Vụ trộm thùng xe tải mang thương hiệu Nvidia tại Mỹ và cú hớ bất ngờ với 18 tấn cát thử nghiệm Tưởng vớ bẫm dàn chip GPU đắt đỏ của Nvidia, kẻ gian tại bang California đã phá khóa thùng container nhưng bên trong chỉ chứa 18 tấn cát phục vụ thử nghiệm xe.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã đưa các bộ xử lý đồ họa (GPU) trở thành món hàng giá trị cao và thu hút sự chú ý của tội phạm công nghệ. Tuy nhiên, một vụ trộm xe kéo xảy ra tại bang California (Mỹ) mới đây đã mang lại kết cục hoàn toàn bất ngờ cho những kẻ thủ ác.

Phi vụ đánh cắp thùng hàng công nghệ bất thành

Vụ việc xảy ra tại thành phố Newark, California khi hai thùng xe container mang logo của Nvidia và công ty khởi nghiệp xe tự hành PlusAI bất ngờ biến mất khỏi vị trí ban đầu. Vụ việc chỉ được ghi nhận vào sáng ngày 24/9, sau khi một lãnh đạo cấp cao của PlusAI nhận tin nhắn cảnh báo từ người quen về việc phương tiện đỗ cách nhà kho của công ty khoảng 800 mét.

Xe đầu kéo mang logo Nvidia và PlusAI chứa toàn cát trong quá trình thử nghiệm

Khi lực lượng cảnh sát tiếp cận hiện trường kiểm tra, toàn bộ phần khóa chốt bảo vệ thùng container đã bị phá hỏng. Rất may mắn, các đầu kéo công nghệ cao chứa hệ thống cảm biến và máy tính điều khiển của PlusAI vẫn được lưu giữ an toàn bên trong nhà kho từ trước.

Kẻ trộm tưởng vớ bẫm từ Nvidia nhưng nhận cái kết đắng

Mục đích kỹ thuật đằng sau 18 tấn cát

Thay vì vớ được những kiện vi mạch bán dẫn trị giá hàng triệu USD, nhóm trộm chỉ thu về 40.000 pound (tương đương khoảng 18 tấn) cát. Người phát ngôn của PlusAI, bà Lauren Kwan, xác nhận toàn bộ khối lượng cát thử nghiệm này vẫn còn nguyên vẹn.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc chất đầy cát nhằm thiết lập tải trọng giả lập chuẩn xác trong môi trường vận hành thực tế. Trọng tải này là thông số đầu vào quan trọng để thuật toán tự lái của PlusAI và phần cứng từ Nvidia đo lường phản ứng, độ trễ phanh cũng như khả năng kiểm soát thăng bằng của xe đầu kéo khi chở hàng nặng.

Nvidia là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới

Nguy cơ rủi ro gia tăng với chuỗi cung ứng phần cứng

Theo phân tích từ Tom's Hardware, việc dán nhãn nhận diện của những thương hiệu lớn như Nvidia vô tình biến các phương tiện thử nghiệm thành mục tiêu béo bở. Báo cáo từ đơn vị phân tích chuỗi cung ứng Verisk CargoNet cho thấy các thiết bị mạng doanh nghiệp và linh kiện bán dẫn hiện nằm trong nhóm tài sản bị dòm ngó hàng đầu tại Mỹ.

Bên cạnh vi mạch xử lý, các hệ thống máy đào tiền mã hóa hay cụm pin xe điện cũng từng trở thành đối tượng của nhiều vụ cướp táo tợn. Diễn biến này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thắt chặt an ninh vận tải cũng như che giấu thông tin nhận diện thương hiệu đối với các sản phẩm thử nghiệm công nghệ cao.