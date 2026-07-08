VTV cảnh báo nhà hàng và quán cà phê không được phụ thu phí xem World Cup 2026 Đài Truyền hình Việt Nam yêu cầu các cơ sở kinh doanh tuân thủ nghiêm quy định trình chiếu phi thương mại, tuyệt đối không thu phí hoặc quảng cáo khi phát sóng World Cup 2026.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết đã nhận được nhiều phản ánh về việc một số nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh dịch vụ đang lợi dụng việc trình chiếu công cộng các trận đấu FIFA World Cup 2026™ để phụ thu thêm tiền của khách hàng. Đây được xác định là hành vi vi phạm bản quyền nghiêm trọng đối với tài sản sở hữu hợp pháp của FIFA và VTV tại Việt Nam.

Xử lý nghiêm các hành vi trục lợi bản quyền

Hiện tại, VTV đang tích cực thu thập dữ liệu và bằng chứng để hoàn thiện hồ sơ, gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm. Việc truyền phát miễn phí giải đấu trên các hạ tầng của Đài THVN nhằm mục đích phục vụ tốt nhất nhu cầu thưởng thức thể thao của khán giả cả nước, không phải để các đơn vị kinh doanh lợi dụng trục lợi.

VTV ủng hộ trình chiếu công cộng phi thương mại để phục vụ khán giả, tuy nhiên việc lợi dụng quyền này để trục lợi là hành vi xâm phạm bản quyền nghiêm trọng.

Căn cứ theo quy định của FIFA, việc tổ chức xem bóng đá tại các địa điểm như khách sạn, nhà hàng hoặc khu vực công cộng được xếp vào nhóm "Sự kiện Trình chiếu Công cộng Phi thương mại". Hình thức này mang lại lợi ích cho cộng đồng mà không cần xin giấy phép chính thức, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện bắt buộc để đảm bảo tính hợp pháp.

4 điều kiện bắt buộc để trình chiếu công cộng hợp lệ

Để việc trình chiếu World Cup 2026™ tại các cơ sở kinh doanh không vi phạm bản quyền, các đơn vị cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí sau:

Hoàn toàn miễn phí và phi thương mại: Việc trình chiếu không được nhằm mục đích thu lợi. Chủ cơ sở không được thu phí vào cửa trực tiếp hoặc gián tiếp, chẳng hạn như phụ thu thêm tiền vé, tiền dịch vụ hoặc tăng giá đồ uống bất thường trong thời gian diễn ra trận đấu.

Việc trình chiếu không được nhằm mục đích thu lợi. Chủ cơ sở không được thu phí vào cửa trực tiếp hoặc gián tiếp, chẳng hạn như phụ thu thêm tiền vé, tiền dịch vụ hoặc tăng giá đồ uống bất thường trong thời gian diễn ra trận đấu. Không kèm theo quảng cáo, tài trợ: Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động khai thác tài trợ hoặc đính kèm bất kỳ hình thức quảng bá thương mại nào cùng với việc trình chiếu. Đồng thời, không được che khuất hay thay thế các quảng cáo gốc có trên sóng truyền hình.

Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động khai thác tài trợ hoặc đính kèm bất kỳ hình thức quảng bá thương mại nào cùng với việc trình chiếu. Đồng thời, không được che khuất hay thay thế các quảng cáo gốc có trên sóng truyền hình. Quy mô dưới 5.000 người: Không gian tổ chức trình chiếu phải có sức chứa từ 5.000 khán giả trở xuống. Nếu vượt quá số lượng này, sự kiện sẽ bị xếp vào diện đặc biệt và bắt buộc phải xin cấp phép chính thức từ VTV và FIFA.

Không gian tổ chức trình chiếu phải có sức chứa từ 5.000 khán giả trở xuống. Nếu vượt quá số lượng này, sự kiện sẽ bị xếp vào diện đặc biệt và bắt buộc phải xin cấp phép chính thức từ VTV và FIFA. Sử dụng đúng hạ tầng hợp pháp: Việc trình chiếu bắt buộc phải được thực hiện thông qua tín hiệu từ các nền tảng và kênh sóng đã được FIFA cấp phép cho Đài THVN.

VTV đề nghị các địa điểm trình chiếu công cộng cần tuân thủ nghiêm túc các quy định trên để bảo vệ quyền lợi và mang lại trải nghiệm xem bóng đá trọn vẹn nhất cho cộng đồng. Khán giả khi phát hiện các cơ sở có dấu hiệu phụ thu phí xem World Cup 2026™ có thể gửi thông tin phản ánh về email banquyen@vtv.vn hoặc qua các trang mạng xã hội chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam.