Vùng trời yêu thương: Những tấm gương thiện nguyện thắp sáng cộng đồng trong Việc tử tế tháng 7 Việc tử tế tháng 7 tôn vinh những hành trình nhân ái: Cựu chiến binh xây thư viện tại Hà Nội, đội cứu hộ SOS ở Huế và mái ấm cho trẻ em Việt - Lào tại Điện Biên.

Mỗi cá nhân đều sở hữu một "vùng trời yêu thương" riêng biệt, nơi lòng nhân ái được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Có người chọn quay về đóng góp cho quê hương, có người dấn thân vào đêm tối để cứu trợ khẩn cấp, và có những người mở rộng vòng tay che chở cho những mảnh đời khiếm khuyết. Chương trình "Việc tử tế" tháng 7 với chủ đề "Vùng trời yêu thương" sẽ giới thiệu đến khán giả những hành trình đầy cảm hứng này.

Sứ mệnh thắp sáng tri thức tại quê hương

Tại một khu vực thuộc TP. Hà Nội, cựu chiến binh Trần Quang Huy đã dành nhiều năm tâm huyết cho công tác cộng đồng. Bằng việc kiên trì thực hiện phong trào "nuôi lợn đất", ông đã tích lũy nguồn lực để xây dựng thư viện và các sân chơi cho thanh thiếu nhi. Những công trình này không chỉ là không gian giải trí mà còn là nơi tiếp sức, mở mang tri thức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Một số hình ảnh ghi nhận trong chương trình Việc tử tế tháng 7.

Những "anh hùng bóng đêm" trên mảnh đất cố đô

Tại TP. Huế, câu chuyện về anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng và Đội SOS 0 đồng 75 Huế đã trở thành điểm sáng về tinh thần tương thân tương ái. Không quản ngại khó khăn và hiểm nguy, đội cứu hộ luôn sẵn sàng có mặt trên mọi nẻo đường trong các tình huống khẩn cấp giữa đêm khuya. Sự hiện diện kịp thời của họ đã mang lại sự an tâm và giúp đỡ quý báu cho những người xa lạ gặp sự cố trên đường.

Mái ấm biên cương thắt chặt tình hữu nghị

Di chuyển đến vùng biên giới tỉnh Điện Biên, khán giả sẽ được tìm hiểu về mô hình Mái ấm Nhân ái – Hữu nghị. Đây là nơi các chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng 40 em nhỏ mang hai dòng máu Việt - Lào. Dưới mái nhà chung này, các em được tạo điều kiện học tập và lớn lên trong sự yêu thương, góp phần xây dựng tương lai tươi sáng và thắt chặt tình đoàn kết giữa hai quốc gia.

Từ những làng quê tại TP. Hà Nội, những con phố ở TP. Huế đến vùng biên viễn Điện Biên, tình yêu quê hương đất nước đã được cụ thể hóa bằng những hành động nhân văn: trao cơ hội học tập, bảo vệ sự bình an cho cộng đồng và chở che cho những tuổi thơ thiệt thòi.

Chương trình "Việc tử tế" tháng 7 với chủ đề "Vùng trời yêu thương" dự kiến phát sóng vào lúc 20h10 Chủ nhật, ngày 19/07/2026 trên kênh VTV1 và nền tảng ứng dụng VTVgo. Mời quý vị độc giả đón xem để cảm nhận những giá trị tốt đẹp đang lan tỏa trong xã hội.