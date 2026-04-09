VPF bác đề nghị của Thể Công Viettel: HLV Velizar Popov bắt buộc dự họp báo Cơ quan điều hành giải đấu từ chối để trợ lý Nguyễn Văn Biển thay thế ông Popov trả lời truyền thông, đồng thời đưa ra các chế tài nghiêm khắc nếu vi phạm quy định.

Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã chính thức bác bỏ đề nghị từ CLB Thể Công Viettel về việc thay đổi nhân sự thực hiện nghĩa vụ truyền thông sau trận đấu. Quyết định này đồng nghĩa với việc HLV trưởng Velizar Popov vẫn phải trực tiếp đối diện với báo giới trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Nỗ lực bảo vệ HLV Velizar Popov không thành

Trước đó, Thể Công Viettel đã gửi công văn lên VPF đề đạt nguyện vọng để trợ lý Nguyễn Văn Biển thay thế ông Popov trả lời họp báo. Dù không đưa ra lý do cụ thể, giới quan sát nhận định đây là nỗ lực từ phía đội bóng nhằm giảm bớt áp lực dư luận lên chiến lược gia người Bulgaria.

Thể Công gửi công văn xin miễn họp báo cho HLV Velizar Popov.

HLV Velizar Popov vốn nổi tiếng với phong cách bộc trực và những phát biểu thẳng thắn đôi khi gây tranh cãi. Trong bối cảnh mùa giải đang đi vào giai đoạn then chốt, sự tập trung của đội bóng trở thành ưu tiên hàng đầu. Trợ lý Nguyễn Văn Biển, người vốn được biết đến với sự điềm đạm, từng được kỳ vọng sẽ là "lá chắn" truyền thông lý tưởng cho đội bóng áo lính.

Quy định bắt buộc và chế tài nghiêm khắc

Tuy nhiên, cơ quan điều hành giải đấu khẳng định quy định hiện hành bắt buộc HLV trưởng phải có mặt tại phòng họp báo sau mỗi trận đấu. Theo VPF, chỉ những tình huống bất khả kháng được Ban tổ chức xác nhận mới được coi là ngoại lệ.

Đi kèm với việc bác bỏ đề nghị, VPF cũng đưa ra lời nhắc nhở về các chế tài kỷ luật. Cụ thể, hành vi vi phạm lần đầu sẽ chịu mức phạt hành chính 10 triệu đồng. Nếu tái phạm, HLV trưởng có thể đối mặt với án phạt cấm chỉ đạo một trận đấu. Đây là biện pháp cứng rắn nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của các đội bóng đối với công chúng và nhà tài trợ.

Thách thức cho Thể Công Viettel trong cuộc đua vô địch

Việc phải duy trì sự hiện diện tại phòng họp báo đặt ra bài toán tâm lý không nhỏ cho ông Popov khi Thể Công Viettel đang ở vị thế bám đuổi quyết liệt. Tại V.League, đội bóng hiện xếp thứ 2 với 35 điểm, kém đội dẫn đầu Công an Hà Nội 9 điểm. Với 9 vòng đấu còn lại, cơ hội cạnh tranh ngôi vương vẫn còn nếu họ duy trì được sự ổn định.

Thông số Chi tiết Thứ hạng hiện tại Thứ 2 (V.League) Điểm số 35 điểm Khoảng cách với đầu bảng -9 điểm Mục tiêu khác Bán kết Cúp Quốc gia

Bên cạnh đấu trường quốc nội, Thể Công Viettel cũng đã ghi danh vào bán kết Cúp Quốc gia để đối đầu với Ninh Bình. Tại vòng 18 V.League sắp tới, khi tiếp đón Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy, TP.Hà Nội, người hâm mộ sẽ tiếp tục chờ đợi những phát biểu của HLV Velizar Popov về tham vọng và lộ trình về đích của đội nhà.