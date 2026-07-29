VTV xây dựng AI Factory: Bộ não số định hình tương lai truyền thông giai đoạn 2026-2030 VTV triển khai AI Factory giai đoạn 2026-2030 nhằm chuyển sang mô hình AI-Native, biến 56 năm dữ liệu tư liệu thành tri thức nâng cao trải nghiệm khán giả.

AI Factory là nền tảng trí tuệ nhân tạo tích hợp dùng chung của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), đóng vai trò như "bộ não số" nhằm chuyển hóa kho tư liệu 56 năm thành tri thức, tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh trong kỷ nguyên truyền thông số.

Từ chuyển đổi số đến mô hình vận hành AI-Native

Trong bối cảnh dữ liệu trở thành tài nguyên cốt lõi, ngành truyền thông toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ sang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với VTV, bước tiến từ chuyển đổi số sang chuyển đổi bằng AI giúp quy trình sản xuất và quản trị không chỉ dừng lại ở môi trường số, mà còn nâng cấp khả năng phân tích, hỗ trợ con người ra quyết định chính xác và nhanh chóng hơn.

Giai đoạn 2026–2030 đánh dấu bước chuyển chiến lược của VTV từ việc áp dụng AI trong từng tác vụ đơn lẻ sang mô hình vận hành lấy AI làm năng lực cốt lõi (AI-Native). Sự hình thành của AI Factory chính là nền tảng hạ tầng dùng chung cho toàn bộ hệ thống của Đài.

Bản chất và nguyên lý vận hành của AI Factory

AI Factory không đơn thuần là trung tâm dữ liệu hay hệ thống máy chủ GPU riêng lẻ, mà là hệ sinh thái hợp nhất giữa dữ liệu, hạ tầng tính toán, mô hình AI, quy trình nghiệp vụ và con người. Nếu các trung tâm dữ liệu (Data Center) truyền thống đóng vai trò lưu trữ, thì AI Factory hoạt động như một "nhà máy sản xuất trí tuệ" nhằm biến dữ liệu thành dịch vụ thông minh.

Đầu vào của hệ thống là kho tư liệu tích lũy hơn 56 năm cùng dữ liệu phát sinh hàng ngày từ hoạt động sản xuất, phát sóng, công tác quản trị và các nền tảng số. Đầu ra là các dịch vụ AI phục vụ sáng tạo nội dung, quản lý tư liệu, phân phối đa nền tảng và vận hành kinh doanh.

Sáu trụ cột năng lực trong Kiến trúc số VTV 2030

Trong Kiến trúc số VTV 2030, AI Factory giữ vị trí trung tâm, kết nối chặt chẽ với Nền tảng dữ liệu (Data Platform), Nền tảng truyền thông số (Media Platform) và hạ tầng Hybrid Cloud thông qua hai trục quản trị Metadata Spine và Data Spine. Nền tảng được cấu thành từ 6 nhóm năng lực cốt lõi:

Con người và tổ chức: Đội ngũ nhà báo số, biên tập viên, kỹ sư AI, chuyên gia dữ liệu và cán bộ quản lý cùng tham gia vận hành.

Đội ngũ nhà báo số, biên tập viên, kỹ sư AI, chuyên gia dữ liệu và cán bộ quản lý cùng tham gia vận hành. Quản trị và niềm tin số: Kiểm soát dữ liệu, bảo vệ bản quyền, an toàn thông tin, đảm bảo đạo đức AI và quản trị rủi ro.

Kiểm soát dữ liệu, bảo vệ bản quyền, an toàn thông tin, đảm bảo đạo đức AI và quản trị rủi ro. Hạ tầng AI: Tích hợp Hybrid Cloud, cụm máy chủ GPU, hệ thống lưu trữ hiệu năng cao và mạng tốc độ lớn.

Tích hợp Hybrid Cloud, cụm máy chủ GPU, hệ thống lưu trữ hiệu năng cao và mạng tốc độ lớn. Nền tảng dữ liệu: Chuẩn hóa và làm sạch toàn bộ dữ liệu video, âm thanh, văn bản và hành vi khán giả.

Chuẩn hóa và làm sạch toàn bộ dữ liệu video, âm thanh, văn bản và hành vi khán giả. Mô hình AI: Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), AI đa phương thức, xử lý tiếng nói, thị giác máy tính và AI Agent.

Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), AI đa phương thức, xử lý tiếng nói, thị giác máy tính và AI Agent. Ứng dụng AI: Triển khai AI Newsroom, hỗ trợ sản xuất, quản lý kho tư liệu thông minh và phân tích dữ liệu.

Tác động toàn diện đến các hoạt động nghiệp vụ

Hệ thống AI Factory mang lại giá trị thiết thực cho từng bộ phận trong quy trình vận hành của Đài:

Đối tượng Giá trị ứng dụng từ AI Factory Phóng viên & Biên tập viên Tự động nhận dạng tiếng nói, tạo phụ đề, dịch đa ngôn ngữ, tóm tắt nội dung, gợi ý kịch bản, dựng trailer và clip ngắn. Quản lý tư liệu Tự động nhận diện nhân vật, địa điểm, sự kiện; trích xuất metadata thông minh giúp tìm kiếm theo ngữ nghĩa. Khán giả Phân tích hành vi để đề xuất nội dung phù hợp, cá nhân hóa trải nghiệm trên các nền tảng số. Lãnh đạo & Quản lý Tổng hợp báo cáo, phân tích hiệu quả sản xuất, dự báo xu hướng và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Kỹ thuật viên Giám sát hạ tầng, dự báo sự cố, tối ưu hóa tài nguyên tính toán và đảm bảo an toàn thông tin.

Đáng chú ý, AI không thay thế con người mà đóng vai trò là "đồng nghiệp số" hay "trợ lý ảo". Đội ngũ nhân sự vẫn giữ vai trò quyết định trong sáng tạo, định hướng dư luận, kiểm chứng thông tin và thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong khi AI xử lý các tác vụ lặp lại.

Lộ trình triển khai giai đoạn 2026–2030

Quy trình xây dựng AI Factory được thiết lập theo lộ trình 4 giai đoạn cụ thể: