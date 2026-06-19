Thể thao VTV3 VTVgo trực tiếp Mỹ vs Australia ngày 20/6/2026: Pulisic trước thử thách Australia Link trực tiếp bóng đá hôm nay Mỹ vs Australia lúc 2h00 ngày 20/6/2026. Trận đấu trên sân Lumen Field có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua đi tiếp tại bảng D World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Mỹ vs Australia

Thời gian: 2h00 ngày 20/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Sân Lumen Field, Seattle, Mỹ

Giải đấu: Bảng D - Vòng bảng FIFA World Cup 2026.

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VTV3 VTVgo trực tiếp Mỹ vs Australia hôm nay 20/6/2026 - Tỷ số: 0-0

Đang cập nhật.

Đội hình dự kiến ĐT Mỹ

Đội hình dự kiến sẽ được cập nhật trước giờ bóng lăn.

Đội hình dự kiến ĐT Australia

Đội hình dự kiến sẽ được cập nhật trước giờ bóng lăn.

Nhận định bóng đá hôm nay Mỹ vs Australia

Mỹ đang có lợi thế sau trận thắng Paraguay 4-1 ở lượt đấu trước. Kết quả này giúp đội chủ nhà nắm quyền chủ động trong cuộc đua tại bảng D, đồng thời tạo nền tảng tinh thần tốt trước màn so tài với Australia.

Với tư cách chủ nhà, Mỹ chịu áp lực phải chơi thuyết phục. Dù vậy, áp lực ấy cũng có thể biến thành động lực khi họ được thi đấu tại Lumen Field, nơi bầu không khí trên khán đài hứa hẹn rất sôi động.

HLV Mauricio Pochettino có trong tay nhiều nhân tố đủ sức tạo đột biến. Pulisic là gương mặt nổi bật nhất, đặc biệt ở các pha xử lý tốc độ, di chuyển vào trung lộ và phối hợp với Balogun.

Sự ăn ý giữa Pulisic và Balogun có thể quyết định chất lượng tấn công của Mỹ. Nếu hai cầu thủ này khai thác tốt khoảng trống sau lưng hàng thủ Australia, đội chủ nhà sẽ có nhiều cơ hội mở tỷ số.

Tuyến dưới của Mỹ cần giữ sự tập trung trong cả trận. Tim Ream cùng các đồng đội phải hạn chế khoảng trống trước vòng cấm, bởi Australia có khả năng chuyển trạng thái nhanh và không cần quá nhiều cơ hội để gây nguy hiểm.

Australia bước vào trận đấu với tinh thần cao sau chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng này thường chơi thực dụng, ưu tiên sự chắc chắn và tận dụng tối đa các tình huống bóng hai.

Nestory Irankunda là cái tên đáng chú ý nhất bên phía Australia. Tốc độ và sự táo bạo của cầu thủ này có thể giúp đại diện châu Á tạo ra sức ép trong những pha phản công.

Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, chiều sâu đội hình và phong độ tấn công tốt. Australia vẫn đủ khả năng gây khó khăn, nhưng đội chủ nhà có nhiều cơ sở hơn để giữ lại chiến thắng.

Dự đoán tỷ số: Mỹ 2-1 Australia.