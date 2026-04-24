Vòng 34 Ngoại hạng Anh: Bước ngoặt định đoạt ngôi vương và cuộc chiến sinh tồn của Tottenham Arsenal đứng trước cơ hội đòi lại ngôi đầu từ Man City trong khi Tottenham của Roberto De Zerbi đối mặt với trận cầu sinh tử nhằm chấm dứt chuỗi 15 trận không thắng.

Vòng 34 Ngoại hạng Anh đang trở thành tâm điểm của mùa giải khi những kết quả sắp tới có thể định đoạt cục diện ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Từ cuộc đua song mã giữa Arsenal và Manchester City cho đến nỗ lực trụ hạng đầy kịch tính của các đội bóng nhóm dưới, mọi sai lầm vào thời điểm này đều phải trả giá bằng cả mùa giải.

Vòng 34 Ngoại hạng Anh đem đến những trận cầu đáng chờ đợi.

Arsenal và chiến thuật 'đánh phủ đầu' lịch thi đấu

Lần đầu tiên kể từ tháng 10, Arsenal không còn nắm giữ ngôi đầu bảng. Sau thất bại 1-2 trước Manchester City tại Etihad, đoàn quân của Mikel Arteta đang phải đối mặt với áp lực tâm lý nặng nề. Tuy nhiên, Pháo thủ đang sở hữu một lợi thế chiến lược về mặt lịch trình.

Cụ thể, Arsenal sẽ thi đấu hai trận gặp Newcastle và Fulham trước khi Man City bước vào vòng đấu tiếp theo. Nếu giành trọn 6 điểm, đội bóng thành London sẽ tái lập khoảng cách 6 điểm với đối thủ trực tiếp, đẩy áp lực ngược lại phía thầy trò Pep Guardiola. Trong bối cảnh Newcastle đang sa sút với 4 thất bại liên tiếp, đây là thời cơ vàng để Arteta sốc lại tinh thần cho toàn đội.

Arsenal quyết tâm gây áp lực lên Man City.

Cuộc khủng hoảng kéo dài của Tottenham dưới thời De Zerbi

Tại khu vực cuối bảng, Tottenham Hotspur đang trải qua giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử đương đại. Dưới sự dẫn dắt của Roberto De Zerbi, Spurs vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng trong năm 2026, kéo dài chuỗi trận thất vọng lên con số 15. Chuyến làm khách đến sân Molineux của Wolverhampton được xem là trận đấu 'sống còn' đối với đội bóng này.

Dù có những điểm sáng từ sự trở lại của Rodrigo Bentancur và phong độ năng nổ của Xavi Simons bên hành lang cánh, Tottenham vẫn bộc lộ sự mong manh về tâm lý, điển hình là bàn thua ở phút bù giờ trước Brighton. HLV De Zerbi vẫn duy trì thái độ cứng rắn khi yêu cầu các cầu thủ phải loại bỏ sự tiêu cực để tập trung cho mục tiêu giành 15 điểm tuyệt đối trong 5 vòng đấu cuối cùng.

Cuộc đua Top 5 và suất dự Champions League

Trong khi đó, Aston Villa của Unai Emery đã chạm một tay vào tấm vé dự Champions League mùa tới sau chiến thắng quan trọng trước Sunderland. Với khoảng cách 8 điểm so với nhóm bám đuổi, Villa đang có tâm lý thoải mái để phân phối sức lực cho đấu trường Europa League.

Liverpool và cuộc đua giành vé dự Champions League.

Ngược lại, Liverpool vẫn cần thêm một chiến thắng để củng cố vị trí của mình. Tuy nhiên, Crystal Palace của Oliver Glasner đang nổi lên như một 'khắc tinh' thực sự đối với đội bóng vùng Merseyside. Thống kê đối đầu cho thấy Palace bất bại trong 4 lần chạm trán gần nhất với Liverpool, bao gồm cả chiến thắng vang dội tại Anfield trong khuôn khổ EFL Cup.

Nút thắt ở nhóm trụ hạng

Cuộc chiến trụ hạng cũng chứng kiến những chuyển biến bất ngờ. Nottingham Forest đang đặt kỳ vọng lớn vào Morgan Gibbs-White sau cú hat-trick ấn tượng vào lưới Burnley. Một chiến thắng trước Sunderland sẽ giúp thầy trò Vitor Pereira chạm cột mốc 40 điểm an toàn.

Trong khi đó, West Ham của Nuno Espirito Santo đang rơi vào tình thế nguy hiểm khi chỉ cách vị trí xuống hạng của Tottenham đúng 2 điểm. Áp lực buộc phải thắng Everton trên sân nhà là rất lớn nếu họ không muốn đối mặt với một trận 'chung kết ngược' rủi ro với Leeds ở vòng đấu cuối.

Vòng 34 Ngoại hạng Anh không chỉ đơn thuần là những trận đấu 90 phút, mà là bài kiểm tra bản lĩnh cho những đội bóng tham vọng và sự kiên cường cho những kẻ đang tìm đường thoát khỏi 'lưỡi hái' xuống hạng.