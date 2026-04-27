Vòng 3 Madrid Open 2026: Zverev, Medvedev và Tsitsipas nỗ lực khẳng định vị thế Dàn hạt giống hàng đầu Alexander Zverev, Daniil Medvedev và Stefanos Tsitsipas bước vào loạt trận vòng 3 đầy kịch tính tại Madrid Open 2026 trước các đối thủ trẻ tiềm năng.

Madrid Open 2026 đang bước vào giai đoạn căng thẳng với loạt trận vòng 3 đầy kịch tính. Những tên tuổi lớn như Alexander Zverev, Daniil Medvedev và Stefanos Tsitsipas sẽ phải đối mặt với áp lực từ các tay vợt trẻ đang lên trong điều kiện sân đấu đặc thù tại Madrid.

Alexander Zverev đối đầu Terence Atmane: Bản lĩnh nhà vô địch

Cuộc đối đầu giữa Terence Atmane và Alexander Zverev là màn thử thách điển hình giữa một ứng viên vô địch và một tài năng đang lên. Zverev bước vào giải đấu với sự tự tin lớn tại Madrid, nơi anh từng hai lần đăng quang. Dù gặp đôi chút khó khăn khi để thua một set trước Mariano Navone ở vòng trước, tay vợt người Đức đã nhanh chóng lấy lại thế trận nhờ khả năng điều tiết nhịp độ và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

Zverev (bên trái) dự báo sẽ thắng Atmane (bên phải) để giành vé vòng 4 Madrid Open 2026

Ở phía đối diện, Terence Atmane đang có một mùa giải 2026 đầy đột phá. Tay vợt người Pháp vừa gây ấn tượng mạnh khi vượt qua Ugo Humbert sau hai loạt tie-break nghẹt thở. Với vị trí thứ 47 thế giới, Atmane sở hữu lối chơi thiên về giao bóng và tấn công nhanh, vốn rất phù hợp với độ cao tại Madrid khiến bóng đi nhanh hơn bình thường. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định sự khác biệt về kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao sẽ giúp Zverev kiểm soát được tình hình.

Daniil Medvedev đối mặt hiện tượng Nicolai Budkov Kjaer

Daniil Medvedev đang tìm lại sự ổn định cần thiết trên mặt sân đất nện, vốn không phải sở trường của anh. Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Fabian Marozsan, tay vợt người Nga cho thấy khả năng phòng ngự phản công lì lợm và chiến thuật điều tiết trận đấu thông minh. Medvedev thường chủ động kéo đối thủ vào những loạt rally dài để khai thác sai lầm.

Medvedev không được phép chủ quan

Thử thách tiếp theo của Medvedev là Nicolai Budkov Kjaer, tay vợt 19 tuổi người Na Uy đang là hiện tượng của giải. Kjaer vừa có chiến thắng áp đảo trước Denis Shapovalov, thể hiện lối chơi tấn công baseline đầy uy lực. Dù vậy, đối đầu với một bộ não chiến thuật như Medvedev sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho sức trẻ của Kjaer.

Stefanos Tsitsipas và thử thách từ chủ nhà Merida Aguilar

Stefanos Tsitsipas đang thể hiện phong độ của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Roland Garros. Sau màn trình diễn thuyết phục trước Alexander Bublik, tay vợt người Hy Lạp khẳng định thế mạnh với những cú topspin nặng và khả năng kiểm soát sân đấu toàn diện. Khi Tsitsipas duy trì được sự tập trung, anh gần như không có đối thủ trên mặt sân đất nện.

Tsitsipas cần duy trì sự tập trung cao độ

Đối thủ của anh, Merida Aguilar (21 tuổi), đang nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả nhà Tây Ban Nha. Với lối chơi bền bỉ và không ngại va chạm, Merida hoàn toàn có thể gây ra khó khăn nếu Tsitsipas có những phút giây lơ là. Đây hứa hẹn là trận đấu tiêu tốn nhiều thể lực của cả hai tay vợt.

Lịch thi đấu chi tiết Madrid Open ngày 27/4

Thời gian Trận đấu (ATP 1000) Trực tiếp 16:00 Alejandro Davidovich Fokina - Casper Ruud On Sports News 17:30 Stefanos Tsitsipas - Daniel Merida On Sports News 19:00 Daniil Medvedev - Nicolai Budkov Kjaer On Sports News 01:00 (28/4) Terence Atmane - Alexander Zverev On Sports News

Tại nội dung WTA 1000 dành cho nữ, người hâm mộ cũng sẽ được chứng kiến những màn so tài hấp dẫn như Aryna Sabalenka gặp Naomi Osaka hay Linda Noskova đối đầu Coco Gauff vào khung giờ tối ngày 27/4.