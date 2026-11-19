Vướng mắc từ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Linh Thuỷ - 19/11/2026 20:14

Một hộ dân ở xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình có diện tích nhỏ hơn thực tế. Nguyên nhân của sự chênh lệch này ?