Watkins lập cú đúp, Aston Villa hạ Bologna 3-1 tại tứ kết Europa League Với màn trình diễn đẳng cấp của Ollie Watkins, Aston Villa giành lợi thế cực lớn sau chiến thắng 3-1 trước Bologna ngay trên sân khách tại lượt đi tứ kết Europa League.

Aston Villa vừa khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Europa League bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân của Bologna. Trong một đêm diễn thăng hoa tại Stadio Renato Dall'Ara, Ollie Watkins đã sắm vai người hùng với cú đúp bàn thắng, giúp đoàn quân của HLV Unai Emery đặt một chân vào vòng bán kết.

Watkins tỏa sáng cho Aston Villa.

Bản lĩnh của "Vua đấu cúp" Unai Emery

Dù phải làm khách tại Ý, Aston Villa vẫn nhập cuộc với sự tự tin của một đội bóng đang chơi thăng hoa tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Bologna dưới sự dẫn dắt của HLV Vincenzo Italiano không hề dễ bị bắt nạt. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép trong hiệp một nhờ sự cơ động của Jonathan Rowe và Juan Miranda.

Phút 21, Emiliano Martinez đã phải trổ tài cứu thua xuất thần sau cú vô lê sấm sét của Miranda. Thậm chí, lưới của Villa đã rung lên sau pha phản công của Santiago Castro, nhưng công nghệ VAR đã can thiệp kịp thời để từ chối bàn thắng do lỗi việt vị. Sự điềm tĩnh trong phòng ngự đã giúp đại diện nước Anh đứng vững trước những đợt sóng dữ từ đội bóng vùng Emilia-Romagna.

Nút thắt được tháo gỡ từ tình huống cố định

Khi hiệp một tưởng chừng sẽ khép lại với tỷ số hòa, bước ngoặt đã xảy ra ở phút 44. Từ quả phạt góc đầy khó chịu của Youri Tielemans, thủ thành Ravaglia bên phía Bologna mắc sai lầm trong pha đấm bóng, tạo điều kiện cho trung vệ Ezri Konsa đánh đầu cận thành mở tỷ số trận đấu.

Ezri Konsa mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng tâm lý ngay trước giờ nghỉ giúp Aston Villa làm chủ hoàn toàn thế trận trong hiệp hai. Phút 51, tận dụng sai lầm mất bóng hớ hênh của hàng thủ Bologna ngay sát vòng cấm, Ollie Watkins đã có pha xử lý gọn gàng và dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Màn rượt đuổi kịch tính phút cuối

Bologna dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối nhằm tìm kiếm hy vọng. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 90 khi Jonathan Rowe thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, hy vọng lội ngược dòng của đội chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt bởi cái tên quen thuộc: Ollie Watkins.

Phút 90+4, từ một pha bóng lộn xộn sau quả phạt góc, Watkins một lần nữa chọn vị trí thông minh để tung cú dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-1 cho Aston Villa. Đây là bàn thắng thứ 11 của tiền đạo người Anh trên mọi đấu trường mùa này, khẳng định phong độ cực cao của anh dưới thời Unai Emery.

Watkins lập cú đúp bàn thắng cho Aston Villa.

Lợi thế cực lớn trước trận lượt về

Chiến thắng này không chỉ mang về lợi thế về mặt tỷ số mà còn giúp Aston Villa khẳng định bản lĩnh tại đấu trường châu lục. Ngược lại, Bologna sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn trong trận lượt về tại Birmingham khi thiếu vắng trụ cột Lucumi do án treo giò.

Thông số trận đấu Bologna Aston Villa Tỷ số 1 3 Người ghi bàn Rowe (90') Konsa (44'), Watkins (51', 90+4') Thẻ vàng 3 2

Với phong độ hiện tại, Aston Villa đang cho thấy họ là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc cúp vô địch Europa League năm nay. Trận lượt về tại Villa Park dự kiến sẽ là cơ hội để thầy trò Unai Emery chính thức ghi tên mình vào vòng 4 đội mạnh nhất.