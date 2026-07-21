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Walsall 0-5 Aston Villa: Aston Villa giành chiến thắng

Văn Thể21/07/2026 20:39

Walsall và Aston Villa bước vào trận giao hữu với phong độ gần nhất trái chiều. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Aston Villa, nhưng Walsall vẫn có cơ sở để tạo thế trận cạnh tranh.

Walsall0 - 5Aston VillaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Walsall tiếp đón Aston Villa.

  • 24'BÀN THẮNG! Aston Villa (0-1)

    Phút 24': B. Madjo (Aston Villa) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 42'BÀN THẮNG! Aston Villa (0-2)

    Phút 42': G. Hemmings (Aston Villa) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

  • 44'BÀN THẮNG! Aston Villa (0-3)

    Phút 44': B. Madjo (Aston Villa) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Walsall): L. Simper vào sân thay A. Adomah.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Walsall): H. Burke vào sân thay R. Leak.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Walsall): T. Sodje vào sân thay A. Dallas.

  • 67'BÀN THẮNG! Aston Villa (0-4)

    Phút 67': L. Lynch (Aston Villa) lập công. Tỷ số: 0 - 4.

  • 69'BÀN THẮNG! Aston Villa (0-5)

    Phút 69': A. Borland (Aston Villa) lập công. Tỷ số: 0 - 5.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Walsall): A. Bunn vào sân thay A. Pattison.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Walsall): C. Clarke vào sân thay I. Moore.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Walsall): E. Ahui vào sân thay M. Hancock.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Walsall): V. Harper vào sân thay R. Browne.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Walsall): E. Harris vào sân thay A. Pressley.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Walsall): R. Sjoedesma vào sân thay D. Skura.

  • KTKết thúc: Walsall 0-5 Aston Villa

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 5.

Cập nhật lúc 03:25 22/07/2026

Thông tin trận đấu

Walsall sẽ chạm trán Aston Villa trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs) vào lúc 01:30 ngày 22/07/2026. Đây là màn so tài mà sự khác biệt về xu hướng đối đầu sẽ tạo thêm điểm nhấn, trong khi phong độ gần nhất của hai đội chưa phản ánh cùng một chiều.

Phong độ gần nhất tạo thế đối lập

Walsall bước vào trận đấu sau một kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất. Kết quả này cho thấy đội bóng có khả năng duy trì sự cân bằng trong trận đấu, dù chưa đủ cơ sở để khẳng định họ đang sở hữu chuỗi phong độ ổn định kéo dài.

Trong khi đó, Aston Villa vừa nhận thất bại ở trận gần nhất. Vì vậy, đội bóng này nhiều khả năng sẽ hướng đến màn trình diễn chắc chắn hơn, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận và hạn chế những khoảng trống có thể bị đối thủ khai thác.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Aston Villa

Ở 5 lần chạm trán gần nhất, Walsall thắng 1 trận, hòa 1 trận và Aston Villa thắng 3 trận. Xu hướng này cho thấy Aston Villa đang có lợi thế rõ ràng hơn trong các cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng khoảng cách không hoàn toàn tuyệt đối khi Walsall vẫn từng giành chiến thắng và có một trận hòa.

Đáng chú ý, dữ liệu đối đầu chỉ cho thấy cán cân kết quả tổng thể, không phản ánh đầy đủ bối cảnh của từng lần gặp. Do đó, Walsall cần biến lợi thế sân bãi và sự chủ động trong cách nhập cuộc thành cơ sở để kéo trận đấu về thế cân bằng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Walsall, ưu tiên quan trọng là giữ cự ly đội hình hợp lý trước đối thủ có thành tích đối đầu tốt hơn. Một cách tiếp cận thận trọng, tập trung vào khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân và chuyển trạng thái nhanh, có thể giúp đội chủ nhà tránh bị cuốn vào thế trận do Aston Villa kiểm soát.

Aston Villa nhiều khả năng sẽ muốn chủ động hơn sau thất bại gần nhất. Tuy nhiên, trong một trận giao hữu, hiệu quả không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách đội bóng vận hành đội hình, duy trì nhịp độ và thử nghiệm phương án triển khai bóng. Khả năng kiểm soát những thời điểm chuyển đổi sẽ là yếu tố đáng theo dõi.

Nhận định trước trận

Aston Villa có lợi thế từ lịch sử đối đầu với 3 chiến thắng trong 5 lần gặp Walsall gần nhất. Dù vậy, phong độ mới nhất của hai đội tạo ra một bối cảnh cân bằng hơn: Walsall vừa hòa, còn Aston Villa vừa thua.

Nhìn chung, Aston Villa vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ xu hướng đối đầu tích cực, nhưng Walsall có thể gây khó khăn nếu duy trì được sự chặt chẽ và không để đối thủ kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Màn so tài này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đội tận dụng tốt hơn các thời điểm chuyển trạng thái và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Walsall · 1 thắng1 hòaAston Villa · 3 thắng
17/07/2025
Walsall
1 - 0
Aston Villa
WAL
18/07/2024
Walsall
0 - 3
Aston Villa
AV
15/07/2023
Walsall
1 - 1
Aston Villa
Hòa
09/07/2022
Walsall
0 - 4
Aston Villa
AV
22/07/2021
Walsall
0 - 4
Aston Villa
AV
Walsall
5 trận gần nhất
HBBTB
1
Trận
0-1-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Aston Villa
5 trận gần nhất
TTTHT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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