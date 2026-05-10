Vòng 3 Rome Open 2026: Zverev tái đấu hiện tượng Blockx, Rafael Jodar đối mặt áp lực Foro Italico Alexander Zverev chạm trán Alexander Blockx trong nỗ lực bảo vệ vị thế tại Rome Open 2026, trong khi tài năng trẻ Rafael Jodar đối diện thử thách cực đại từ khán giả chủ nhà.

Vòng 3 Rome Open 2026 chứng kiến những cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa các nhà vô địch kỳ cựu và thế hệ tài năng mới. Tâm điểm đổ dồn về sân Foro Italico khi Alexander Zverev tái ngộ hiện tượng Alexander Blockx, còn "truyền nhân Nadal" Rafael Jodar phải vượt qua sức ép kinh khủng từ cổ động viên Italia trong trận gặp Matteo Arnaldi.

Alexander Zverev đối đầu Alexander Blockx: Bài kiểm tra bản lĩnh

Chỉ một tuần sau cuộc chạm trán tại bán kết Madrid Open, Alexander Zverev và Alexander Blockx lại có dịp phân tài cao thấp. Blockx đang thể hiện phong độ thăng hoa khi vừa đánh bại Tallon Griekspoor mà không để mất một break-point nào. Sự tiến bộ trong giao bóng và khả năng điều phối bóng bền đang biến tay vợt người Bỉ thành mối đe dọa thực sự.

Zverev (bên trái) tái đấu hiện tượng Blockx (bên phải) chỉ sau một tuần kể từ bán kết Madrid Open

Ngược lại, Zverev với tư cách hạt giống số 3 và là cựu vương tại Rome (2017, 2024), sở hữu lợi thế cực lớn trên mặt sân đất nện chậm hơn tại Italia. Khác với độ cao tại Madrid, sân Foro Italico giúp Zverev phát huy tối đa khả năng phòng ngự cuối sân và những cú trái tay uy lực. Kinh nghiệm tại các giải Masters 1000 sẽ là vũ khí quan trọng để tay vợt người Đức kiểm soát nhịp độ trước sức trẻ của Blockx.

Rafael Jodar và thử thách từ "thánh địa" của Matteo Arnaldi

Matteo Arnaldi đang tìm lại phong độ cao nhất sau chấn thương bằng chiến thắng ấn tượng trước Alex de Minaur. Sự hưng phấn của tay vợt chủ nhà được cộng hưởng mạnh mẽ từ sự cổ vũ cuồng nhiệt tại Rome, nơi anh vừa nối dài mạch thắng lên con số 7.

“Truyền nhân Nadal” Jodar đối mặt thử thách cực đại từ sức ép khán giả nhà của Matteo Arnaldi tại Foro Italico

Đối thủ của anh, Rafael Jodar – người được mệnh danh là "truyền nhân Nadal", tiếp tục chứng minh sự lì lợm trên sân đất nện. Jodar sở hữu bộ chân di chuyển linh hoạt và khả năng phòng ngự bền bỉ. Tuy nhiên, việc lần đầu tiên thi đấu dưới bầu không khí áp lực như tại Foro Italico sẽ là bài kiểm tra tâm lý hạng nặng cho hạt giống số 34.

Learner Tien và màn so tài với Alexander Bublik

Tài năng trẻ Learner Tien đang cho thấy sự thăng tiến vượt bậc khi vừa có chiến thắng hủy diệt trước Damir Dzumhur. Lối chơi tốc độ và khả năng trả giao bóng ổn định là điểm tựa để Tien đối đầu với Alexander Bublik – một trong những tay vợt khó lường nhất ATP Tour.

Tài năng trẻ Tien đứng trước màn thử lửa lớn nhất Rome Open 2026 khi chạm trán tay vợt ngẫu hứng bậc nhất ATP Tour Bublik

Bublik vừa có màn trình diễn áp đảo trước Sebastian Baez nhờ những cú giao bóng cực nặng. Kinh nghiệm và sự biến hóa trong lối chơi giúp hạt giống số 11 được đánh giá cao hơn, nhưng nếu Tien có thể kéo đối thủ vào những loạt bóng bền dài hơi, cơ hội tạo bất ngờ là vẫn có.

