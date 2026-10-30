Vòng đeo tay Samsung Galaxy Fit 4 rò rỉ: Nâng cấp theo dõi giấc ngủ và hỗ trợ 12 thẻ tiện ích Mã nguồn ứng dụng đồng hành hé lộ Samsung Galaxy Fit 4 sẽ mang đến nhiều tính năng sức khỏe chuyên sâu, tùy biến tới 12 tiện ích và có ba màu sắc bắt mắt.

Dữ liệu trích xuất từ mã nguồn ứng dụng kết nối đồng hành của Samsung vừa hé lộ những thông số kỹ thuật và tính năng đáng chú ý trên mẫu vòng đeo tay thông minh thế hệ mới mang tên Galaxy Fit 4. Thiết bị được nâng cấp mạnh về khả năng theo dõi thể chất, mở rộng tùy biến hiển thị và tối ưu hóa hệ sinh thái quản lý sức khỏe cá nhân.

Hệ thống cảm biến và công nghệ theo dõi sức khỏe chuyên sâu

Dữ liệu giải mã từ phần mềm cho thấy Galaxy Fit 4 tiếp tục phát huy thế mạnh của dòng smartband theo dõi thể chất với hệ thống cảm biến hoạt động liên tục. Thiết bị đảm nhiệm các tác vụ cơ bản như đếm bước chân, tính toán lượng calo tiêu thụ và ghi nhận đa dạng các bài tập thể lực. Cảm biến nhịp tim trên thiết bị hoạt động 24/7, đồng thời kích hoạt cảnh báo tức thì khi phát hiện nhịp tim vượt ngưỡng quá cao hoặc hạ quá thấp bất thường.

Tính năng Galaxy Fit 4 được tiết lộ

Bên cạnh đó, Samsung trang bị thêm công cụ đo mức độ căng thẳng (stress), đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) và tính năng phát hiện tiếng ngáy khi ngủ. Về cơ chế phân tích giấc ngủ, Galaxy Fit 4 sẽ cung cấp điểm số giấc ngủ chi tiết cùng chương trình huấn luyện cá nhân hóa sau chu kỳ 7 ngày thu thập dữ liệu liên tục.

Thông qua ứng dụng đồng bộ Samsung Health, người dùng có thể kích hoạt bài tập điều hòa nhịp thở, theo dõi chu kỳ kinh nguyệt và ghi nhận nhật ký tiêu thụ nước uống cũng như năng lượng nạp vào từ thực phẩm hàng ngày.

Trải nghiệm giao diện mới và các tiện ích kết nối

Về mặt phần mềm, Galaxy Fit 4 được làm mới giao diện nhằm nâng cao tính tiện dụng. Điểm nhấn lớn nhất là khả năng tùy biến và truy cập nhanh thông qua tối đa 12 thẻ tiện ích (tiles), giúp người dùng xem nhanh các chỉ số quan trọng mà không cần thao tác phức tạp qua nhiều tầng menu.

Galaxy Fit 4 sẽ sớm ra mắt

Khu vực quản lý thông báo cũng được thiết kế lại trực quan hơn, bổ sung biểu ngữ cập nhật phần mềm và tích hợp tiện ích Tìm điện thoại (Find My Phone) hỗ trợ kích hoạt chuông trên smartphone kết nối. Về ngoại hình, thiết bị dự kiến có ba tùy chọn màu sắc bao gồm Đen, Bạc và Xanh lá nhạt.

Khả năng định vị và thông số kỹ thuật rò rỉ

Mặc dù sở hữu nhiều nâng cấp về phần mềm và cảm biến sinh trắc học, dữ liệu mã nguồn chỉ ra Galaxy Fit 4 nhiều khả năng không được tích hợp chip định vị GPS độc lập. Để vẽ bản đồ lộ trình khi chạy bộ hoặc đạp xe ngoài trời, thiết bị vẫn cần duy trì kết nối Bluetooth liên tục với điện thoại thông minh.

Hạng mục Thông tin rò rỉ trên Galaxy Fit 4 Tính năng sức khỏe Đo nhịp tim liên tục, SpO2, đo mức độ stress, phát hiện tiếng ngáy Phân tích giấc ngủ Chấm điểm giấc ngủ, huấn luyện giấc ngủ sau chu kỳ 7 ngày Giao diện điều khiển Tối đa 12 thẻ tiện ích truy cập nhanh (tiles) Tính năng tiện ích Tìm điện thoại (Find My Phone), tùy biến thông báo Định vị GPS Không tích hợp độc lập (sử dụng GPS thông qua điện thoại) Tùy chọn màu sắc Đen, Bạc, Xanh lá nhạt

Hiện tại, Samsung vẫn chưa công bố mức giá chính thức cũng như thời điểm mở bán thương mại của Galaxy Fit 4 trên thị trường toàn cầu.