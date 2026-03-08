VTV2 ra mắt Được mùa - Chốt giá: Mở diễn đàn kết nối và hỗ trợ nông dân livestream bán nông sản Chương trình Được mùa - Chốt giá phát sóng trực tiếp lúc 9h Chủ nhật trên VTV2, hỗ trợ nông dân kết nối doanh nghiệp và nâng cao kỹ năng bán hàng livestream.

Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam vừa chính thức ra mắt chương trình truyền hình trực tiếp Được mùa - Chốt giá trên kênh VTV2. Với thời lượng 45 phút mỗi số, chương trình được phát sóng vào lúc 09h Chủ nhật hàng tuần, đóng vai trò là diễn đàn kết nối giữa người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và các chuyên gia nhằm tìm giải pháp tiêu thụ nông sản trong thời kỳ chuyển đổi số.

Nông dân trực tiếp học kỹ năng livestream tại Phiên chợ 4.0

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là chuyên mục "Phiên chợ 4.0", nơi bà con nông dân và đại diện các hợp tác xã trực tiếp giới thiệu nông sản địa phương trên nền tảng số ngay tại trường quay.

Thông qua hình thức thực hành trực tiếp, các khách mời không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn được các chuyên gia hướng dẫn cách xây dựng nội dung livestream, giới thiệu đặc trưng nông sản, tương tác với người xem và xử lý tình huống phát sinh khi bán hàng trực tuyến. Điều này giúp người sản xuất từng bước chủ động mở rộng đầu ra cho nông sản.

Người nông dân được thử sức với mô hình bán hàng livestream.

Bài toán chuyển đổi số từ câu chuyện xoài Cao Lãnh

Trong số phát sóng đầu tiên với chủ đề xoài Cao Lãnh (Đồng Tháp), chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam cùng NSND Lan Hương.

Đánh giá từ thực tế tại Hợp tác xã Mỹ Xuyên, ông Nguyễn Minh Tiến ghi nhận việc xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn, chuẩn hóa quy trình sản xuất và cấp mã định danh cho sản phẩm. Ông nhấn mạnh chuyển đổi số đòi hỏi sự thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó nông dân cần cung cấp cả câu chuyện, sự minh bạch và niềm tin đối với sản phẩm.

Sản phẩm Xoài Cao Lãnh được trình bày tại trường quay.

Ở góc độ thị trường, bà Nguyễn Thị Diễm Hằng cho biết bên cạnh tiêu chuẩn chất lượng, nông sản cần đáp ứng sản lượng ổn định và khả năng truy xuất nguồn gốc. Việc áp dụng nhật ký điện tử và công nghệ số sẽ hỗ trợ minh bạch hóa quá trình sản xuất, giúp hợp tác xã chủ động kết nối với doanh nghiệp.

Thúc đẩy chuỗi giá trị và thương mại nông sản minh bạch

Chương trình Được mùa - Chốt giá hướng tới mục tiêu trở thành cầu nối giữa các bên trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn thực tế, chương trình kỳ vọng lan tỏa các mô hình sản xuất hiệu quả, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số và định hình phương thức tiêu thụ nông sản chuyên nghiệp, minh bạch.