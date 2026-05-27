Vũ Tiến Thành tái xuất: 'Phao cứu sinh' cuối cùng cho hy vọng trụ hạng của HAGL HAGL đang đứng trước nguy cơ đá play-off trụ hạng khi chỉ hơn đối thủ bám đuổi 3 điểm. Sự trở lại của HLV Vũ Tiến Thành được kỳ vọng là bước ngoặt chiến thuật để cứu vãn mùa giải.

Mùa giải V.League 2025/26 đang trôi về những vòng đấu cuối cùng với những kịch bản đối lập. Trong khi Công an Hà Nội (CAHN) đã sớm lên ngôi vô địch trước 3 vòng đấu, thì ở phía cuối bảng xếp hạng, cuộc chiến chạy trốn suất xuống hạng đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Tâm điểm của sự chú ý hiện đổ dồn về Pleiku, Gia Lai, nơi HAGL vừa thực hiện một thay đổi quan trọng trên băng ghế chỉ đạo.

Tình thế hiểm nghèo tại phố Núi

Sau trận hòa 1-1 nhọc nhằn trước Đông Á Thanh Hóa ở vòng 24, HAGL hiện rơi vào vòng xoáy nguy hiểm. Với 23 điểm, đội bóng này đứng vị trí thứ 12, chỉ còn hơn Đà Nẵng – đội xếp thứ 13 – vỏn vẹn 3 điểm. Khi giải đấu chỉ còn 2 vòng, nguy cơ phải đá trận play-off tranh vé trụ hạng đang hiển hiện rõ rệt.

HLV Vũ Tiến Thành sẽ giúp HAGL vượt khó thành công?

Sự bế tắc của tập thể dưới quyền HLV Lê Quang Trãi không chỉ nằm ở điểm số mà còn ở hiệu suất thi đấu. Thống kê cho thấy HAGL chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 6 trận gần nhất. Sức tấn công suy giảm cùng tâm lý căng cứng của các cầu thủ trẻ đang trở thành rào cản lớn nhất trước giai đoạn sinh tử.

Vũ Tiến Thành - "Chuyên gia" của những cuộc giải cứu

Để giải quyết bài toán khủng hoảng, ban lãnh đạo HAGL đã đặt niềm tin vào ông Vũ Tiến Thành. Vị chiến lược gia này vừa rời vai trò Giám đốc kỹ thuật tại Ninh Bình vào ngày 26/5 để quay lại Hàm Rồng, Gia Lai. Trước đó, ông Thành đã để lại dấu ấn đậm nét khi giúp tân binh Ninh Bình đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 45 điểm nhờ lối chơi thực dụng và khoa học.

Sự xuất hiện của ông Vũ Tiến Thành tại Pleiku được xem là liệu pháp tinh thần quan trọng. Ông không chỉ nổi tiếng với khả năng xây dựng hàng phòng ngự chắc chắn mà còn là một "chuyên gia tâm lý", sẵn sàng bảo vệ học trò trước áp lực truyền thông trong những thời điểm căng thẳng nhất.

Lịch thi đấu sinh tử trong hai vòng cuối

Nhiệm vụ trước mắt của tân thuyền trưởng HAGL là vô cùng nặng nề. Đội bóng phố Núi sẽ phải đối đầu với hai thử thách cực đại để tự quyết định số phận của mình tại sân chơi cao nhất quốc nội.

HAGL đối mặt với 2 vòng đấu sinh tử.

Tại vòng 25, HAGL sẽ tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà – một đối thủ đang khát điểm để cạnh tranh vị trí trong top 3. Đến vòng đấu cuối cùng, họ sẽ bước vào trận "chung kết ngược" trực tiếp với Becamex TPHCM. Đây là những trận đấu không có chỗ cho sai lầm, nơi bản lĩnh thực dụng của ông Vũ Tiến Thành sẽ được đưa lên bàn cân thử thách.

Cuộc đua trụ hạng V.League 2025/26 đang bước vào giai đoạn kịch tính nhất. Liệu sự trở lại của vị chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm này có đủ để giúp HAGL vượt qua giông bão hay không, câu trả lời sẽ có sau 180 phút sắp tới.