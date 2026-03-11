Vụ thay Kinsky phút 17: Bi kịch cá nhân và sự sụp đổ của Tottenham dưới thời Tudor Thất bại 2-5 trước Atletico Madrid tại Champions League chứng kiến khoảnh khắc nghiệt ngã khi thủ môn Kinsky bị rút ra sân sớm, phơi bày cuộc khủng hoảng tại Tottenham.

Trận thua 2-5 của Tottenham trước Atletico Madrid tại vòng 16 đội Champions League không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số. Đó là màn sụp đổ toàn diện về tinh thần, được cô đọng trong quyết định rút thủ môn 22 tuổi Antonin Kinsky ra nghỉ ngay từ phút thứ 17. Đây là một trong những khoảnh khắc cay đắng nhất mà một cầu thủ trẻ phải đối mặt tại sân chơi đỉnh cao châu Âu.

Kỷ lục buồn và những sai lầm tai hại

Trước khi rời sân, Kinsky đã trải qua 17 phút thảm họa với hai sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua. Đầu tiên là cú trượt chân vô duyên giúp Marcos Llorente ghi bàn, ngay sau đó là đường chuyền hỏng tai hại biếu cơ hội cho Julian Alvarez. Đáng chú ý, đây là lần thứ tư trong lịch sử Champions League một thủ môn bị thay ra sớm như vậy, nhưng cả ba trường hợp trước đó đều xuất phát từ lý do chấn thương.

Sự hoang mang bao trùm khán đài khi người hâm mộ chứng kiến tâm lý của một cầu thủ trẻ bị nghiền nát ngay trong thời gian thực. Sau cú sốc này, nhiều đồng nghiệp như David de Gea đã lên tiếng động viên, khẳng định chỉ những người đứng trong khung gỗ mới thấu hiểu áp lực khủng khiếp của vị trí này.

Đồng đội an ủi thủ thành trẻ Kinsky.

Sự lạnh lùng của Igor Tudor và cuộc khủng hoảng niềm tin

Mũi dùi chỉ trích hiện đang hướng về HLV tạm quyền Igor Tudor. Chính ông là người đã đẩy Kinsky vào một trận đấu khốc liệt tại Champions League dù cầu thủ này chưa thi đấu chính thức trận nào trong suốt 132 ngày qua. Dù việc thay người có thể coi là sự giải thoát để tránh cho Kinsky mắc thêm sai lầm, nhưng thái độ của Tudor lại vô cùng lạnh nhạt khi phớt lờ hoàn toàn học trò lúc rời sân.

Tudor đang mất phương hướng.

Hình ảnh Tudor bất lực yêu cầu các cầu thủ bình tĩnh sau bàn thua thứ tư ở phút 22 đã lột tả thực trạng của Tottenham. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng đã toàn thua cả bốn trận, trong đó có những thất bại nặng nề trước Arsenal, Crystal Palace và giờ là Atletico Madrid. Tình cảnh này gợi nhớ lại thảm họa dưới thời HLV tạm quyền Cristian Stellini vào năm 2023.

Cánh cửa tại đấu trường châu Âu gần như đã khép lại với Tottenham. Trong bối cảnh đội bóng vẫn đang vật lộn gần nhóm cầm đèn đỏ tại Ngoại hạng Anh, ưu tiên lớn nhất hiện nay là hỗ trợ tâm lý cho Kinsky để vượt qua bóng đen quá lớn này, thay vì tiếp tục những canh bạc rủi ro trên ghế huấn luyện.