Vụ kiện bằng sáng chế Taptic Engine: Apple đối diện mức bồi thường kỷ lục 5,7 tỷ USD tại Mỹ Bồi thẩm đoàn liên bang tại Mỹ yêu cầu Apple bồi thường hơn 5,7 tỷ USD cho Taction Technology do vi phạm 2 bằng sáng chế về công nghệ phản hồi xúc giác rung.

Apple vừa phải đối mặt với một trong những phán quyết pháp lý nặng nề nhất trong lịch sử phát triển phần cứng của hãng. Một bồi thẩm đoàn liên bang tại San Diego, Mỹ, đã đưa ra kết luận yêu cầu tập đoàn công nghệ này bồi thường hơn 5,7 tỷ USD cho Taction Technology vì vi phạm bản quyền liên quan đến hệ thống tạo rung phản hồi xúc giác.

Bản chất kỹ thuật đằng sau tranh chấp Taptic Engine

Công nghệ phản hồi xúc giác (haptic feedback) là thành phần then chốt tạo nên trải nghiệm tương tác tự nhiên trên các thiết bị di động hiện đại. Thay vì chỉ sử dụng các động cơ lệch tâm truyền thống để tạo ra các chấn động thô, giải pháp hiện đại điều khiển chính xác các rung động tần số thấp để mô phỏng cảm giác chạm, nhấn cơ học hoặc phát tín hiệu cảnh báo tinh tế tới đầu ngón tay người dùng.

Trọng tâm của vụ tranh chấp pháp lý này xoay quanh 2 bằng sáng chế mang số hiệu 10,659,885 và 10,820,117 thuộc sở hữu của Taction Technology. Các bằng sáng chế này bảo hộ giải pháp chuyển đổi xúc giác dựa trên dao động ở dải tần số thấp, mang lại khả năng mô phỏng phản hồi chân thực khi thực hiện nhiều thao tác tương tác khác nhau.

Mẫu smartphone gập iPhone Duo mới nhất từ Apple. Ảnh: Bloomberg.

Taction lập luận rằng Apple đã đưa những phát minh đã được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ này vào bộ phận Taptic Engine trên hàng loạt thiết bị phổ biến như iPhone và Apple Watch mà không thông qua bất kỳ thỏa thuận cấp phép hợp pháp nào. Taptic Engine từng được Apple giới thiệu lần đầu trên mẫu iPhone 6s vào năm 2014 nhằm thay thế hoàn toàn motor rung thế hệ cũ, đánh dấu bước chuyển lớn trong thiết kế phần cứng của hãng.

So sánh hướng tiếp cận công nghệ giữa Apple và Taction

Mặc dù đều khai thác nguyên lý rung phản hồi xúc giác tần số thấp, định hướng triển khai sản phẩm thực tế giữa hai công ty lại hướng đến các phân khúc thiết bị hoàn toàn khác nhau trên thị trường công nghệ tiêu dùng.

Tiêu chí Công nghệ Taptic Engine (Apple) Transporter Technology (Taction) Thiết bị tích hợp Điện thoại thông minh iPhone, đồng hồ thông minh Apple Watch Tai nghe chơi game chuyên dụng (Corsair HS60 Taptic) và tai nghe cao cấp Mục đích ứng dụng Tạo cảm giác phản hồi khi tương tác màn hình, thông báo hệ thống và cảnh báo Mô phỏng hiệu ứng âm trầm, mang lại cảm giác rung chân thực khi trải nghiệm game Bằng sáng chế liên quan Bị cáo buộc vi phạm các phát minh số 10,659,885 và 10,820,117 Sở hữu độc quyền 2 bằng sáng chế số 10,659,885 và 10,820,117

Phản bác lại phán quyết của tòa án, đại diện Apple khẳng định cấu trúc cơ học và thuật toán điều khiển của Taptic Engine hoàn toàn khác biệt so với phát minh của Taction. Phía Apple cho biết ngay trong quá trình xét xử và kiểm tra kỹ thuật trực tiếp, đại diện Taction cũng đã từng thừa nhận sự khác biệt này. Vì vậy, Apple cho rằng kết luận vi phạm của bồi thẩm đoàn là thiếu cơ sở thực tế và tuyên bố sẽ tiến hành các thủ tục kháng cáo.

Diễn biến tố tụng và rủi ro thiệt hại lịch sử

Cuộc chiến pháp lý này bắt đầu từ năm 2021 khi Taction Technology chính thức nộp đơn khởi kiện tại Tòa án Quận Mỹ khu vực Nam California, cáo buộc Apple hưởng lợi bất chính từ các giải pháp kỹ thuật do công ty nghiên cứu. Dù Apple từng thành công trong việc yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện vào năm 2023, Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ đã lật lại quyết định này vào tháng 8/2025, cho phép vụ kiện tiếp tục bước vào phiên xét xử công khai.

Phiên tòa chính thức bắt đầu vào ngày 14/9 với 7 thành viên bồi thẩm đoàn. Sau 2 ngày thảo luận kín, bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết sơ bộ vào chiều ngày 25/9 theo giờ Thái Bình Dương, công nhận quyền sở hữu bằng sáng chế của Taction sau hơn 5 năm rưỡi theo đuổi tố tụng.

Đáng lưu ý, bồi thẩm đoàn hiện vẫn chưa đưa ra kết luận về việc Apple có cố ý vi phạm bằng sáng chế hay không. Tòa án cũng cần hoàn thiện các thủ tục xét xử cuối cùng trước khi chính thức ấn định mức phạt thiệt hại cụ thể. Trong trường hợp con số hơn 5,7 tỷ USD được giữ nguyên sau các vòng phúc thẩm tiếp theo, đây sẽ trở thành thất bại pháp lý về bằng sáng chế lớn nhất trong toàn bộ lịch sử của Apple, đồng thời thiết lập kỷ lục bồi thường mới trong ngành công nghệ tại Mỹ.