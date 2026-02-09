Vòng 25 Ngoại hạng Anh: Arsenal xây chắc ngôi đầu, Liverpool lún sâu vào khủng hoảng Arsenal nới rộng khoảng cách lên 6 điểm trong khi Man City đánh bại Liverpool ngay tại Anfield. Cuộc đua Top 4 đang trở nên nghẹt thở với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Man Utd và Chelsea.

Vòng 25 Ngoại hạng Anh 2025/26 khép lại với sự tương phản sâu sắc giữa các ứng viên vô địch. Trong khi Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt để củng cố vị trí số 1, thì nhóm "Big Six" lại chứng kiến những biến động mạnh mẽ bởi những sai lầm cá nhân tai hại và sự trỗi dậy của các thế lực mới dưới thời những huấn luyện viên trẻ tuổi.

Liverpool thể hiện phong độ thiếu ổn định tại Ngoại hạng Anh với thất bại mới đây trước Manchester City.

Bi kịch tại Anfield: Haaland lên tiếng, Alisson hóa tội đồ

Tâm điểm của vòng đấu đổ dồn về Anfield, nơi diễn ra cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa Liverpool và Manchester City. Dù có lợi thế sân nhà, The Kop đã phải nhận thất bại đau đớn 1-2 trong một trận đấu có kịch bản khó tin, đặc biệt là trong 15 phút bù giờ đầy hỗn loạn.

Điểm nhấn chiến thuật đáng chú ý nhất là việc Arne Slot xếp Dominik Szoboszlai đá hậu vệ phải. Cầu thủ người Hungary đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: từ người hùng với siêu phẩm sút xa từ cự ly 30m khiến Gianluigi Donnarumma đứng hình, đến tội đồ với chiếc thẻ đỏ ở phút 90+13 sau pha va chạm với Erling Haaland.

Dominik Szoboszlai trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc tại Anfield.

Trong khi đó, thủ thành Alisson Becker lại trở thành tâm điểm của sự thất vọng. Pha phạm lỗi với Matheus Nunes trong vòng cấm ở những phút bù giờ không chỉ dẫn đến bàn thua quyết định mà còn phơi bày sự sa sút về bản lĩnh của Liverpool ở những thời khắc sinh tử. Ngược lại, Erling Haaland một lần nữa chứng minh đẳng cấp với một đường kiến tạo cho Bernardo Silva và cú dứt điểm lạnh lùng trên chấm 11m, giúp Man City phá dớp không thắng tại Anfield.

Arsenal phô diễn sức mạnh chiều sâu

Trái ngược với sự chật vật của các đối thủ, Arsenal có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Sunderland tại Emirates. Đáng chú ý, đoàn quân của Mikel Arteta giành trọn 3 điểm mà không cần đến sự phục vụ của hai trụ cột Bukayo Saka và Martin Odegaard, minh chứng cho chiều sâu đội hình đáng nể.

Arsenal giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Sunderland để giữ vững ngôi đầu bảng.

Viktor Gyokeres tiếp tục cho thấy bản năng sát thủ khi lập cú đúp chỉ trong 30 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị. Bên cạnh đó, Kai Havertz cũng được vinh danh như một người hùng thầm lặng với pha cứu thua xuất thần ở phút thứ 8 sau sai lầm của David Raya, giúp Pháo thủ giữ vững thế trận và duy trì khoảng cách 6 điểm với Man City.

Sự thăng hoa của Carrick và Rosenior

Cuộc đua Top 4 đang nóng hơn bao giờ hết với sự trỗi dậy của Manchester United và Chelsea. Tại Old Trafford, MU dưới sự dẫn dắt của Carrick đã bóp nghẹt Tottenham Hotspur với tỷ số 2-0. Trận đấu ghi dấu cột mốc lịch sử khi Bruno Fernandes chạm mốc 200 lần đóng góp bàn thắng cho CLB, đồng thời khẳng định sự hồi sinh mạnh mẽ với 4 chiến thắng liên tiếp.

Man United dưới thời Carrick đã có 4 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Tại London, Chelsea cũng thăng hoa không kém khi đè bẹp Wolves 3-1. Liam Rosenior đi vào lịch sử khi trở thành HLV người Anh thứ 2 toàn thắng cả 4 trận đầu tiên tại Premier League. Ngôi sao Cole Palmer tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick ngay trong hiệp một, đưa The Blues trở lại đường đua giành vé dự Champions League một cách đầy thuyết phục.

Cục diện bảng xếp hạng sau vòng 25

Thất bại của Tottenham (rơi xuống vị trí 15) và sự sa sút của Liverpool đã tạo điều kiện cho các đội bóng khác bứt phá. Ở nhóm cuối bảng, Wolves gần như đã tuyệt vọng khi chôn chân tại đáy bảng với vỏn vẹn 8 điểm.

Thứ hạng Đội bóng Điểm số Trạng thái 1 Arsenal 56 Dẫn đầu 2 Man City 50 Bám đuổi 3 Aston Villa 47 Cạnh tranh 4 Man Utd 44 Đang thăng hoa 5 Chelsea 43 Đang thăng hoa 6 Liverpool 39 Khủng hoảng

Cuộc đua giành vé dự Champions League ở Ngoại hạng Anh đang trở nên hấp dẫn khi Chelsea hiện chỉ kém Man United 1 điểm và Aston Villa 4 điểm.

Kết thúc vòng 25, Ngoại hạng Anh 2025/26 đang phân hóa rõ rệt thành 3 nhóm. Arsenal vẫn giữ quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, nhưng sự trở lại của Man City cùng phong độ ổn định của MU và Chelsea hứa hẹn một giai đoạn cuối mùa giải đầy biến số và kịch tính.