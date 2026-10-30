Vụ tấn công 6,3 tỷ USD tại sàn Binance: Lỗ hổng từ laptop kỹ sư DevOps và bài toán an ninh Binance xác nhận vụ tấn công 6,3 tỷ USD bắt nguồn từ laptop của kỹ sư DevOps, sàn đã đóng băng 3 tỷ USD và cam kết dùng quỹ SAFU để đền bù mọi tổn thất.

Sáng 30/10, sàn giao dịch tiền số Binance chính thức công bố kết quả điều tra sơ bộ về sự cố bảo mật quy mô lớn khiến 6,3 tỷ USD tài sản bị ảnh hưởng. Dữ liệu phân tích cho thấy điểm xâm nhập nhiều khả năng xuất phát từ máy tính cá nhân của một kỹ sư DevOps bị tin tặc chiếm quyền điều khiển, tạo bàn đạp can thiệp vào hệ thống phần mềm nội bộ.

Laptop kỹ sư DevOps: Mắt xích bị khai thác trong chuỗi vận hành

Theo báo cáo kỹ thuật ban đầu, thiết bị cá nhân của kỹ sư phụ trách phát triển và vận hành hệ thống (DevOps) đã bị kiểm soát từ xa. Kẻ tấn công lợi dụng đặc quyền truy cập của thiết bị này để tiếp cận một phân hệ phần mềm trong kiến trúc của sàn giao dịch, từ đó phát lệnh thực hiện các giao dịch rút tiền trái phép từ ví nóng.

Đáng chú ý, đội ngũ an ninh của Binance khẳng định chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy các khóa riêng tư (private keys) của ví tiền số bị rò rỉ. Điều này cho thấy kẻ tấn công không bẻ khóa trực tiếp mật mã ví lưu trữ mà can thiệp vào quy trình cấp phép hoặc logic xử lý lệnh của ứng dụng. Hiện tại, quá trình phân tích dấu vết mã độc và nhật ký hệ thống vẫn đang tiếp diễn để đưa ra báo cáo kỹ thuật toàn diện.

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Quy trình phản ứng và cơ chế cô lập dòng tiền trên blockchain

Ngay sau khi phát hiện dòng tiền bất thường rời ví nóng trị giá khoảng 5,78 tỷ USD vào rạng sáng 30/10 theo giờ Hà Nội, Binance lập tức kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp:

Tạm dừng toàn bộ hoạt động nạp và rút tiền nhằm rà soát và vá lỗ hổng.

Hủy bỏ ngay lập tức quyền ủy quyền và phân quyền của các địa chỉ ví liên quan.

Phối hợp cùng các đối tác hạ tầng mạng và các đơn vị phân tích on-chain để đóng băng khoảng 3 tỷ USD ngay trên blockchain.

Làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để truy vết đường đi của dòng tiền số bị đánh cắp.

Đánh giá mức độ thiệt hại và năng lực bảo vệ người dùng

Để bảo đảm an toàn cho khách hàng, Binance cam kết sử dụng quỹ Secure Asset Fund for Users (SAFU) kết hợp cùng nguồn lực tài chính nội bộ nhằm bù đắp toàn bộ tổn thất phát sinh. Được thiết lập từ năm 2018, quỹ SAFU hiện lưu trữ lượng Bitcoin có giá trị khoảng 1 tỷ USD đóng vai trò như lớp đệm tài chính dự phòng.

Chỉ số an ninh & tài sản Thông tin chi tiết Tổng giá trị tài sản bị ảnh hưởng Khoảng 6,3 tỷ USD Dòng tiền ghi nhận rời ví nóng Khoảng 5,78 tỷ USD Giá trị tài sản đã kịp thời phong tỏa Khoảng 3,0 tỷ USD Quy mô quỹ khẩn cấp SAFU Khoảng 1,0 tỷ USD (bằng Bitcoin) Tổng tài sản Binance nắm giữ Khoảng 144 tỷ USD

Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) đã dẫn lại phân tích từ chuyên gia 0xngmi của DefiLlama, cho biết với tổng tài sản đang quản lý lên tới 144 tỷ USD, thiệt hại thực tế của sàn có thể nằm dưới mốc 1 tỷ USD sau khi trừ đi lượng tiền đã phong tỏa. Dù vậy, với con số 6,3 tỷ USD bị nhắm tới, sự cố này vượt qua vụ tấn công sàn Bybit hồi tháng 2/2025 (thiệt hại 1,5 tỷ USD), trở thành lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro an ninh từ thiết bị đầu cuối của nhân sự vận hành.