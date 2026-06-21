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VTV6 VTVgo trực tiếp Tây Ban Nha-Ả Rập Xê Út ngày 21/6/2026

Văn Khoa 21/06/2026 21:23

VTV6 VTVgo trực tiếp Tây Ban Nha đấu với Ả Rập Xê Út lúc 23h00 ngày 21/6/2026. Opta đánh giá La Roja vượt trội ở lượt 2 bảng H.

Thông tin trận đấu Tây Ban Nha đấu với Ả Rập Xê Út

Thời gian: 23h00 ngày 21/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ

Giải đấu: World Cup 2026

Bảng đấu: Bảng H, lượt 2

Link VTV6 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

VTV6 VTVgo trực tiếp Tây Ban Nha đấu với Ả Rập Xê Út - Tỷ số: 0-0

Đang cập nhật.

Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út: Ai mạnh hơn?

Các chỉ số trước trận cho thấy Tây Ban Nha vượt trội so với Ả Rập Xê Út. Theo Opta, La Roja có 87,4% cơ hội thắng, khả năng hòa là 8,8%, còn Ả Rập Xê Út chỉ có 3,8% cơ hội tạo bất ngờ.

Bảng xếp hạng FIFA cũng cho thấy khoảng cách lớn giữa hai đội. Tây Ban Nha đang đứng hạng 2 thế giới, trong khi Ả Rập Xê Út xếp thứ 61. Chênh lệch về đẳng cấp, nhân sự và kinh nghiệm thi đấu quốc tế đều nghiêng về đại diện châu Âu.

Tây Ban Nha có nền tảng kiểm soát bóng tốt nhờ tuyến giữa giàu kỹ thuật. Pedri, Zubimendi và Fabian Ruiz có thể giúp La Roja giữ bóng, kéo giãn đối thủ và tạo khoảng trống cho hàng công.

Ở hai biên, Lamine Yamal và Nico Williams là những điểm nổ đáng chú ý. Nếu hai cầu thủ này có nhiều không gian, Ả Rập Xê Út sẽ đối diện nguy cơ bị ép sâu liên tục.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Ả Rập Xê Út vẫn có cơ sở để hy vọng. Trận hòa Uruguay 1-1 giúp đội bóng châu Á có thêm sự tự tin. Họ có thể tiếp tục đá thấp, ưu tiên giữ sạch khu vực trung lộ và chờ cơ hội phản công.

Dù vậy, để ngăn Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu trong suốt 90 phút là nhiệm vụ rất khó. La Roja được dự đoán sẽ thắng nếu cải thiện hiệu quả dứt điểm.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-0 Ả Rập Xê Út.

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                VTV6 VTVgo trực tiếp Tây Ban Nha-Ả Rập Xê Út ngày 21/6/2026
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