Vụ cháy xe BYD Seal tại Hồng Kông: Xác định nguyên nhân do sạc dự phòng Điều tra chính thức xác nhận vụ cháy xe BYD Seal trên đường Tuen Mun bắt nguồn từ một viên pin dự phòng bị đoản mạch. Đáng chú ý, hệ thống pin Blade của xe vẫn nguyên vẹn sau sự cố.

Vào lúc 2:01 chiều ngày 3 tháng 3 năm 2026, một chiếc sedan điện BYD Seal màu bạc đã bốc cháy khi đang di chuyển trên đường Tuen Mun, Hồng Kông, hướng về phía Hung Shui Kiu. Sự cố đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong khu vực. Lực lượng cứu hỏa Hồng Kông đã có mặt kịp thời và khống chế hoàn toàn ngọn lửa vào lúc 2:19 chiều.

Kết quả điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn

Theo thông tin từ trang tin HKET, nữ tài xế đã kịp thời thoát khỏi xe trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh. Cuộc điều tra kỹ thuật thực hiện tại trung tâm dịch vụ BYD xác nhận vụ cháy không liên quan đến lỗi cơ khí hay hệ thống điện của xe. Thay vào đó, nguồn phát lửa được xác định là một viên pin dự phòng (sạc di động) để trên ghế hành khách bị đoản mạch hoặc quá nhiệt.

BYD đã đưa ra tuyên bố chính thức khẳng định hệ thống điện cao áp của xe không liên quan đến vụ cháy ban đầu. Mặc dù cấu trúc cabin phía trên bị hư hại nghiêm trọng do nhiệt độ cao, nhưng bộ pin Blade và khung gầm tích hợp vẫn giữ được trạng thái nguyên vẹn.

Độ ổn định nhiệt của công nghệ pin Blade

Các chuyên gia kỹ thuật cho biết, dù nhiệt độ trong cabin đạt mức đủ để làm nóng chảy nhựa và kính nội thất, nhưng các cell pin không bị hiện tượng quá nhiệt. Điều này có được nhờ đặc tính của hóa chất LFP (Lithium Iron Phosphate) sử dụng trong pin Blade. Ngưỡng chịu nhiệt của pin LFP thường vượt quá 500°C, cao hơn đáng kể so với mức 200°C của pin NMC (Nickel Manganese Cobalt) truyền thống.

Bên cạnh đó, cấu trúc nhôm dạng tổ ong của bộ pin đóng vai trò như một rào cản nhiệt tự nhiên, ngăn chặn lửa từ cabin lan xuống khoang chứa cell pin. Thiết kế “dạng sandwich” với các tấm nhôm cường độ cao giúp bảo vệ tối đa các thành phần lưu trữ năng lượng bên trong.

Công nghệ Cell-to-Body và an toàn cấu trúc

BYD Seal được phát triển trên nền tảng e-Platform 3.0, ứng dụng công nghệ Cell-to-Body (CTB). Công nghệ này tích hợp bộ pin như một phần cấu trúc chịu lực của khung gầm, giúp xe đạt độ cứng xoắn lên tới 40.500 Nm/°, tương đương với các dòng sedan hạng sang hiệu suất cao.

Về trang bị an toàn, mẫu xe này sở hữu túi khí trung tâm nhằm hạn chế va chạm giữa các hành khách và hệ thống eCall tự động liên lạc với dịch vụ khẩn cấp khi xảy ra va chạm mạnh. Cả BYD Seal và đối thủ Tesla Model 3 đều đạt xếp hạng an toàn 5 sao từ Euro NCAP, nhưng có sự khác biệt về phương pháp tiếp cận cấu trúc pin.

Vị thế thị trường tại Hồng Kông

Tại thị trường Hồng Kông, BYD Seal đang duy trì lợi thế cạnh tranh về giá so với Tesla Model 3. Tính đến tháng 3 năm 2026, giá khởi điểm của Seal là khoảng 30.000 USD sau ưu đãi, thấp hơn mức 34.500 USD của Model 3. Dưới đây là bảng so sánh thông số cơ bản giữa hai mẫu xe:

Thông số BYD Seal Tesla Model 3 Công nghệ pin chính LFP Blade LFP / NMC Độ cứng xoắn khung gầm 40.500 Nm/° Thông tin không công bố Giá khởi điểm tham khảo ~30.000 USD ~34.500 USD Xếp hạng Euro NCAP 5 sao 5 sao

Với dự kiến giao khoảng 4.200 chiếc trong năm 2025, BYD Seal tiếp tục là một trong những lựa chọn xe điện phổ biến nhất tại khu vực này, tập trung vào yếu tố ổn định nhiệt và an toàn cấu trúc.