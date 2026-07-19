Vụ tranh chấp thù lao của Mai Phương: Công ty quản lý khẳng định chưa phát sinh lợi nhuận Công ty quản lý ca sĩ Mai Phương bác bỏ cáo buộc không trả thù lao trong hai năm, khẳng định các điều khoản về lợi nhuận và chi phí đầu tư đã được thỏa thuận minh bạch trong hợp đồng.

Công ty quản lý của ca sĩ Mai Phương vừa phát đi thông cáo chính thức phản hồi các cáo buộc về việc không chi trả thù lao trong suốt hai năm hợp tác. Doanh nghiệp này khẳng định những thông tin nữ nghệ sĩ đưa ra vào ngày 18/7 là phản ánh một chiều, thiếu căn cứ pháp lý và không đúng với bản chất các điều khoản đã ký kết giữa hai bên.

Làm rõ mốc thời gian và cơ chế thù lao

Liên quan đến phản ánh của Mai Phương về việc làm việc gần hai năm không nhận thù lao, phía công ty cho biết hợp đồng quản lý nghệ sĩ thực tế được ký kết từ ngày 1/8/2024. Tính đến thời điểm phát sinh tranh chấp vào tháng 5/2026, thời gian hợp tác thực tế chưa đầy hai năm.

Đại diện công ty nhấn mạnh, trước khi ký kết, Mai Phương và luật sư riêng đã rà soát kỹ các điều khoản. Theo đó, nữ ca sĩ được giải thích rõ về nguyên tắc hoạt động: trong giai đoạn đào tạo và đầu tư ban đầu, dự án chưa phát sinh lợi nhuận nên nghệ sĩ chưa được hưởng thù lao. Cụ thể, Mai Phương đã trải qua hơn 14 tháng đào tạo chuyên sâu về thanh nhạc, vũ đạo và xây dựng hình ảnh trước khi chính thức ra mắt vào cuối tháng 10/2025.

Phía công ty quản lý lên tiếng về việc Mai PHương cho rằng 2 năm làm việc không nhận thù lao.

Dữ liệu từ công ty cho thấy Mai Phương chỉ bắt đầu có các buổi biểu diễn thương mại từ tháng 12/2025. Tuy nhiên, từ tháng 11/2025, doanh nghiệp đã chủ động hỗ trợ một khoản tạm ứng sinh hoạt phí hàng tháng cho nữ ca sĩ theo đề nghị từ gia đình, kéo dài cho đến khi tranh chấp xảy ra.

Bác bỏ thông tin biến chi phí đầu tư thành nợ cá nhân

Đối với thông tin các khoản đầu tư bị chuyển thành nợ, phía công ty khẳng định đây là cách diễn giải sai lệch. Bản đối soát tài chính lập vào tháng 5/2026 nhằm mục đích minh bạch chi phí dự án để chuẩn bị cho các kế hoạch tiếp theo, hoàn toàn không yêu cầu nghệ sĩ phải thanh toán hay gánh nợ cá nhân.

Theo điều khoản hợp đồng, thù lao của nghệ sĩ được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm lợi nhuận sau khi trừ toàn bộ chi phí sản xuất và đầu tư. Công ty khẳng định đến nay doanh thu từ các hoạt động của Mai Phương vẫn chưa đủ bù đắp khoản chi phí lớn đã đầu tư trong gần hai năm qua. Do chưa phát sinh lợi nhuận ròng, nghĩa vụ chi trả thù lao theo hợp đồng chưa được kích hoạt.

Tranh chấp về hiệu lực chấm dứt hợp đồng

Về việc Mai Phương tuyên bố hoạt động độc lập, công ty cho biết đã nhận được thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng vào ngày 10/7/2026. Tuy nhiên, doanh nghiệp không chấp thuận yêu cầu này vì cho rằng các căn cứ nữ ca sĩ đưa ra là không thỏa đáng.

Trước đó, khi phía nghệ sĩ gửi công văn yêu cầu làm rõ tài chính vào tháng 6/2026, công ty khẳng định đã phản hồi ngay và đề nghị gặp mặt trực tiếp cùng luật sư nhưng không nhận được sự hợp tác từ phía Mai Phương. Doanh nghiệp tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi và uy tín trước những thông tin gây ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Vụ việc của Mai Phương và công ty quản lý đang thu hút nhiều khán giả quan tâm.

Hành trình nghệ thuật của Mai Phương

Mai Phương sinh năm 1999, được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2022. Cô sở hữu nền tảng học vấn tốt với chứng chỉ IELTS 8.0 và từng lọt vào Top 40 chung cuộc tại kỳ thi Miss World 2024. Với chiều cao 1,70 m và số đo hình thể cân đối, Mai Phương được đánh giá là một trong những hoa hậu có khả năng giao tiếp và ứng xử nổi bật.

Sau nhiệm kỳ hoa hậu, cô tích cực lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Gần đây nhất, sự góp mặt của cô trong bộ phim Trùm Sò được xem là bước tiến mới trong việc đa dạng hóa hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Hiện tại, vụ việc tranh chấp giữa cô và đơn vị quản lý cũ vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận khi hai bên chưa tìm được tiếng nói chung về mặt pháp lý.