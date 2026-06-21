Thể thao VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út hôm nay 21/6/2026 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út lúc 23h00 ngày 21/6/2026, nơi La Roja hướng tới chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út

Thời gian: 23h00 ngày 21/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ

Giải đấu: Bảng H - Lượt 2 World Cup 2026

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV10

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Trực tiếp tỉ số Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út - Tỷ số: 0-0

Đang cập nhật.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út

Tây Ban Nha cần một chiến thắng sau trận ra quân chưa đạt kỳ vọng. Việc để Cape Verde cầm hòa 0-0 khiến La Roja buộc phải cải thiện hiệu quả tấn công ở lượt trận thứ hai.

Nhìn vào thống kê gần đây, Tây Ban Nha vẫn có hàng công rất mạnh. Trong 11 trận gần nhất, đội bóng này ghi 32 bàn, đạt hiệu suất 2,91 bàn/trận. La Roja cũng ghi bàn ở 10/11 trận gần đây, tương đương tỷ lệ 91%.

Ở chiều ngược lại, Ả Rập Xê Út ghi 16 bàn sau 16 trận gần nhất, trung bình 1 bàn/trận. Đại diện châu Á phòng ngự tương đối chắc chắn khi chỉ nhận 14 bàn thua, đạt mức 0,88 bàn thua/trận.

Vấn đề của Ả Rập Xê Út là họ sẽ phải đối đầu một Tây Ban Nha có khả năng kiểm soát bóng rất tốt. La Roja tạo trung bình 131,91 pha tấn công và 79,82 pha tấn công nguy hiểm mỗi trận. Nếu đội bóng châu Âu duy trì sức ép đều đặn, hàng thủ Ả Rập Xê Út khó đứng vững trong cả trận.

Kịch bản dễ xảy ra là Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội, dồn ép đối thủ và tìm bàn mở tỷ số từ các pha phối hợp biên. Ả Rập Xê Út có thể gây khó chịu, nhưng không dễ tạo nhiều cơ hội rõ ràng.

Trận đấu này được dự đoán có từ 2 đến 3 bàn thắng. Tây Ban Nha nhiều khả năng giữ sạch lưới nếu không mắc sai lầm trong các pha chống phản công.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-0 Ả Rập Xê Út.

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

Ả Rập Xê Út: Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Tambakti, Al Ghannam; Kanno, Al Malki; Al Obud, Al Dawsari, Al Buraikan; Al Shehri.