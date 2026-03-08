VTVgo ra mắt chuyên trang Ăn ngon chơi chất: Cẩm nang du lịch và ẩm thực số độc đáo Ứng dụng VTVgo vừa chính thức trình làng chuyên trang Ăn ngon chơi chất, mang đến kho nội dung du lịch, ẩm thực phong phú cùng các mẹo trải nghiệm hữu ích.

Nhằm đáp ứng thắc mắc quen thuộc của khán giả về việc lựa chọn điểm đến thư giãn hay quán ăn ngon mỗi dịp cuối tuần, nền tảng số VTVgo vừa chính thức giới thiệu chuyên trang "Ăn ngon, chơi chất". Đây được định vị như một cẩm nang du lịch và ẩm thực số toàn diện dành cho những người thích khám phá văn hóa, hương vị mới.

Kho nội dung ẩm thực và điểm đến phong phú

Chuyên trang mang đến hệ thống video được cập nhật liên tục mỗi ngày, bao gồm hàng trăm thước phim sinh động về các điểm đến nổi tiếng lẫn những địa danh hoang sơ ít người biết đến. Bên cạnh đó, danh mục ẩm thực quy tụ nhiều món ngon đặc sắc được chọn lọc từ khắp mọi miền đất nước cũng như trên thế giới.

(Ảnh: Quang Thăng)

Không dừng lại ở việc giới thiệu cảnh đẹp hay xu hướng du lịch theo mùa, nội dung trên chuyên trang còn dẫn dắt khán giả bước vào hành trình trải nghiệm thực tế. Người xem có thể dễ dàng bắt nhịp các xu hướng ẩm thực mới nhất, từ món ăn đường phố cuốn hút đến đặc sản địa phương mang đậm bản sắc vùng miền.

Thông tin thực tế hỗ trợ người xem lên kế hoạch

Đáng chú ý, "Ăn ngon, chơi chất" tích hợp nhiều thông tin tham khảo giá trị như tư vấn lịch trình, dự toán chi phí, mẹo di chuyển cùng những gợi ý địa điểm ăn uống phù hợp với từng nhu cầu. Những thông tin này hỗ trợ đắc lực cho người xem trong quá trình chuẩn bị hành trình cá nhân hoặc chuyến đi cùng gia đình.

Trải nghiệm ngắm san hô. (Ảnh: Đặng Hiếu, Đức Nguyễn)

Ngoài ra, chuyên trang còn quy tụ các chương trình truyền hình đặc sắc của VTV kết hợp cùng dàn video ngắn hiện đại, mang lại góc nhìn đa chiều và nguồn cảm hứng dồi dào cho khán giả trẻ.

Người bạn đồng hành trên mọi hành trình khám phá

Song song với vai trò là nền tảng phát video, "Ăn ngon, chơi chất" hướng tới trở thành người bạn đồng hành tin cậy cho mọi chuyến đi. Dù là kế hoạch nghỉ dưỡng ngắn ngày cuối tuần hay hành trình tìm hiểu văn hóa bản địa sâu sắc, người dùng đều có thể tìm thấy những giải pháp tối ưu ngay trên ứng dụng.

Truy cập chuyên trang "Ăn ngon, chơi chất" trên hoặc quét mã QR (góc dưới bên phải ảnh)

Hiện tại, khán giả có thể dễ dàng truy cập chuyên trang "Ăn ngon, chơi chất" trực tiếp trên nền tảng VTVgo để cập nhật các nội dung mới mỗi ngày, biến mỗi chuyến đi thành một trải nghiệm đáng nhớ.