2025/26 vẫn bùng nổ với cuộc đua trụ hạng kịch tính giữa PVF-CAND, Đà Nẵng và màn cạnh tranh huy chương đồng của Ninh Bình, Hà Nội FC.

Trong bối cảnh CAHN đã sớm đoạt chức vô địch trước 3 vòng đấu, tâm điểm của V-League 2025/26 giờ đây dịch chuyển xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Vòng 24 không chỉ là màn so tài nghẹt thở nhằm trốn thoát tấm vé xuống hạng trực tiếp mà còn là cuộc phân định thứ hạng quyết liệt cho các vị trí trong nhóm có huy chương.

Cuộc chiến sinh tồn tại nhóm 'cầm đèn đỏ'

Tâm điểm sớm nhất của vòng đấu đổ dồn về cuộc chạm trán giữa Thể Công và PVF-CAND. Đây được coi là trận đấu giữa hai thái cực: một bên đang nỗ lực bảo vệ ngôi Á quân, bên kia đang vùng vẫy ở đáy bảng xếp hạng. PVF-CAND hiện có cùng 17 điểm với Đà Nẵng nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

Đoàn quân của huấn luyện viên Trần Tiến Đại đang ở thế chân tường. Với PVF-CAND, mỗi trận đấu còn lại đều là một trận chung kết. Việc phải đối đầu với một Thể Công đang có phong độ ổn định là thử thách cực đại, nhưng nỗ lực giành điểm số tối đa là mệnh lệnh bắt buộc để họ nuôi hy vọng đào thoát vị trí bét bảng.

Cơ hội bứt phá của Đà Nẵng và HAGL

Cùng thời điểm, Đà Nẵng sẽ tiếp đón Hải Phòng trên sân vận động Chi Lăng. Trong bối cảnh đội bóng đất Cảng đã an bài ở khu vực giữa bảng xếp hạng và sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng, đây được xem là thời cơ vàng để đội bóng sông Hàn giành trọn 3 điểm. Một chiến thắng không chỉ giúp Đà Nẵng bứt lên mà còn gia tăng áp lực tâm lý đáng kể lên các đối thủ xếp ngay phía trên như Becamex TP.HCM và HAGL.

Tại khu vực phía Bắc, HAGL (22 điểm) sẽ làm khách trên sân Thanh Hóa. Mục tiêu của đội bóng phố Núi là một chiến thắng để nới rộng khoảng cách 5 điểm với nhóm nguy hiểm. Về mặt lý thuyết, nếu giành được 3 điểm trong khi hai đội cuối bảng trắng tay, HAGL sẽ chính thức trụ hạng sớm. Tuy nhiên, một kết quả bất lợi có thể đẩy họ vào tình thế hiểm nghèo trong hai vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

Tại sân Gò Đậu, Becamex TP.HCM (21 điểm, hạng 12) sẽ có cuộc tiếp đón SLNA. Dù đội khách xứ Nghệ vẫn chưa hoàn toàn an toàn về mặt điểm số, giới chuyên môn vẫn đánh giá cao khả năng giành chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh. Một chiến thắng tại Gò Đậu sẽ giúp họ củng cố vị thế trước khi mùa giải khép lại.

Cuộc đua Top 3: Ninh Bình nắm lợi thế, Hà Nội FC gặp khó

Song song với cuộc chiến trụ hạng, cuộc đua giành huy chương bạc và đồng cũng diễn ra vô cùng hấp dẫn. Khi Thể Công đang chiếm ưu thế lớn cho ngôi Á quân, vị trí thứ ba trở thành cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Ninh Bình và Hà Nội FC.

Ninh Bình hiện đang nắm giữ lợi thế với 2 điểm nhiều hơn đối thủ bám đuổi. Ở vòng đấu này, họ được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón CATP.HCM. Với ưu thế sân bãi và lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, đội bóng cố đô được kỳ vọng sẽ bỏ túi 3 điểm trọn vẹn để bảo vệ vị trí trong Top 3.

Trái lại, Hà Nội FC sẽ phải đối mặt với thử thách lớn hơn nhiều khi chạm trán Nam Định tại sân Hàng Đẫy. Đội khách thành Nam vừa trải qua chuỗi trận không như ý từ sân chơi khu vực đến giải quốc nội, do đó họ đang khát khao một chiến thắng để lấy lại thể diện. Đây chắc chắn là rào cản không nhỏ cho Văn Quyết và các đồng đội trong nỗ lực bám đuổi nhóm có huy chương.

Vòng 24 V-League 2025/26 không chỉ là câu chuyện về điểm số, mà còn là bản lĩnh hội của bản lĩnh và khả năng chịu áp lực trong giai đoạn then chốt của mùa giải.