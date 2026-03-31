Thể thao VTV7 VTV10 VTVgo trực tiếp Việt Nam đấu với Malaysia Link VTV7 VTV10 VTVgo trực tiếp Việt Nam đấu với Malaysia (19h00, 31/3) - Tường thuật trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia vòng loại Asian Cup 2027.

Thời gian: 19h00 ngày 31/3/2026 (giờ Hà Nội)

Địa điểm: SVĐ Thiên Trường Nam Định

Giải đấu: Vòng loại Asian Cup 2027

VTV7: https://vtvgo.vn/channel/vtv7-1,27.html

VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv-can-tho-1,6.html

Tường thuật trận đấu Việt Nam đấu với Malaysia

90’+5 – Kết thúc trận đấu

Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia.

90’ – Bù giờ hiệp hai

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

84’ – Cú sút xa của Hoàng Hên

Hoàng Hên dứt điểm từ khoảng cách xa. Thủ môn Hazmi cản phá thành công.

77' – Malaysia gỡ một bàn

Từ tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm, Endrick có pha dứt điểm kỹ thuật, đưa bóng vào góc khung thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

75' – Quả phạt đền cho Malaysia

Văn Hậu để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức thổi phạt đền, trao cơ hội cho đội khách.

71' – Hai sự thay đổi cho đội chủ nhà

Huấn luyện viên Việt Nam rút Duy Mạnh và Hai Long ra nghỉ, nhường chỗ cho Đình Trọng và Việt Cường. Có thể đây là sự chuẩn bị cho những phút cuối trận.

66' – Xuân Son suýt có hat-trick

Tiền đạo mang hai dòng máu băng xuống rất nhanh, thực hiện pha đánh đầu cận thành. Bóng đi căng nhưng lại đưa đi chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp (hat-trick).

59' – Xuân Son hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu đẹp mắt

Trương Tiến Anh nhận bóng bên cánh phải, căng ngang vào vòng cấm. Xuân Son bật cao, đánh đầu dũng mãnh. Bóng như trái phá đi vào góc cao, thủ môn Hazmi chỉ biết đứng nhìn. 3-0 cho Việt Nam!

55' – Cơ hội cho cú đúp của Xuân Son bị chặn lại

Xuân Son nhận bóng từ Hoàng Hên ở vị trí thuận lợi. Anh tung cú cứa lòng chân phải hiểm hóc, nhưng thủ môn Hazmi đã đọc được hướng bóng, kịp thời bay người cứu thua, giữ lại chút hy vọng mong manh cho Malaysia.



51’ – Xuân Son nâng tỷ số lên 2-0!

Từ pha phản công chớp nhoáng, Hai Long thả bóng ra cánh trái. Hoàng Hên tạt vào như đặt, Xuân Son bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhân đôi cách biệt. Malaysia vỡ thế!

50’ – Filip Nguyễn từ chối bàn thắng của Malaysia

Malaysia tận dụng pha phạt góc với pha đánh đầu cầu âu tưởng chừng không thể cản phá. Filip Nguyễn đổ người xuất sắc, giữ nguyên tỷ số 1-0.

46’ – Hiệp hai bắt đầu

Sau thời gian nghỉ, hai đội trở lại sân. Việt Nam giao bóng, quyết tâm tìm kiếm thêm bàn thắng.

45+2’ – Khép lại hiệp một với lợi thế cho Việt Nam

Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Bàn thắng của Duy Mạnh giúp Việt Nam tạm dẫn trước Malaysia.



45' – Hiệp một khép lại với 2 phút bù giờ

Trọng tài báo hiệu thời gian bù giờ. Đây là những phút cuối cùng trước khi hai đội tạm nghỉ.

44' – Xuân Son dứt điểm từ xa

Không có nhiều khoảng trống, Xuân Son vẫn quyết định dứt điểm. Cú sút chân phải uy lực nhưng thiếu độ chính xác, thủ môn Malaysia đổ người ôm bóng.

42' – Pha không chiến của Josue

Halim căng bóng từ cánh trái. Josue thoát vị trí tốt, đánh đầu cận thành nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. Việt Nam thoát hiểm.



40' – Thẻ vàng cho Malaysia!

Haiqal ôm Quang Hải như bạn thân để ngăn pha phản công của Việt Nam. Trọng tài không bỏ qua, rút thẻ vàng cảnh cáo.

36' – Quang Hải vô lê!

Tiến Anh chuyền bóng, Quang Hải không để chạm đất, tung cú vô lê rất hay. Bóng đi căng nhưng lại chệch cột dọc trong sự tiếc nuối.

32' – Cứu thua đẳng cấp!

Hai Long căng ngang vào vòng cấm, Hoàng Hên băng vào cứa lòng chân trái. Bóng đi rất đẹp, nhưng thủ môn Hazim đã trổ tài xuất sắc, đẩy bóng thành công.

30' – Không được!

Bóng được thả xuống biên phải để Hai Long băng lên. Thủ môn Malaysia đã đọc tình huống, băng ra cắt bóng trước khi tiền vệ Việt Nam kịp xử lý.

24’ Hoàng Đức sút xa dội xà ngang đầy tiếc nuối

Hoàng Đức nhận bóng ở khu vực giữa sân và tung cú dứt điểm từ khoảng cách hơn 30m. Bóng đi căng và hiểm nhưng lại dội trúng xà ngang khung thành Malaysia.

23’ Xuân Son tranh chấp quyết liệt trong vòng cấm

Việt Anh phất bóng dài lên phía trên, Xuân Son lao vào tranh chấp mạnh mẽ nhưng hậu vệ Malaysia đã kịp lăn xả phá bóng giải nguy.

17’: Cánh phải bị chặn đứng

Hai Long có pha bứt tốc rất hay bên hành lang cánh phải. Tuy nhiên, quả tạt vào trong của anh đã không vượt qua được đôi chân của hậu vệ Malaysia.

13’: Phối hợp thiếu chuẩn xác

Việt Nam tổ chức phản công nhanh, Quang Vinh thực hiện đường chuyền khe cho Xuân Son. Đáng tiếc là lực bóng hơi mạnh khiến tiền đạo này không thể theo kịp.

10’: Suýt thủng lưới!

Một tình huống thót tim cho khán giả nhà. Halim thoát xuống đầy tốc độ, xử lý kỹ thuật loại bỏ Filip Nguyễn, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng đi ra ngoài.

6’ Duy Mạnh đánh đầu mở tỉ số, Việt Nam dẫn Malaysia 1-0

Từ quả phạt góc của Tiến Anh, bóng được treo chính xác vào vòng cấm và tìm tới vị trí của Duy Mạnh. Trung vệ đội tuyển Việt Nam bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng tung lưới Malaysia, mở tỉ số trận đấu.

2’ Malaysia suýt ghi bàn với cú dứt điểm của Daniel Cools

Daniel Cools có bóng trước vòng cấm và tung cú cứa lòng chân phải rất nhanh. Bóng đi sát cột dọc khung thành Filip Nguyễn khiến hàng thủ Việt Nam có phen thót tim.

1’ Trận đấu chính thức bắt đầu

Malaysia là đội giao bóng trước, trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia chính thức khởi tranh.

Đội hình ra sân ĐT Malaysia

Syihan Hazmi, Mathew Davies, Haiqal, Ubaidullah, Cools, Laine, Faiz, Corbin Ong, Halim, Josue, Wilkin

Đội hình ra sân ĐT Việt Nam

Nguyễn Filip, Ngọc Bảo, Việt Anh, Tiến Anh, Văn Hậu, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Quang Vinh, Hai Long, Xuân Son

Nhận định trận đấu Việt Nam đấu với Malaysia

Cục diện bảng F đảo chiều sau khi AFC xử thua Malaysia 0-3 vì vi phạm nhập tịch, giúp ĐT Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 15 điểm và sớm giành vé dự Asian Cup 2027. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đặt mục tiêu thắng để “đòi lại danh dự” sau thất bại 0-4 ở lượt đi.

Đội tuyển Việt Nam đang có phong độ cao với chuỗi bất bại ấn tượng, lực lượng ổn định và lợi thế sân nhà Thiên Trường. Trong khi đó, Malaysia suy giảm sức mạnh khi không còn dàn cầu thủ nhập tịch, nhiều khả năng chơi phòng ngự phản công.

Dù vậy, tâm lý “không còn gì để mất” có thể khiến Malaysia trở nên nguy hiểm.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2–0 Malaysia.