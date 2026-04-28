Vòng 4 Madrid Open: Sinner giải mã Norrie, Ruud đại chiến Tsitsipas giành vé tứ kết Tâm điểm quần vợt thế giới đổ dồn về Madrid Open 2026 khi Jannik Sinner đối mặt thử thách Cameron Norrie, cùng màn thư hùng rực lửa giữa Casper Ruud và Stefanos Tsitsipas.

Madrid Open 2026 đang bước vào giai đoạn bùng nổ nhất với loạt trận vòng 4 đơn nam. Sự chú ý đổ dồn vào Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới đang thể hiện phong độ hủy diệt, cùng những cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa các ngôi sao hàng đầu trong nhóm ATP.

Jannik Sinner - Cameron Norrie: Bài toán chưa có lời giải

Cuộc chạm trán lúc 16h ngày 28/4 giữa Jannik Sinner và Cameron Norrie đặt ra câu hỏi lớn: Ai có thể ngăn cản bước tiến của tay vợt người Ý? Sinner bước vào trận đấu với trạng thái gần như hoàn hảo sau chuỗi phong độ ấn tượng tại các giải Masters 1000. Khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của anh trên mặt sân đất nện mùa này đã đạt đến độ chín muồi.

Ngược lại, Cameron Norrie dù duy trì sự lì lợm đặc trưng nhưng lại thiếu đi những vũ khí mang tính kết liễu trước các đối thủ hàng đầu. Điều kiện thi đấu tại Madrid với độ cao lớn khiến bóng đi nhanh có thể giúp Norrie rút ngắn các pha bóng, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để Sinner phát huy tối đa sức mạnh giao bóng và những cú đánh sớm đầy uy lực. Dự đoán Sinner sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận để giành chiến thắng sau hai set.

Casper Ruud - Stefanos Tsitsipas: Cuộc chiến của sự ổn định

Trận đấu vào lúc 19h ngày 28/4 giữa Casper Ruud và Stefanos Tsitsipas được coi là trận chung kết sớm. Ruud đang sở hữu phong độ cực cao trên mặt sân sở trường với cú thuận tay topspin nặng khiến mọi đối thủ phải e dè. Trong khi đó, Tsitsipas đang nỗ lực tìm lại ánh hào quang bằng lối chơi tấn công chủ động và những pha lên lưới sắc sảo.

Thống kê đối đầu trên mặt sân đất nện đang nghiêng về phía tay vợt người Na Uy (2-1). Tại Madrid, nơi sự bền bỉ thường được tôn vinh, Casper Ruud có lợi thế lớn nếu kéo đối thủ vào những loạt rally dài. Nếu Tsitsipas không thể dứt điểm nhanh, sự thiếu ổn định có thể khiến tay vợt người Hy Lạp phải trả giá trước sự lỳ lợm của Ruud.

Alexander Zverev và sự trỗi dậy của Jakub Mensik

Vào rạng sáng ngày 29/4, ứng viên vô địch Alexander Zverev sẽ phải đối mặt với "ngựa ô" Jakub Mensik. Zverev vẫn duy trì được đẳng cấp của một tay vợt hàng đầu với nền tảng giao bóng và kiểm soát baseline cực tốt. Tuy nhiên, Mensik - tài năng trẻ người CH Séc - đang tràn đầy tự tin sau khi đánh bại Karen Khachanov. Trận đấu này hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính với khả năng cao xuất hiện các loạt tie-break khi cả hai đều giữ game giao bóng rất chắc chắn.

Lịch thi đấu chi tiết vòng 4 Madrid Open