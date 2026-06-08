Vua phá lưới V.League Alan Grafite bày tỏ nguyện vọng khoác áo đội tuyển Việt Nam Tiền đạo Alan Grafite khẳng định sẵn sàng nhập tịch để cống hiến cho bóng đá Việt Nam sau khi cùng CLB CAHN giành chức vô địch V.League 2025/26 với 16 bàn thắng.

Tiền đạo Alan Grafite, vua phá lưới V.League với 16 bàn thắng, vừa chính thức bày tỏ nguyện vọng nhập quốc tịch và thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sau khi cùng CLB CAHN lên ngôi vô địch. Chân sút người Brazil khẳng định bản thân và gia đình đang có cuộc sống hạnh phúc tại dải đất hình chữ S và sẵn sàng chấp nhận lời mời nếu đủ điều kiện pháp lý.

Alan Grafite là chân sút hàng đầu V.League.

Khát vọng cống hiến cho bóng đá Việt Nam

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Globo (Brazil), Alan Grafite gây bất ngờ khi chia sẻ về mong muốn gắn bó lâu dài với màu áo đỏ của đội tuyển Việt Nam. Dù quy định hiện hành thường yêu cầu cầu thủ ngoại phải có 5 năm cư trú để đủ điều kiện nhập hộ chiếu, Alan cho biết anh rất hào hứng trước những thông tin về việc có thể rút ngắn thời gian xét duyệt trong tương lai.

"Ở đây, thông thường phải sau 5 năm mới đủ điều kiện có hộ chiếu, nhưng giờ mới sau 3 năm đã có những tin đồn như vậy khiến tôi rất vui. Nếu nhận được lời mời, chắc chắn tôi sẽ chấp nhận," Alan Grafite chia sẻ. Anh nhấn mạnh sẽ nỗ lực 100% khả năng để mang lại vinh quang cho bóng đá Việt Nam, tương tự như sự tận hiến mà anh đang dành cho CLB CAHN tại sân chơi quốc nội.

Hiệu suất ghi bàn ấn tượng của Alan Grafite

Alan Grafite đang khẳng định vị thế là một trong những ngoại binh chất lượng nhất lịch sử giải đấu. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp chân sút sinh năm 1998 đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Với 16 pha lập công mùa này, Alan thể hiện bộ kỹ năng săn bàn toàn diện: từ không chiến, dứt điểm tầm xa đến khả năng chạy chỗ nhạy bén trong vòng cấm.

Kể từ khi gia nhập bóng đá Việt Nam vào tháng 9/2023 trong màu áo CLB Quy Nhơn Bình Định, tiền đạo người Brazil đã cán mốc hơn 50 bàn thắng tại khu vực châu Á. Sự ổn định và chuyên nghiệp của Alan chính là yếu tố then chốt giúp CLB CAHN đăng quang ngôi vô địch V.League 2025/26 một cách đầy thuyết phục.

Cục diện V.League 2025/26 sau ngày hạ màn

Sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam mùa giải 2025/26 đã chính thức khép lại với những thứ hạng rõ rệt. Bên cạnh chức vô địch của CLB CAHN, Thể Công Viettel giành ngôi Á quân sau màn trình diễn ổn định. Đáng chú ý, ở nhóm cuối bảng, Becamex TPHCM đã phải xuống hạng trực tiếp, trong khi tấm vé đá play-off trụ hạng thuộc về CLB PVF-CAND.

Nhìn chung, sự xuất sắc của Alan Grafite không chỉ mang lại danh hiệu cho câu lạc bộ chủ quản mà còn mở ra cơ hội gia tăng sức mạnh cho hàng công đội tuyển quốc gia, nếu kế hoạch nhập tịch cho chân sút này sớm được hiện thực hóa.