Watkins lập kỷ lục vĩ đại, Aston Villa vùi dập Bologna 4-0 để vào bán kết Ollie Watkins trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Aston Villa tại đấu trường châu Âu trong chiến thắng 4-0 trước Bologna, giúp đội nhà tiến vào bán kết Europa League.

Aston Villa vừa khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch Europa League bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Bologna trong trận tứ kết lượt về tại Villa Park. Thắng lợi áp đảo này không chỉ giúp thầy trò Unai Emery giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 7-1 mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử của tiền đạo Ollie Watkins.

Đêm lịch sử của Ollie Watkins tại Birmingham

Bước vào trận đấu với lợi thế dẫn trước hai bàn từ lượt đi, Aston Villa nhập cuộc đầy chủ động và sớm thiết lập thế trận một chiều. Hệ thống pressing tầm cao của Unai Emery đã bẻ gãy hoàn toàn các đợt lên bóng của đại diện Italia ngay từ khu vực trung tuyến.

Ollie Watkins chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Aston Villa tại đấu trường châu Âu.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 16 khi Morgan Rogers thực hiện pha đột phá dũng mãnh bên cánh trước khi căng ngang thuận lợi để Ollie Watkins dứt điểm cận thành mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 100 của tiền đạo người Anh cho câu lạc bộ, cột mốc đưa anh trở thành một huyền thoại sống tại Birmingham và là chân sút vĩ đại nhất của Villa tại các cúp châu Âu.

Sự áp đảo tuyệt đối tại Villa Park

Dù Morgan Rogers bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m sau tình huống Vitik để bóng chạm tay trong vòng cấm, sức ép nghẹt thở của đội chủ nhà vẫn không hề thuyên giảm. Chỉ một phút sau quả penalty hỏng ăn ở phút 26, Emiliano Buendia đã tận dụng sự lơ là của hàng thủ Bologna để nhân đôi cách biệt từ đường ném biên nhanh của Lucas Digne.

Trước khi hiệp một khép lại, Morgan Rogers đã kịp lập công chuộc tội. Phút 39, ngôi sao này thực hiện pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-0 sau đường kiến tạo của John McGinn. Sự rệu rã của Bologna thể hiện rõ qua cách họ để lộ những khoảng trống mênh mông trong hệ thống phòng ngự.

Đoàn quân của Unai Emery thể hiện sự vượt trội hoàn toàn về mặt đẳng cấp.

Toan tính của Unai Emery và tấm vé bán kết

Sang hiệp hai, huấn luyện viên Unai Emery bắt đầu thực hiện những điều chỉnh nhân sự chiến thuật nhằm giữ sức cho các trụ cột. Jadon Sancho và Tammy Abraham được tung vào sân để duy trì áp lực, trong khi hàng thủ dưới sự chỉ huy của Ezri Konsa vẫn chơi vô cùng tập trung để bảo toàn màng lưới cho Emiliano Martinez.

Cơn ác mộng của thầy trò Vincenzo Italiano khép lại ở phút 89. Từ một tình huống phạt góc, Ezri Konsa có pha xoay người dứt điểm đẳng cấp trong vòng cấm sau đường kiến tạo bằng đầu của Tammy Abraham, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0.

Thống kê trận đấu và đội hình xuất phát

Chiến thắng toàn diện này giúp Unai Emery tiến gần hơn tới danh hiệu Europa League thứ năm trong sự nghiệp cầm quân lẫy lừng của mình. Aston Villa sẽ đối đầu với Nottingham Forest trong một cuộc "nội chiến nước Anh" đầy hứa hẹn tại vòng bán kết.

Thông số Aston Villa Bologna Tỷ số 4 0 Bàn thắng Watkins (16'), Buendía (26'), Rogers (39'), Konsa (89') - Tổng tỷ số 7 1

Thắng lợi này phản ánh đúng chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Trong khi Bologna kết thúc hành trình châu Âu đầy thất vọng, đội bóng thành Birmingham đang sẵn sàng cho những thử thách lớn lao hơn ở giai đoạn cuối mùa giải nhằm chinh phục đỉnh cao châu lục.