Vòng 4 Indian Wells 2026: Sinner đối đầu "thần đồng" Fonseca, Learner Tien viết tiếp chuyện cổ tích Tâm điểm vòng 4 Indian Wells là cuộc chạm trán giữa Jannik Sinner và Joao Fonseca. Bên cạnh đó, hiện tượng Learner Tien và màn đại chiến Zverev - Tiafoe hứa hẹn mang lại nhiều kịch tính.

Vòng 4 Indian Wells 2026 chứng kiến sự chuyển giao thế hệ mạnh mẽ khi các ngôi sao hàng đầu như Jannik Sinner, Alexander Zverev phải đối mặt với những thử thách từ các tay vợt trẻ đang có phong độ cao. Đặc biệt, cuộc đối đầu giữa hạt giống số hai Sinner và tài năng 19 tuổi Joao Fonseca đang thu hút mọi sự chú ý của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ tennis toàn cầu.

Jannik Sinner vs Joao Fonseca: Đẳng cấp đối đầu khát khao

Vào khoảng 8h ngày 11/3, tài năng trẻ người Brazil Joao Fonseca sẽ có lần đầu tiên chạm trán chính thức với tay vợt số hai thế giới Jannik Sinner. Đây được xem là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho sự tiến bộ vượt bậc của Fonseca trong thời gian qua.

Sinner (bên trái) lần đầu chạm trán "thần đồng" Brazil Fonseca

Sinner đang duy trì phong độ cực kỳ ổn định sau chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-2 trước Denis Shapovalov. Dù khởi đầu chệch choạc với một break sớm, tay vợt người Ý đã nhanh chóng thiết lập lại trật tự nhờ khả năng trả giao bóng ổn định và những pha tấn công dọc dây sắc bén. Vũ khí lớn nhất của Sinner lúc này là nhịp độ đánh bóng cao từ cuối sân, khiến đối phương khó có cơ hội xoay sở.

Ngược lại, Joao Fonseca tiến vào vòng này sau khi hạ gục hạt giống Tommy Paul với tỷ số 6-2, 6-3. Tay vợt 19 tuổi sở hữu cú thuận tay đầy uy lực, có thể tạo ra điểm winner từ mọi vị trí. Tuy nhiên, sự ổn định trong các loạt bóng bền và điểm yếu ở cú trái tay của Fonseca sẽ là mục tiêu để một tay vợt lọc lõi như Sinner khai thác. Nếu Sinner duy trì được áp lực vào khu vực trái tay của đối thủ, trận đấu có thể sớm được định đoạt trong 2 set.

Hiện tượng Learner Tien và hy vọng tạo nên địa chấn mới

Vào khoảng 4h30 ngày 11/3, Learner Tien sẽ đối đầu với Alejandro Davidovich Fokina. Tay vợt người Mỹ đang trở thành câu chuyện cổ tích tại giải năm nay sau khi loại hạt giống số 8 Ben Shelton với tỷ số 7-6, 4-6, 6-3. Lối chơi tự tin và khả năng tận dụng tốt các tình huống bóng bền là chìa khóa giúp Tien thăng hoa khi ở thế cửa dưới.

Tien (bên trái) có thể tiếp tục tạo nên cú sốc mới trước Davidovich Fokina

Tuy nhiên, Davidovich Fokina không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Tay vợt Tây Ban Nha vừa nối dài mạch thắng trước Jakub Mensik bằng lối chơi giàu năng lượng và khả năng phòng ngự linh hoạt. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Fokina với chiến thắng 6-2, 6-2 tại Washington năm ngoái, nhưng với đà hưng phấn hiện tại, Learner Tien hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào set thứ ba kịch tính.

Đại chiến Alexander Zverev - Frances Tiafoe: Khắc tinh và bản lĩnh

Trận đấu diễn ra lúc 3h giữa Alexander Zverev và Frances Tiafoe dự báo sẽ là màn so tài của những cú giao bóng sấm sét. Zverev vừa vượt qua Brandon Nakashima trong một trận đấu căng thẳng kéo dài 3 set, nơi bản lĩnh ở những thời điểm quyết định đã giúp hạt giống người Đức đi tiếp.

Zverev (bên trái) rất thích gặp Tiafoe

Thống kê đối đầu đang ủng hộ tuyệt đối Zverev khi anh dẫn trước Tiafoe với tỷ số 8-1, bao gồm cả 6 chiến thắng liên tiếp gần đây. Dẫu vậy, Tiafoe đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh với chiến thắng áp đảo 6-1, 6-2 trước Flavio Cobolli ở vòng trước. Sức mạnh từ sự cổ vũ của khán giả nhà có thể giúp Tiafoe tạo ra nhiều khó khăn hơn cho đối thủ so với những lần gặp nhau trước đó.

Lịch thi đấu chi tiết Indian Wells ngày 11/3

Dưới đây là lịch thi đấu các trận đấu trọng tâm tại vòng 4 Indian Wells 2026 (giờ Việt Nam):

Thời gian Trận đấu Kênh trực tiếp 03:00 Frances Tiafoe vs Alexander Zverev On Sports 04:30 Learner Tien vs Alejandro Davidovich Fokina On Sports 08:00 Joao Fonseca vs Jannik Sinner On Sports 01:00 (Nữ) Aryna Sabalenka vs Naomi Osaka On Sports

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các ngôi sao và khát khao của những tài năng trẻ hứa hẹn sẽ mang đến một ngày thi đấu bùng nổ tại "Thiên đường Tennis" Indian Wells.