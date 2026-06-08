Vua phá lưới Alan Grafite muốn khoác áo tuyển Việt Nam; Becamex TP.HCM rớt hạng V.League Tiền đạo Alan Grafite gây bất ngờ với nguyện vọng nhập tịch Việt Nam sau chức vô địch cùng CAHN, trong khi Becamex TP.HCM chính thức xuống hạng Nhất mùa giải tới.

Bóng đá Việt Nam ngày 8/6 chứng kiến những cung bậc cảm xúc trái ngược: từ niềm hy vọng của Vua phá lưới Alan Grafite về việc cống hiến cho đội tuyển quốc gia, đến nỗi buồn vô hạn của Becamex TP.HCM khi phải chia tay sân chơi cao nhất quốc nội. Đây là thời điểm then chốt để định hình lại cấu trúc lực lượng của các câu lạc bộ trước thềm mùa giải mới.

Alan Grafite và tham vọng cống hiến cho đội tuyển Việt Nam

Trong chiến tích xưng vương của CLB CAHN tại mùa giải năm nay, Alan Grafite nổi lên như một nhân tố không thể thay thế. Với 16 pha lập công, tiền đạo sinh năm 1998 chính thức sở hữu danh hiệu Vua phá lưới, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp anh thống trị danh sách ghi bàn tại giải đấu hàng đầu Việt Nam.

Alan Grafite muốn khoác áo tuyển Việt Nam.

Bên cạnh niềm vui vô địch, Alan Grafite đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế khi chia sẻ với tờ Globo (Brazil) về nguyện vọng được nhập quốc tịch Việt Nam. Chân sút này khẳng định tình cảm sâu sắc với dải đất hình chữ S và cam kết sẽ nỗ lực 100% khả năng nếu giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia trở thành sự thật. Sự xuất hiện của một tiền đạo có hiệu suất ghi bàn ổn định như Alan được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán hàng công cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Bi kịch của Becamex TP.HCM và lời xin lỗi từ Bùi Vĩ Hào

Dù đã nỗ lực giành chiến thắng 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu cuối cùng của V.League 2025/26, Becamex TP.HCM vẫn không thể đảo ngược định mệnh. Kết quả từ các sân đấu khác đã khiến đội bóng từng được mệnh danh là "Chelsea Việt Nam" chính thức phải xuống chơi tại giải hạng Nhất mùa tới.

Sau trận đấu, HLV Hứa Hiền Vinh đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình. Ông cho rằng sự chuẩn bị thiếu chu đáo từ đầu mùa, đặc biệt là công tác chuyển nhượng ngoại binh, đã tạo nên một đội hình thiếu chiều sâu. "Tôi là người phải chắp vá lại mọi thứ, nhưng thực tế việc rớt hạng là hệ quả của nhiều vấn đề kéo dài," ông Vinh chia sẻ đầy tiếc nuối.

Vĩ Hào ghi bàn cho đội nhà.

Trong tâm điểm của nỗi thất vọng, tiền đạo trẻ Bùi Vĩ Hào đã không cầm được nước mắt. Cầu thủ sinh năm 2003 gửi lời xin lỗi chân thành đến cộng đồng người hâm mộ và câu lạc bộ. Việc một đội bóng giàu truyền thống và tiềm lực như Becamex TP.HCM xuống hạng được xem là một cú sốc lớn, phản ánh sự khắc nghiệt và tính cạnh tranh ngày càng cao của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Cục diện Giải hạng Nhì và bóng đá trẻ khu vực

Bên cạnh những biến động tại V.League, Giải hạng Nhì quốc gia 2026 cũng đã xác định được những cái tên cuối cùng bước vào vòng tranh vé thăng hạng. CLB Lâm Đồng đã khẳng định vị thế dẫn đầu bảng B sau chiến thắng sát nút 1-0 trước Mê Kông Cần Thơ. Kết quả này đồng thời khiến Mê Kông Cần Thơ phải xuống chơi tại Giải hạng Ba mùa giải tới với vỏn vẹn 6 điểm.

Vòng chung kết Giải hạng Nhì sẽ diễn ra tại sân vận động TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 13 đến 16/6 với các cặp đấu bán kết đầy kịch tính:

Trẻ Hà Nội đối đầu Trường Giang Gia Định

Lâm Đồng đối đầu Huế

Ở cấp độ trẻ khu vực, U19 Việt Nam vừa phải nhận thất bại 1-2 trước chủ nhà U19 Indonesia tại giải vô địch Đông Nam Á. Trận thua này khiến hành trình của thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, trong khi Indonesia hiên ngang tiến vào bán kết với vị thế nhất bảng A. Thất bại này đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về công tác đào tạo trẻ và chiến thuật tiếp cận trận đấu của bóng đá Việt Nam trước các đối thủ kình địch trong khu vực.