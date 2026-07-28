Wallhack K-001 và M-001: Bộ đôi phím chuột gaming ra mắt với núm xoay hành trình và vỏ magie siêu nhẹ Wallhack chính thức gia nhập thị trường thiết bị ngoại vi gaming với bàn phím K-001 tích hợp núm xoay chỉnh điểm nhận lệnh và chuột M-001 làm bằng hợp kim magie.

Wallhack, thương hiệu vốn nổi tiếng với các dòng lót chuột gaming cao cấp, vừa chính thức mở rộng dải sản phẩm sang phân khúc thiết bị ngoại vi với bộ đôi bàn phím cơ K-001 và chuột siêu nhẹ M-001. Cả hai thiết bị đều sở hữu thông số kỹ thuật hàng đầu hiện nay như tần số truy vấn (polling rate) không dây 8.000 Hz cùng những giải pháp thiết kế phần cứng độc đáo.

Wallhack chính thức bước chân vào thị trường bàn phím và chuột gaming.

Bàn phím Wallhack K-001: Đột phá với núm xoay chỉnh điểm nhận lệnh vật lý

Bàn phím cơ Wallhack K-001 được thiết kế theo bố cục 65% nhỏ gọn nhưng có khối lượng lên tới 1,3 kg nhờ sử dụng phần khung bằng nhôm chắc chắn. Mặt đáy của phím là một đế cao su đúc liền giúp chống trượt tối đa trên mặt bàn. Người dùng có thể dễ dàng tháo rời đế cao su này bằng vài thao tác vặn ốc để điều chỉnh độ nghiêng bàn phím theo các mức 0, 4 hoặc 7 độ.

Điểm khác biệt lớn nhất trên Wallhack K-001 nằm ở núm xoay vật lý tích hợp. Núm xoay này cho phép người chơi điều chỉnh trực tiếp điểm nhận lệnh (actuation point) của switch ngay lập tức mà không cần can thiệp phức tạp vào phần mềm.

Điểm nhận lệnh của bàn phím có thể điều chỉnh trực tiếp thông qua núm xoay vật lý.

Về mặt kỹ thuật, bàn phím ứng dụng switch từ tính KS-TR Hall-effect được hợp tác phát triển cùng Gateron. Người dùng có thể lựa chọn các phiên bản lực nhấn nhẹ, trung bình hoặc nặng tùy theo thói quen sử dụng.

Bên cạnh đó, Wallhack cũng giới thiệu hệ thống đèn LED mới giúp ngăn chặn tình trạng ánh sáng bị lọt qua khe hở giữa các phím, mang lại hiệu ứng thị giác tinh tế hơn. Thiết bị hỗ trợ tần số truy vấn không dây đạt mức 8.000 Hz.

Thiết kế LED mới giúp hạn chế tình trạng rò rỉ ánh sáng qua các kẽ phím.

Thay vì bắt buộc cài đặt phần mềm nặng nề trên máy tính, Wallhack cung cấp công cụ Wallhack Terminal dưới dạng ứng dụng web. Toàn bộ cấu hình và gán phím sẽ được lưu trực tiếp vào bộ nhớ trong của bàn phím.

Người dùng có thể tùy chỉnh bàn phím dễ dàng thông qua phần mềm dạng web app.

Chuột Wallhack M-001: Vỏ hợp kim magie và cơ chế pin kép tối ưu

Song hành cùng bàn phím K-001 là mẫu chuột gaming siêu nhẹ Wallhack M-001. Phần vỏ của chuột được chế tạo từ hợp kim magie siêu mỏng chỉ 0,6 mm, trong khi con lăn cuộn trang sử dụng chất liệu nhôm nguyên khối nhằm tối ưu hóa trọng lượng mà vẫn đảm bảo độ bền cấu trúc.

Chuột M-001 đi kèm hai viên pin có thể sạc lại và một đế sạc tiện lợi.

M-001 được trang bị cảm biến cao cấp PixArt 3950 với độ phân giải lên đến 30.000 DPI, đồng thời hỗ trợ tần số truy vấn không dây 8.000 Hz tương tự như mẫu bàn phím K-001. Đáng chú ý, sản phẩm đi kèm với hệ thống hai viên pin có thể sạc lại cùng một đế sạc riêng, giúp người dùng thay pin nhanh chóng và duy trì trải nghiệm chơi game không bị gián đoạn.

Thời điểm mở bán và giá khởi điểm

Hiện tại, Wallhack chưa công bố mức giá chính thức cũng như ngày lên kệ cụ thể cho bộ đôi K-001 và M-001. Tuy nhiên, nhà sản xuất cho biết các thông tin chi tiết về giá bán và phân phối sẽ sớm được xác nhận trong thời gian tới.