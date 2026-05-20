Vòng cuối Ngoại hạng Anh: Kịch bản play-off Champions League và cuộc chiến trụ hạng của Tottenham Dù Arsenal đã vô địch, vòng 38 vẫn rực lửa với cơ hội dự Champions League của Bournemouth và nỗ lực thoát hiểm của Tottenham tại nhóm cuối bảng.

Arsenal đã chính thức chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm để lên ngôi vương Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, vòng đấu thứ 38 vào cuối tuần này không chỉ mang tính thủ tục khi vẫn còn 6 trong số 10 trận đấu mang ý nghĩa sống còn, quyết định trực tiếp đến các suất dự cúp châu Âu và tấm vé trụ hạng.

Giấc mơ Champions League và kịch bản play-off chưa từng có

Tâm điểm của vòng hạ màn thuộc về Bournemouth. Sau trận hòa 1-1 trước Man City, "The Cherries" đã chắc suất dự Europa League nhưng tham vọng của họ vẫn hướng về Champions League thông qua những kịch bản đầy kịch tính.

Kịch bản đầu tiên phụ thuộc vào Aston Villa của HLV Unai Emery. Nếu Villa vô địch Europa League và kết thúc giải quốc nội ở vị trí thứ 5, suất dự Champions League dôi ra sẽ được trao cho đội xếp thứ 6. Khi đó, Bournemouth chỉ cần có điểm trước Nottingham Forest, hoặc trông chờ Brighton sẩy chân trước Man Utd là hoàn thành mục tiêu.

Kịch bản thứ hai đòi hỏi Bournemouth phải trực tiếp vượt qua Liverpool. Để san lấp khoảng cách về hiệu số, Liverpool cần phải thua (ví dụ 0-3) trong khi Bournemouth thắng đậm (ví dụ 4-0) để tạo ra cú lật kèo 7 bàn.

Đáng chú ý nhất là khả năng xảy ra một trận play-off lịch sử. Nếu Liverpool thua Brentford 0-1 và Bournemouth thắng Forest 5-0, hai đội sẽ cân bằng tuyệt đối về mọi chỉ số từ điểm số, hiệu số bàn thắng đến thành tích đối đầu. Ban tổ chức sẽ phải sắp xếp một trận đấu phân định thắng thua để tìm ra chủ nhân tấm vé dự cúp C1.

Sức nóng tại nhóm dự cúp châu Âu

Cuộc đua giành vé dự Europa League và Conference League cũng đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. Brighton cần một chiến thắng trước Man Utd trên sân nhà để tự quyết định số phận. Nếu thất bại, họ có nguy cơ bị Chelsea, Brentford hoặc Sunderland chiếm vị trí.

Chelsea, đội đang đứng thứ 8, sẽ có trận đấu mang tính bước ngoặt trên sân của Sunderland. Một chiến thắng có thể giúp "The Blues" thăng hạng lên Europa League, nhưng một trận thua đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn trắng tay trong cuộc đua giành vé ra châu Âu mùa tới.

Nỗi lo xuống hạng của Tottenham

Ở phía cuối bảng xếp hạng, Tottenham đang đối mặt với tình cảnh ngặt nghèo. Spurs buộc phải giành chiến thắng trên sân nhà để duy trì hy vọng trụ lại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, phong độ tại sào huyệt của họ đang ở mức báo động khi chỉ giành được 12 điểm sau 2 trận thắng từ đầu mùa.

Đối thủ của Tottenham là Everton, đội bóng đang sở hữu phong độ sân khách ấn tượng với 26 điểm giành được khi xa nhà. Dù Everton đã an toàn, lối chơi khó chịu của họ sẽ là thử thách cực đại cho nỗ lực thoát hiểm của Tottenham. Trong khi đó, West Ham cũng rơi vào thế không còn đường lùi và buộc phải đánh bại Leeds United để nuôi hy vọng trụ hạng mong manh.

Vòng 38 Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ là một ngày Chủ nhật đầy cảm xúc, nơi những kịch bản khó tin nhất có thể xảy ra cho đến những giây cuối cùng.