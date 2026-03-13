Vụ Barca săn đón Erling Haaland: Tham vọng chuyển nhượng hay chiêu bài chính trị? Victor Font đang dùng Erling Haaland làm đòn bẩy tranh cử chủ tịch Barca, bất chấp rào cản tài chính khổng lồ và bản hợp đồng dài hạn của tiền đạo này tại Man City.

Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa một kế hoạch thể thao nghiêm túc và một chiến thuật chính trị thường rất mong manh. Cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch tại sân Camp Nou một lần nữa nóng lên với cái tên Erling Haaland – người được ứng viên Victor Font lựa chọn làm quân bài chiến lược để thu hút sự ủng hộ của các hội viên (socios).

Chiến thuật 'David Beckham' và bàn cờ chính trị tại Camp Nou

Lịch sử Barcelona đã chứng minh rằng, để đắc cử chủ tịch, các ứng viên cần một "bom tấn" để kích thích trí tưởng tượng của người hâm mộ. Năm 2003, Joan Laporta từng gây chấn động khi dùng David Beckham làm đòn bẩy tranh cử, dù cuối cùng ngôi sao người Anh lại gia nhập Real Madrid. Hiện tại, Victor Font dường như đang đi theo đúng kịch bản đó với mục tiêu Erling Haaland.

Haaland lọt vào tầm ngắm của Barca.

Đội ngũ của Font không chỉ dừng lại ở những lời hứa suông. Các cố vấn thân cận gồm Carles Planchart và Xavier Aguilar đã được cử đến Madrid để tiếp cận giới lãnh đạo Manchester City. Cuộc gặp với Giám đốc điều hành Ferran Soriano và Giám đốc thể thao Hugo Viana ngay trước thềm một trận đấu quan trọng tại Champions League là minh chứng cho sự quyết liệt của Font.

Tuy nhiên, mục tiêu của Font không phải là một vụ chuyển nhượng tức thì. Ông đang nỗ lực thiết lập một "thỏa thuận ưu tiên". Theo đó, Barcelona sẽ có quyền ưu tiên đàm phán nếu sát thủ người Na Uy quyết định chia tay Premier League. Đây là bước đi chiến lược nhằm ngăn chặn sự can thiệp từ kình địch Real Madrid, đồng thời tạo ra niềm tin rằng Barca vẫn đủ sức hút với những siêu sao hàng đầu.

Bức tường tài chính và bản hợp đồng 'không thể phá vỡ'

Bên cạnh những tham vọng chính trị, thực tế kinh tế lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác. Erling Haaland hiện là tài sản quý giá nhất của Manchester City. Năm 2024, tiền đạo 25 tuổi này đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 10 năm, trói chân anh tại Etihad đến tận mùa hè năm 2034. Với mức định giá vượt ngưỡng 172,2 triệu bảng, việc đưa Haaland về Tây Ban Nha lúc này dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.

Ngôi sao Na Uy sẽ khiến Barca tốn khoản phí khủng trên TTCN.

Barcelona hiện vẫn đang phải vật lộn với khoản nợ khổng lồ hơn 1 tỷ bảng. Việc chi trả phí chuyển nhượng kỷ lục cùng mức lương siêu khủng cho Haaland sẽ vi phạm nghiêm trọng các quy định về công bằng tài chính của La Liga. Ngay cả Rafaela Pimenta, người đại diện của Haaland, cũng đã lên tiếng khẳng định thân chủ của mình đang rất hạnh phúc tại Manchester và chưa có bất kỳ liên hệ chính thức nào với đội bóng xứ Catalan.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng Pimenta luôn cài cắm các điều khoản giải phóng trong hợp đồng của các thân chủ. Con số này dù không lên tới 1 tỷ euro như các đội bóng Tây Ban Nha thường áp dụng, nhưng chắc chắn vẫn nằm ngoài khả năng chi trả hiện tại của Barcelona nếu họ không có những cú hích kinh tế đột biến.

Tương lai dài hạn và những biến số từ Manchester

Dù Man City vừa trải qua cú sốc tại Champions League sau thất bại 0-3 trước Real Madrid, vị thế của Haaland vẫn không hề suy chuyển. Tuy nhiên, tương lai của anh có thể chịu tác động từ những yếu tố ngoài sân cỏ. Việc HLV Pep Guardiola có tiếp tục gia hạn hợp đồng hay không, cùng với 115 cáo buộc vi phạm tài chính mà Man City đang phải đối mặt, có thể là những kẽ hở mà Victor Font đang chờ đợi để khai thác.

Trong khi chờ đợi một viễn cảnh xa vời với Haaland, Barcelona dưới thời HLV Hansi Flick đang hướng tới những mục tiêu thực tế hơn. Marcus Rashford đang được xem là phương án khả dĩ với mức phí chuyển nhượng khoảng 26 triệu bảng. Đây là lựa chọn phù hợp hơn với ngân sách hạn hẹp của CLB, đồng thời đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của chiến lược gia người Đức.

Nhìn chung, thương vụ Haaland mang đậm dấu ấn của một chiến dịch truyền thông nhằm phục vụ mục đích bầu cử. Dù cơ hội để số 9 của Man City cập bến Camp Nou trong mùa hè tới là rất thấp, nhưng việc tạo ra một "mối quan hệ ưu tiên" có thể là sự chuẩn bị cho một tương lai xa hơn, khi tình hình tài chính của CLB được cải thiện và các biến số tại Premier League thay đổi.