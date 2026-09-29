Vụ trộm xe tải thử nghiệm Nvidia tại Mỹ: Kẻ gian nhắm linh kiện AI nhưng nhận về 18 tấn cát Hai xe chở hàng mang logo Nvidia và PlusAI bị lấy trộm tại bang California, Mỹ, song bên trong thực chất chỉ chứa 18 tấn cát dùng để thử nghiệm xe tải tự hành.

Hai container gắn biểu trưng của tập đoàn công nghệ Nvidia cùng công ty khởi nghiệp xe tự hành PlusAI vừa bị đánh cắp gần một nhà kho ở Newark, California (Mỹ). Vụ việc ban đầu dễ gây liên tưởng đến một phi vụ đánh cắp phần cứng điện toán trị giá hàng triệu USD, nhưng thực tế bên trong chỉ chứa tổng cộng 18 tấn cát mô phỏng tải trọng.

Phát hiện bất ngờ từ tin nhắn của người quen

Sự việc được phát hiện vào sáng ngày 24/9 theo kịch bản đầy bất ngờ. Một lãnh đạo cấp cao của PlusAI nhận được tin nhắn từ người quen thông báo nhìn thấy hai phương tiện mang logo của công ty di chuyển gần nơi làm việc ở Newark, California.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường vì hệ thống dữ liệu nội bộ xác định hai xe này phải nằm bên ngoài kho bãi cách đó khoảng 800 m, phía PlusAI đã lập tức thông báo cho cảnh sát. Lực lượng chức năng nhanh chóng tìm thấy hai thùng hàng bị bẻ khóa bảo vệ càng kéo, trong khi phần đầu kéo công nghệ cao chứa thiết bị tự hành của PlusAI vẫn nằm an toàn bên trong nhà xưởng.

Xe đầu kéo mang logo Nvidia và PlusAI chứa toàn cát trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: SF Standard.

Bà Lauren Kwan, đại diện phát ngôn của PlusAI, xác nhận cơ quan chức năng đã thu hồi nguyên vẹn cả hai xe cùng số hàng bên trong. Mục tiêu của kẻ gian hoàn toàn thất bại khi toàn bộ vật tư trong thùng hàng không có bất kỳ con chip hay linh kiện máy tính nào.

Vai trò kỹ thuật của khối cát mô phỏng tải trọng

Trên thực tế, mỗi container được xếp khoảng 20.000 pound cát (tương đương 9 tấn), nâng tổng trọng lượng hai xe lên khoảng 40.000 pound (tương đương 18 tấn). Đây là phương pháp dằn tải chuẩn mực trong ngành vận tải thử nghiệm.

PlusAI đang hợp tác cùng Nvidia để phát triển hệ thống phần mềm trí tuệ nhân tạo và điều khiển phương tiện hạng nặng không người lái. Việc chở đầy cát giúp tái hiện chính xác quán tính, trọng tâm và động học của xe khi chở hàng tối đa trên thực địa. Nhờ tải trọng mô phỏng này, các kỹ sư có thể đánh giá phản xạ phanh, độ trễ bẻ lái và thuật toán phân tích làn đường trong nhiều điều kiện mặt đường phức tạp.

Làn sóng nhắm vào thiết bị bán dẫn và phần cứng AI

Theo chuyên trang công nghệ Tom’s Hardware, logo Nvidia nổi bật trên thân xe nhiều khả năng là yếu tố dẫn dụ kẻ gian ra tay, do lầm tưởng phương tiện vận chuyển các bộ xử lý đồ họa (GPU) phục vụ trí tuệ nhân tạo có giá trị kinh tế khổng lồ.

Sự bùng nổ của hạ tầng điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu AI đã biến chip xử lý, bộ nhớ RAM và thiết bị mạng doanh nghiệp thành mục tiêu hàng đầu của các tổ chức tội phạm hàng hóa tại Mỹ. Dữ liệu từ đơn vị giám sát an ninh chuỗi cung ứng Verisk CargoNet ghi nhận số vụ trộm thiết bị máy tính cao cấp có xu hướng gia tăng rõ rệt.

Tạp chí Wired trước đó cũng phản ánh nhiều vụ cướp hàng công nghệ táo tợn tại California, nơi kẻ gian chủ động tông xe hộ tống an ninh nhằm đoạt các lô hàng vi mạch, pin xe điện Tesla hoặc máy đào tiền mã hóa. Động cơ chính thức của vụ việc tại Newark hiện vẫn đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra làm rõ.