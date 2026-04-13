VTV chính thức sở hữu bản quyền World Cup 2026: Phát sóng trọn vẹn 104 trận đấu Đài Truyền hình Việt Nam công bố nắm giữ bản quyền truyền thông FIFA World Cup 2026 trên đa nền tảng, bao gồm quyền trình chiếu công cộng duy nhất tại Việt Nam.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa tạo nên cột mốc quan trọng trong làng truyền thông thể thao khi chính thức công bố sở hữu bản quyền truyền thông vòng chung kết FIFA World Cup 2026. Đây là bước chuẩn bị chiến lược nhằm mang đến cho người hâm mộ cơ hội thưởng thức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với quy mô chưa từng có trong lịch sử.

Kỳ World Cup lịch sử với quy mô 48 đội tuyển

FIFA World Cup 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên số lượng đội tuyển tham dự được nâng lên con số 48. Giải đấu sẽ diễn ra tại ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico với tổng cộng 104 trận đấu kịch tính.

Theo thông báo chính thức từ VTV vào ngày 13.4, nhà đài quốc gia sẽ nắm giữ quyền khai thác trên toàn bộ các nền tảng phổ biến nhất hiện nay. Bản quyền bao gồm truyền hình truyền thống, phát thanh, ứng dụng trên thiết bị di động, mạng internet và đặc biệt là quyền trình chiếu công cộng.

Phát sóng trọn vẹn 104 trận đấu trên đa nền tảng

VTV cam kết mang tới một trải nghiệm toàn diện và chất lượng nhất từ trước đến nay cho khán giả Việt Nam. Đại diện nhà đài khẳng định sẽ phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, bao gồm cả lễ khai mạc và bế mạc. Bên cạnh đó, các nội dung tổng hợp cùng 9 chương trình đồng hành sẽ được sản xuất ở nhiều khung giờ trong ngày với tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong gói bản quyền lần này chính là quyền trình chiếu công cộng duy nhất tại Việt Nam. VTV sẽ là đơn vị độc quyền cho phép các hoạt động xem bóng đá tập trung quy mô lớn tại các fanzone, nhà hàng, khách sạn hoặc rạp chiếu phim trên toàn quốc.

Đầu tư bài bản cho trải nghiệm người hâm mộ

Không chỉ dừng lại ở truyền hình, các dịch vụ video theo yêu cầu (VOD) và nội dung trên mạng xã hội cũng được VTV đầu tư bài bản. Chiến lược này nhằm phục vụ nhu cầu xem lại và tương tác đa dạng của giới trẻ, đồng thời đảm bảo mọi tín hiệu của đài truyền hình quốc gia đều có thể truyền tải trọn vẹn không khí sôi động của giải đấu.

Sự chuẩn bị nghiêm túc này hứa hẹn sẽ mang đến một mùa World Cup rực lửa và đáng nhớ cho hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam, đáp ứng nhu cầu thưởng thức thể thao đỉnh cao của khán giả trên mọi miền đất nước.