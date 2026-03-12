Vòng 4 Indian Wells 2026: Djokovic chạm trán Draper, Alcaraz đối đầu Ruud Loạt trận tâm điểm vòng 4 Indian Wells chứng kiến màn so tài giữa Novak Djokovic và Jack Draper, trong khi Carlos Alcaraz nỗ lực kéo dài chuỗi 14 trận thắng trước Casper Ruud.

Vòng 4 Indian Wells 2026 hứa hẹn mang đến những cuộc đối đầu đỉnh cao khi các hạt giống hàng đầu bắt đầu chạm trán những thử thách thực sự. Tâm điểm đổ dồn vào màn so tài giữa kỷ lục gia Novak Djokovic và tài năng trẻ Jack Draper, cùng cuộc đối đầu duyên nợ giữa Carlos Alcaraz và Casper Ruud tại Indian Wells Tennis Garden.

Novak Djokovic vs Jack Draper: Bản lĩnh đối đầu sức trẻ

Vào khoảng 8h ngày 12/3, Novak Djokovic sẽ bước vào trận đấu thứ hai trong lịch sử đối đầu với Jack Draper. Tay vợt người Serbia vừa trải qua chiến thắng nhọc nhằn 6-4, 1-6, 6-4 trước Aleksandar Kovacevic. Dù chưa đạt trạng thái hủy diệt, Djokovic vẫn chứng minh tại sao anh là tượng đài tại các giải Masters 1000 nhờ khả năng phòng thủ bền bỉ và bản lĩnh ở những điểm số quyết định.

Djokovic (bên trái) sắp chạm trán Draper (bên phải) lần thứ hai

Phía bên kia lưới, Jack Draper đang cho thấy phong độ ấn tượng sau khi trở lại từ chấn thương. Nhà đương kim vô địch đã đánh bại Francisco Cerundolo với tỷ số 6-1, 7-5 bằng lối chơi hiện đại, đặc biệt là những cú thuận tay mang nặng topspin từ tay trái – vũ khí cực kỳ hiệu quả trên mặt sân cứng chậm tại California. Dù Djokovic từng thắng Draper tại Wimbledon 2021, tay vợt người Anh của năm 2026 đã trưởng thành vượt bậc về cả thể lực lẫn tư duy chiến thuật.

Carlos Alcaraz vs Casper Ruud: Thử thách cho hạt giống số 1

Carlos Alcaraz đang duy trì phong độ thăng hoa với chuỗi 14 trận thắng liên tiếp. Tại vòng trước, ngôi sao người Tây Ban Nha đã lội ngược dòng ngoạn mục trước Arthur Rinderknech sau khi bị dẫn trước một set. Khả năng điều chỉnh cường độ tấn công và sự biến hóa trong các pha bỏ nhỏ chính là chìa khóa giúp Alcaraz bảo vệ vị thế của mình.

Alcaraz (bên trái) đang có phong độ rất cao, Ruud (bên phải) khó lòng tạo ra bất ngờ

Casper Ruud, đối thủ của Alcaraz, cũng vừa có chiến thắng 2-1 trước Valentin Vacherot. Mặc dù sở hữu những cú đánh cuối sân nặng nề phù hợp với mặt sân chậm, Ruud lại có thành tích đối đầu không tốt trước Alcaraz (thua 1-5). Tốc độ di chuyển và khả năng phản công của Alcaraz thường xuyên khắc chế được lối chơi bền bỉ của tay vợt Na Uy.

Iga Swiatek đối đầu Karolina Muchova tại nội dung đơn nữ

Ở nội dung đơn nữ, Karolina Muchova đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp, bao gồm danh hiệu tại Qatar Open. Tuy nhiên, thử thách tại vòng 4 mang tên Iga Swiatek là vô cùng lớn. Tay vợt số 2 thế giới vừa đánh bại Maria Sakkari 6-3, 6-2 và đang nắm giữ lợi thế đối đầu 4-1 trước Muchova.

Swiatek (bên trái) và Muchova (bên phải) được kì vọng tạo ra trận đấu hấp dẫn ở vòng 4

Lịch thi đấu tâm điểm Indian Wells ngày 12/3

Thời gian Trận đấu Nội dung 01:00 Karolina Muchova vs Iga Swiatek Vòng 4 đơn nữ 03:00 Daniil Medvedev vs Alex Michelsen Vòng 4 đơn nam 04:00 Carlos Alcaraz vs Casper Ruud Vòng 4 đơn nam 08:00 Novak Djokovic vs Jack Draper Vòng 4 đơn nam

Với tính chất của vòng knock-out, sự ổn định trong những thời khắc quan trọng sẽ quyết định tấm vé vào tứ kết. Djokovic và Alcaraz vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng sự trỗi dậy của những cái tên như Draper hay Muchova hứa hẹn tạo nên những bất ngờ thú vị tại Indian Wells 2026.