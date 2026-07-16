VTV xuất sắc giành giải A cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng năm 2026 Vượt qua gần 6.000 tác phẩm, phóng sự "Núi sông bờ cõi: Lạc lối và trở về" của VTV vinh dự nhận giải A nhờ tính nhân văn và giá trị chính luận sâu sắc tại cuộc thi năm 2026.

Sáng 16/7 tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Đài Truyền hình Việt Nam (Đài THVN) đã khẳng định vị thế dẫn đầu khi xuất sắc giành giải A với tác phẩm truyền hình mang tên "Núi sông bờ cõi: Lạc lối và trở về".

Dấu ấn nhân văn trong tác phẩm đạt giải cao nhất

Tác phẩm đạt giải A của Đài THVN do Ban Truyền hình đối ngoại (VTV4) thực hiện, với sự tham gia của nhóm tác giả: BTV Nguyễn Minh Hiếu, Lưu Gia Huy cùng các quay phim Bùi Nam Hải, Nguyễn Đăng Quang và Phạm Phi Long. Phóng sự lần đầu lên sóng vào ngày 21/3/2026, tập trung vào những câu chuyện chân thực về nỗ lực cảm hóa và sự khoan hồng của pháp luật.

Nhóm tác giả Núi sông bờ cõi: Lạc lối và trở về vinh dự chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

"Núi sông bờ cõi: Lạc lối và trở về" khai thác sâu sắc cuộc đời của những người từng nhẹ dạ, bị các tổ chức lưu vong lôi kéo tham gia hoạt động vi phạm pháp luật. Thông qua tinh thần nhân đạo và quan điểm "không bỏ rơi người lầm lỗi", lực lượng Công an cùng chính quyền và những người có uy tín tại tỉnh Gia Lai đã kiên trì cảm hóa, giúp họ nhận thức sai lầm để trở về ổn định cuộc sống, lao động sản xuất trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Một số hình ảnh trong tác phẩm Núi sông bờ cõi: Lạc lối và trở về.

Quy mô và sức lan tỏa của cuộc thi năm 2026

Cuộc thi năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tập trung triển khai các mục tiêu đột phá theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Sau gần 3 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã tiếp nhận con số kỷ lục với 5.983 tác phẩm dự thi từ các cấp ủy trực thuộc và đông đảo cán bộ, đảng viên.

Cơ cấu bài dự thi bao gồm 5.900 tác phẩm báo và tạp chí, cùng 83 tác phẩm thuộc các thể loại phát thanh, truyền hình và video clip. Sau vòng sơ tuyển, 505 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để tranh giải cấp Đảng bộ.

Việc tác phẩm "Núi sông bờ cõi: Lạc lối và trở về" giành giải A không chỉ khẳng định chất lượng chuyên môn vượt trội của Đài THVN mà còn cho thấy vai trò nòng cốt của báo chí truyền hình trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới.