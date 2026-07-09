VTV Đặc biệt Mặt trận vô hình: Bản anh hùng ca 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân Phim tài liệu Mặt trận vô hình hé lộ những chiến công thầm lặng và tư duy chiến lược từ sớm từ xa của lực lượng An ninh nhân dân, phát sóng 20h05 ngày 9/7 trên VTV1.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) giới thiệu bộ phim tài liệu VTV Đặc biệt với tiêu đề "Mặt trận vô hình". Tác phẩm là sự tôn vinh dành cho những người chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc, dự kiến lên sóng vào 20h05 ngày 9/7 trên kênh VTV1.

Thế trận thầm lặng trong dòng chảy lịch sử 80 năm

Suốt 8 năm qua, tồn tại một thế trận chưa từng xuất hiện rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là nơi không có chiến tuyến phân định rõ rệt nhưng lại mang tính quyết định đến sự tồn vong của đất nước. Những chiến công của lực lượng An ninh nhân dân được ví như bản anh hùng ca về lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân và tinh thần hy sinh quả cảm.

Tiền thân là Lực lượng Bảo vệ chính trị, đơn vị đã xây dựng hàng trăm cơ sở trong cơ quan đầu não của đối phương nhằm thu thập tin tức và gây mâu thuẫn nội bộ địch. Bên cạnh nhiệm vụ diệt ác trừ gian với những tên tuổi huyền thoại như Võ Thị Sáu, Lê Bình, Trần Bình, Bùi Thị Cúc, lực lượng còn làm nòng cốt cho các phong trào "Ngũ gia liên bảo", "Bảo mật phòng gian" tại các vùng tự do.

Những chuyên án lớn và dấu ấn pháp lý

Đáng chú ý trong lịch sử hoạt động là chuyên án chống cưỡng ép di cư với sự tham gia của hơn 400 cán bộ chiến sĩ tại các địa bàn trọng điểm như Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Một trong những dấu ấn quan trọng là chiến công trấn áp cuộc bạo loạn tại xứ Ba Làng, Thanh Hóa.

Những nhân vật tham gia bộ phim kể lại câu chuyện của đồng đội và của chính họ trong quá trình công tác

Về mặt tổ chức, ngày 12/6/1981, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 250/CP quy định cơ cấu Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), chính thức bao gồm Tổng cục An ninh. Đến ngày 14/11/1987, Pháp lệnh về lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam được công bố, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để tăng cường sức mạnh chuyên sâu, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống.

Nhiều tư liệu lịch sử sẽ được chia sẻ trong bộ phim.

Tư duy an ninh chủ động: Nhận diện từ sớm, từ xa

Theo ekip sản xuất, "Mặt trận vô hình" không chọn cách liệt kê sự kiện khô khan. Thay vào đó, phim tiếp cận dưới góc độ một hành trình âm thầm, nơi sự bình yên không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của tư duy an ninh chủ động. Các chiến sĩ an ninh phải đưa ra những quyết định hệ trọng, chấp nhận hy sinh cuộc sống riêng để ngăn chặn các nguy cơ từ khi chưa kịp xảy ra.

Sức mạnh của thế trận này còn đến từ sự gắn kết của nhân dân, tạo nên một lớp bảo vệ vô hình nhưng bền vững. Bộ phim nhấn mạnh thông điệp: Sự bình yên là kết quả của một quá trình gìn giữ bền bỉ bằng trí tuệ và bản lĩnh thép.

Sự góp mặt của những nhân chứng lịch sử

Tác phẩm quy tụ dàn nhân chứng là những tướng lĩnh, anh hùng dày dạn kinh nghiệm như: Thiếu tướng Phan Văn Lai (Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng), Thượng Tướng Nguyễn Khánh Toàn (Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an), Đại tướng Lê Văn Dũng (Nguyên Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐNDVN), cùng nhiều chuyên gia lão luyện trong ngành an ninh và phản gián.

Với sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử quý giá và những câu chuyện kể trực tiếp từ người trong cuộc, "Mặt trận vô hình" hứa hẹn mang đến cái nhìn sâu sắc về một lực lượng then chốt trong việc bảo vệ an ninh Tổ quốc qua gần một thế kỷ.