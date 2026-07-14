VTV4 Digital ra mắt bộ ba chuyên mục mới: Bước tiến trong trải nghiệm tin tức số 2026 Hệ sinh thái VTV4 Digital vừa bổ sung ba chuyên mục đặc sắc gồm Điểm tin 60 giây, Có thể bạn chưa biết và Sống ở nước ngoài, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin nhanh, sâu và chân thực của khán giả.

Trong nỗ lực làm mới nội dung trên các nền tảng trực tuyến, VTV4 Digital chính thức giới thiệu ba chuyên mục mới trong năm 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, giúp khán giả tiếp cận dòng chảy thời sự một cách trực quan và hiện đại hơn.

Điểm tin 60 giây: Cập nhật thời sự trong một phút

Dành riêng cho những khán giả bận rộn, Điểm tin 60 giây là giải pháp tổng hợp các sự kiện nổi bật nhất trong ngày. Thay vì theo dõi các bản tin truyền thống kéo dài, người xem có thể nắm bắt toàn bộ thông tin quan trọng chỉ trong 60 giây.

Điểm khác biệt của chuyên mục này nằm ở cách thể hiện trực quan và gần gũi. Nội dung được chọn lọc kỹ lưỡng, lược bỏ các chi tiết rườm rà để tập trung vào cốt lõi vấn đề, giúp khán giả tiếp nhận thông tin nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác.

Có thể bạn chưa biết: Giải mã các vấn đề nóng

Nếu Điểm tin 60 giây ưu tiên tốc độ, chuyên mục Có thể bạn chưa biết lại tập trung vào việc đơn giản hóa các vấn đề phức tạp. Trong thời lượng 90 giây, những sự kiện nóng hổi hoặc các vấn đề thời sự khó hiểu sẽ được phân tích và trình bày một cách dễ hiểu nhất.

Cách tiếp cận này giúp khán giả không chỉ biết về sự kiện mà còn hiểu sâu sắc hơn về bối cảnh và tác động của chúng. Đây là công cụ hữu ích để người xem hình dung rõ nét hơn về dòng chảy thời sự trong nước và quốc tế.

Sống ở nước ngoài: Những câu chuyện chân thực từ cộng đồng xa xứ

Chuyên mục Sống ở nước ngoài mở ra một góc nhìn đa chiều về cuộc sống của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, chuyên mục là những thước phim tư liệu chân thực về hành trình hòa nhập và phát triển của người Việt xa quê hương.

Mỗi số phát sóng là một câu chuyện riêng biệt về công việc, môi trường sống và những trải nghiệm thường nhật. Từ đó, khán giả có thể cảm nhận rõ nét tinh thần nỗ lực và bản sắc văn hóa Việt đang được gìn giữ tại nhiều quốc gia khác nhau.

Hiện tại, cả ba chuyên mục đã được triển khai đồng bộ trên các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, YouTube và TikTok. Sự hiện diện đa kênh này cho phép VTV4 Digital kết nối với khán giả mọi lúc, mọi nơi, khẳng định vị thế của một đơn vị truyền thông số hiện đại.