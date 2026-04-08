VTV cùng Bộ Công an ra mắt bản tin Thật - Giả, Kiểm chứng và chiến dịch Tin AI Bản tin Thật - Giả, Kiểm chứng phát sóng lúc 19h55 hằng ngày trên VTV1 nhằm nhận diện tin giả, trang bị kỹ năng xác thực thông tin cho người dân trong kỷ nguyên AI.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt bản tin "Thật - Giả, Kiểm chứng" và khởi động Chiến dịch truyền thông "Tin AI?". Chương trình có thời lượng 5 phút, được phát sóng vào khung giờ 19h55 hằng ngày trên kênh VTV1 ngay sau Bản tin Thời sự 19h, đồng thời phân phối trên ứng dụng VTVgo và các nền tảng số.

Giải pháp nhận diện 4 nguồn tạo lập tin giả

Tại sự kiện ra mắt, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm đã phân tích 4 nguồn chính phát tán thông tin sai lệch hiện nay: do công nghệ AI tạo ra, do thuật toán phân phối của các nền tảng mạng xã hội, do người dùng thiếu kỹ năng kiểm chứng và do các cá nhân, tổ chức cố ý phát tán vì động cơ riêng.

Sự kiện khởi động Chiến dịch Tin AI? và ra mắt bản tin Thật - Giả, Kiểm chứng

Nhằm xử lý hiệu quả từng nhóm nguyên nhân, bản tin "Thật - Giả, Kiểm chứng" tập trung cung cấp các nội dung xác minh, phân tích sâu những vụ việc nóng được dư luận quan tâm. Bên cạnh việc bóc gỡ các thủ đoạn tạo dựng tin giả, chương trình còn cập nhật các xu hướng lừa đảo công nghệ cao và hướng dẫn trực quan kỹ năng kiểm tra thông tin cho người dân.

Cấu trúc ngắn gọn và nguồn tin xác minh từ cơ quan chức năng

Với thời lượng 5 phút, bản tin được thiết kế theo cấu trúc cô đọng, đi thẳng vào trọng tâm nhằm phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin nhanh của khán giả hiện đại. Điểm tựa chuyên môn của chương trình là các kết luận xác minh trực tiếp từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng công an các địa phương, bảo đảm tính chính xác và giá trị pháp lý.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Chiến dịch Tin AI?

Chương trình ưu tiên sản xuất dạng ghi hình hậu kỳ để tối ưu chất lượng âm thanh, hình ảnh, đồng thời duy trì khả năng chuyển sang phát sóng trực tiếp khi xảy ra các sự việc thời sự khẩn cấp. Nội dung bản tin được lan tỏa rộng rãi trên hệ sinh thái số của VTV bao gồm các Fanpage Thời sự VTV, VTV24, VTV Index và Chuyển động 24h.

Xây dựng văn hóa "Kiểm trước tin sau" trong kỷ nguyên số

Song song với chương trình truyền hình, Chiến dịch "Tin AI?" được phát động trên phạm vi toàn quốc với sự phối hợp của Liên minh Niềm Tin Số, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và VTV.

Chiến dịch hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, hình thành phản xạ "Kiểm trước tin sau" trước khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Việc kết hợp giữa bản tin cảnh báo hằng ngày và chiến dịch truyền thông diện rộng được kỳ vọng sẽ giúp người dân chủ động tự bảo vệ mình, góp phần xây dựng môi trường thông tin an toàn và minh bạch.