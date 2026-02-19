Vụ Vinicius bị phân biệt chủng tộc: Kylian Mbappe làm chứng, đối diện án phạt kỷ lục UEFA điều tra tiền vệ Gianluca Prestianni sau cáo buộc miệt thị Vinicius tại Champions League. Với nhân chứng Kylian Mbappe, án phạt cấm 10 trận đang được xem xét.

Sân cỏ châu Âu một lần nữa rúng động trước vấn nạn phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius Junior. Sự việc xảy ra trong trận lượt đi vòng play-off Champions League giữa Benfica và Real Madrid tại Estadio da Luz không chỉ dừng lại ở tranh cãi chuyên môn mà đã trở thành một cuộc chiến pháp lý và đạo đức với sự can thiệp của các cấp quản lý cao nhất.

Căng thẳng tại Estadio da Luz và quy trình chống phân biệt chủng tộc

Ngòi nổ bùng phát ngay sau khi Vinicius ghi bàn thắng mở tỷ số cho Real Madrid. Trong lúc ăn mừng, tiền đạo người Brazil đã xảy ra va chạm lời qua tiếng lại với các cầu thủ đội chủ nhà. Vinicius khẳng định tiền vệ Gianluca Prestianni của Benfica đã sử dụng những từ ngữ miệt thị nhắm vào màu da của mình.

Vinicius tố cầu thủ bên phía Benfica đã miệt thị mình.

Trọng tài chính Francois Letexier ngay lập tức thực hiện đúng quy trình nghiêm ngặt của UEFA. Trận đấu đã phải tạm dừng trong 10 phút. Hình ảnh vị vua áo đen đan chéo tay hình chữ X phía trên đầu – biểu tượng cho việc kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc – đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về sự không khoan nhượng của bóng đá đỉnh cao đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm.

Kylian Mbappe: Nhân chứng đanh thép bảo vệ đồng đội

Điểm mấu chốt của cuộc điều tra nằm ở lời khai từ Kylian Mbappe. Siêu sao người Pháp, người đứng rất gần vị trí xảy ra vụ việc, khẳng định chắc chắn đã nghe thấy Prestianni gọi Vinicius là "con khỉ" (monkey) tới 5 lần. Mbappe không chỉ bảo vệ đồng đội ngay trên sân mà còn công khai yêu cầu UEFA phải có hình phạt thích đáng nhất.

Sự hiện diện của một nhân chứng có tầm ảnh hưởng như Mbappe khiến vị thế của Vinicius trong vụ kiện này trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. "Tôi cảm nhận được nỗi đau của cậu ấy. Điều này không được phép tồn tại trong bóng đá hiện đại," Mbappe chia sẻ sau trận đấu.

Án phạt kỷ lục 10 trận treo giò đang lơ lửng

Dựa trên các báo cáo từ tổ trọng tài và giám sát trận đấu, UEFA đã bổ nhiệm thanh tra đạo đức và kỷ luật để mở cuộc điều tra chính thức. Trọng tâm của án phạt sẽ xoay quanh Điều 14 của Luật Kỷ luật UEFA.

Champions League có thể chứng kiến cầu thủ đầu tiên bị cấm thi đấu 10 trận vì PBCT.

Theo quy định, bất kỳ cá nhân nào bị kết tội có hành vi phân biệt chủng tộc hoặc xúc phạm nhân phẩm dựa trên màu da sẽ phải đối mặt với mức án treo giò tối thiểu là 10 trận. Nếu các bằng chứng từ phía Real Madrid và lời khai của Mbappe được xác thực, Gianluca Prestianni sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League nhận án phạt kỷ lục này kể từ khi quy định được thắt chặt vào năm 2013.

Phản ứng trái chiều và những tranh cãi xung quanh

Trong khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bày tỏ sự bàng hoàng và khẳng định "không có chỗ cho phân biệt chủng tộc", phía Benfica vẫn giữ quan điểm phủ nhận. Prestianni, 20 tuổi, cho rằng đây chỉ là một sự "hiểu lầm" do rào cản ngôn ngữ và tiếng ồn lớn trên sân vận động.

Đáng chú ý, HLV Jose Mourinho của Benfica đã gây ra một làn sóng phẫn nộ khi ám chỉ Vinicius đã có hành động kích động trước đó. Việc ông viện dẫn huyền thoại Eusebio để bảo vệ truyền thống của CLB Benfica đã bị tổ chức Kick It Out chỉ trích là hành vi thao túng tâm lý (gaslighting) nhằm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Hiện tại, dù cuộc điều tra đang diễn ra, Prestianni vẫn được phép thi đấu trận lượt về tại Bernabeu vào ngày 26/2 do quy trình thu thập bằng chứng của UEFA thường kéo dài nhiều tuần. Tuy nhiên, áp lực từ dư luận và các tổ chức chống phân biệt chủng tộc đang đè nặng lên các cơ quan chức năng, đòi hỏi một phán quyết công minh và nhanh chóng.