Vòng loại Asian Cup: VFF lên tiếng khi AFC trì hoãn án phạt trừ điểm Malaysia Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định đội tuyển quốc gia vẫn tập trung tối đa cho chuyên môn dù Malaysia đối mặt nguy cơ bị trừ 6 điểm và mất dàn cầu thủ nhập tịch.

Trong bối cảnh Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về sai phạm của Malaysia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có những phản hồi chính thức về kế hoạch của đội tuyển quốc gia. Theo đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ duy trì sự tập trung tuyệt đối vào công tác chuẩn bị chuyên môn, thay vì chờ đợi những diễn biến từ bàn giấy.

AFC chưa ra phán quyết trừ điểm Malaysia.

Nghi vấn xung quanh sự chậm trễ của AFC

Trước đó, Tòa trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã giữ nguyên án phạt từ FIFA, cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia do sai phạm nghiêm trọng trong hồ sơ. Theo quy định của bóng đá quốc tế, đội tuyển Malaysia đối mặt với nguy cơ bị xử thua 0-3 trong các trận đấu có sự góp mặt của các cầu thủ này, cụ thể là trước Việt Nam và Nepal.

Nếu án phạt được thực thi, "Hổ Malaya" sẽ bị trừ 6 điểm tại Vòng loại Asian Cup 2027 và thậm chí có thể bị cấm tham dự kỳ Asian Cup 2031. Tuy nhiên, việc AFC chưa ban hành văn bản chính thức đang gây ra nhiều tranh cãi. Đáng chú ý, Tổng thư ký AFC hiện tại là ông Windsor John, một người mang quốc tịch Malaysia, điều này khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính công tâm và minh bạch của tổ chức này khi án phạt vẫn đang trong trạng thái "treo".

Thái độ chủ động của VFF và HLV Kim Sang-sik

Trao đổi về những biến động từ phía đối thủ, đại diện VFF khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ không để sự việc này làm xao nhãng mục tiêu cốt lõi. Đại diện liên đoàn nhấn mạnh rằng dù kết quả phán quyết có ra sao, ban huấn luyện vẫn ưu tiên kịch bản tự quyết định số phận trên sân cỏ.

"Sớm muộn gì AFC cũng phải ra phán quyết. Nếu Malaysia bị trừ 6 điểm và mất dàn trụ cột nhập tịch, cục diện bảng đấu sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho chúng ta. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ thế chủ động hoàn toàn về nhân sự và chiến thuật để hướng tới kết quả tốt nhất trên sân Thống Nhất hay Thiên Trường, mà không phụ thuộc vào các yếu tố ngoại cảnh", lãnh đạo VFF chia sẻ.

Lộ trình vươn lên ngôi đầu bảng F

Để chuẩn bị cho màn so tài mang tính bước ngoặt với Malaysia vào ngày 31/3, Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu quan trọng với Bangladesh vào ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy. Đây được coi là bài tổng duyệt quan trọng để ông Kim Sang-sik rà soát lực lượng và thử nghiệm các phương án tấn công mới.

Tính đến thời điểm hiện tại ở bảng F, Việt Nam đang có 12 điểm, xếp thứ hai sau Malaysia với 15 điểm. Trong trường hợp AFC chính thức ra án phạt trừ điểm đối thủ, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ ngay lập tức chiếm ngôi đầu bảng. Trận tái đấu sắp tới vào cuối tháng 3 được dự báo sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường, nơi được kỳ vọng sẽ trở thành "chảo lửa" tiếp thêm sức mạnh cho các chiến binh sao vàng trong hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết châu lục.